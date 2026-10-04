Энди битта вазирлик бўлади: Ўзбекистон таълим тизимидаги сенсацион ислоҳот тафсилотлари

·42·Ўзбекистон
Энди битта вазирлик бўлади: Ўзбекистон таълим тизимидаги сенсацион ислоҳот тафсилотлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонда Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги ҳамда Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги бирлаштирилиб, Таълим ва илм-фан вазирлиги ташкил этилди.
  • Ушбу бирлашув таълимнинг барча босқичларини узвий боғлаш ва бошқарувдаги бюрократияни камайтиришга қаратилган.
  • Янги вазирлик боғча, мактаб, техникум ва олийгоҳлар фаолиятини тўлиқ ташкил этади, таълим стандартларини белгилайди ҳамда аккредитация ва лицензия бериш билан шуғулланади.

Ўзбекистон таълим соҳасида туб бурилиш ясовчи тарихий ўзгаришлар амалга оширилмоқда. Президент фармонига мувофиқ, Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги ҳамда Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги бирлаштирилиб, яхлит Таълим ва илм-фан вазирлиги ташкил этилди.

Давлат раҳбари матбуот котиби Шерзод Асадов таълим тизимидаги ушбу йирик модернизациянинг асл мақсадлари ва вазифалар тақсимотига батафсил тўхталиб ўтди.

Янги тизим қандай ишлайди? Асосий йўналишлар

Икки вазирликнинг ягона тузилмага айлантирилиши таълимнинг барча босқичларини бир-бирига узвий боғлаш ва бошқарувдаги ортиқча бюрократияни йўқотишга қаратилган:

  • Таълим ва илм-фан вазирлиги: Боғча, мактаб, техникум ва олийгоҳлар фаолиятини тўлиқ ташкил этади, операцион жараёнларга бош-қош бўлади, таълим стандартларини белгилаб, аккредитация ва лицензия бериш билан шуғулланади.

  • Таълим сифатини таъминлаш миллий агентлиги: Мустақил «илмий-методик лаборатория»га айланади. Агентлик ўқув дастурлари ва дарсликларни ишлаб чиқади, уларни амалиётга киритиб, самарасини таҳлил қилади. Барча ўзгаришлар «ўзбек мактаби битирувчисининг портрети»га таянган ҳолда олиб борилади.

  • Олий таълимда эркинлик: Олийгоҳлар фаолиятига давлат аралашуви кескин қисқартирилади, уларнинг академик ва молиявий мустақиллиги кенгаяди. Нодавлат таълим секторига кенг йўл очилиб, сифатни эркин бозор ва рақобат белгилайди.

Стратегияга тадбиркорлар ва олимлар жалб этилади

Президент администрацияси ҳузурида таълим стратегиясини белгиловчи алоҳида махсус ишчи гуруҳ тузилади:

  • Ишчи гуруҳ раҳбари: Ушбу масъулиятли тузилмага жамоатчилик асосида таниқли тадбиркор Зафар Ҳошимов раҳбарлик қилади.

  • Таркиб ва вазифа: Гуруҳга муваффақиятли таълим лойиҳаларини йўлга қўйган ишбилармонлар, олимлар ва халқаро экспертлар жалб қилинади. Улар янги вазирликнинг ихчам ва самарадор тузилмасини шакллантириб, ислоҳотларнинг бош стратегиясини ишлаб чиқишади.

Шерзод АсадовТаълим ва илм‑фан вазирлигиОлий таълим ва инновациялар вазирлигиЎзбекистон таълим ислоҳотлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўқитувчилар учун бир ойлик мажбурий малака ошириш бекор қилинди: Энди ваучер бериладиЎқитувчилар учун бир ойлик мажбурий малака ошириш бекор қилинди: Энди ваучер берилади30 сентябр 16:11Медиа олами Тошкентда жам бўлди: Йилнинг энг йирик форуми якунлари...Медиа олами Тошкентда жам бўлди: Йилнинг энг йирик форуми якунлари...26 июн 16:57Ҳудудларда 200 та янги меҳмонхона қуриш режалаштирилдиҲудудларда 200 та янги меҳмонхона қуриш режалаштирилди25 июн 12:27Қурилиш материаллари бозорида янги тизим яратиладиҚурилиш материаллари бозорида янги тизим яратилади25 июн 12:04Шавкат Мирзиёев ўйин сабаб давлат ташкилотларида иш вақтини ўзгартирдиШавкат Мирзиёев ўйин сабаб давлат ташкилотларида иш вақтини ўзгартирди17 июн 19:50Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланадиЭртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади17 июн 18:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади