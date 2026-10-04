Энди битта вазирлик бўлади: Ўзбекистон таълим тизимидаги сенсацион ислоҳот тафсилотлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонда Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги ҳамда Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги бирлаштирилиб, Таълим ва илм-фан вазирлиги ташкил этилди.
- Ушбу бирлашув таълимнинг барча босқичларини узвий боғлаш ва бошқарувдаги бюрократияни камайтиришга қаратилган.
- Янги вазирлик боғча, мактаб, техникум ва олийгоҳлар фаолиятини тўлиқ ташкил этади, таълим стандартларини белгилайди ҳамда аккредитация ва лицензия бериш билан шуғулланади.
Ўзбекистон таълим соҳасида туб бурилиш ясовчи тарихий ўзгаришлар амалга оширилмоқда. Президент фармонига мувофиқ, Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги ҳамда Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги бирлаштирилиб, яхлит Таълим ва илм-фан вазирлиги ташкил этилди.
Давлат раҳбари матбуот котиби Шерзод Асадов таълим тизимидаги ушбу йирик модернизациянинг асл мақсадлари ва вазифалар тақсимотига батафсил тўхталиб ўтди.
Янги тизим қандай ишлайди? Асосий йўналишлар
Икки вазирликнинг ягона тузилмага айлантирилиши таълимнинг барча босқичларини бир-бирига узвий боғлаш ва бошқарувдаги ортиқча бюрократияни йўқотишга қаратилган:
Таълим ва илм-фан вазирлиги: Боғча, мактаб, техникум ва олийгоҳлар фаолиятини тўлиқ ташкил этади, операцион жараёнларга бош-қош бўлади, таълим стандартларини белгилаб, аккредитация ва лицензия бериш билан шуғулланади.
Таълим сифатини таъминлаш миллий агентлиги: Мустақил «илмий-методик лаборатория»га айланади. Агентлик ўқув дастурлари ва дарсликларни ишлаб чиқади, уларни амалиётга киритиб, самарасини таҳлил қилади. Барча ўзгаришлар «ўзбек мактаби битирувчисининг портрети»га таянган ҳолда олиб борилади.
Олий таълимда эркинлик: Олийгоҳлар фаолиятига давлат аралашуви кескин қисқартирилади, уларнинг академик ва молиявий мустақиллиги кенгаяди. Нодавлат таълим секторига кенг йўл очилиб, сифатни эркин бозор ва рақобат белгилайди.
Стратегияга тадбиркорлар ва олимлар жалб этилади
Президент администрацияси ҳузурида таълим стратегиясини белгиловчи алоҳида махсус ишчи гуруҳ тузилади:
Ишчи гуруҳ раҳбари: Ушбу масъулиятли тузилмага жамоатчилик асосида таниқли тадбиркор Зафар Ҳошимов раҳбарлик қилади.
Таркиб ва вазифа: Гуруҳга муваффақиятли таълим лойиҳаларини йўлга қўйган ишбилармонлар, олимлар ва халқаро экспертлар жалб қилинади. Улар янги вазирликнинг ихчам ва самарадор тузилмасини шакллантириб, ислоҳотларнинг бош стратегиясини ишлаб чиқишади.
Изоҳлар 0
…