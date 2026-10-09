Эркинжон Турдимов Таълим ва илм-фан вазири лавозимига тасдиқланди

·50·Ўзбекистон
Эркинжон Турдимов Таълим ва илм-фан вазири лавозимига тасдиқланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эркинжон Турдимов Бош вазирнинг биринчи ўринбосари — таълим ва илм-фан вазири лавозимига тасдиқланди.
  • Унинг янги лавозими мактабгача таълимдан олий таълим ва илм-фангача бўлган тизимни ягона бошқарув асосида ривожлантиришни ўз ичига олади.
  • Бу тайинлов 2026 йил 3 октябрдаги президент фармони билан ташкил этилган ягона Таълим ва илм-фан вазирлиги фаолиятига бошчилик қилиш билан боғлиқ.

Ўзбекистон ҳукуматида муҳим тайинлов амалга оширилди. Эркинжон Оқбутаевич Турдимов Бош вазирнинг биринчи ўринбосари — таълим ва илм-фан вазири лавозимига тасдиқланди. Унинг янги вазифаси мамлакатда мактабгача таълимдан тортиб олий таълим ва илм-фангача бўлган тизимни ягона бошқарув асосида ривожлантириш жараёни билан боғлиқ.

Турдимовнинг тайинланиши таълим соҳасида янги вазирлик ташкил этилганидан кейинги муҳим қадам бўлди. Энди жамоатчилик эътибори янги раҳбар олдига қўйиладиган вазифалар ва уларнинг амалда қандай бажарилишига қаратилади.

Турдимовнинг янги лавозими расман тасдиқланди

Эркинжон Турдимов номзоди аввал Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатлари томонидан маъқулланган эди. Кейин президент фармони билан у Бош вазирнинг биринчи ўринбосари — таълим ва илм-фан вазири лавозимига тайинланди.

Шу муносабат билан Турдимов Сирдарё вилояти ҳокими лавозимидан озод этилди.

Янги лавозим унинг фаолиятида таълим ва илм-фан соҳаларини мувофиқлаштириш, турли даражадаги бошқарув органлари ишини бир-бирига боғлаш каби вазифаларни биринчи ўринга олиб чиқади.

Таълим соҳасида қандай ўзгаришлар бўлди?

2026 йил 3 октябрдаги президент фармони билан Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги ҳамда Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги негизида ягона Таълим ва илм-фан вазирлиги ташкил этилди.

Янги идора мактабгача таълим, умумий ўрта таълим, касбий ва олий таълим, олий таълимдан кейинги таълим, кадрларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш, шунингдек, қўшимча ва норасмий таълим соҳаларида ягона давлат сиёсатини амалга оширади.

Бу ўзгаришдан кўзланган мақсад — таълимнинг турли босқичлари ўртасидаги узвийликни таъминлаш, мактаб, касбий таълим ва олий таълимни илм-фан билан яқинроқ боғлаш ҳамда бошқарув самарадорлигини ошириш.

Янги раҳбар олдида қандай вазифалар турибди?

Ягона вазирликни ташкил этиш орқали таълим тизимида умумий ёндашувни шакллантириш кўзда тутилган. Бунда таълим мазмунини замонавий талабларга мослаштириш, меҳнат бозори эҳтиёжларини ҳисобга олиш, таълим сифатини ошириш ва илмий фаолиятни ривожлантириш муҳим йўналишлардан ҳисобланади.

Бош вазирнинг биринчи ўринбосари сифатида Турдимовнинг вазифаси фақат вазирлик фаолиятини бошқариш билан чекланмайди. Расмий маълумотларга кўра, у ваколати доирасида вазирликлар, қўмиталар, агентликлар ва ҳудудий раҳбарларнинг таълим, илм-фан ҳамда соғлиқни сақлаш соҳаларидаги вазифаларини амалга оширишини мувофиқлаштиради.

Асосий натижа нимада кўринади?

Янги вазирликнинг ташкил этилиши ва раҳбарнинг тайинланиши бошқарув тизимидаги ташкилий ўзгаришлардир. Бироқ ислоҳотларнинг самараси, энг аввало, уларнинг таълим сифатига, ўқувчилар ва талабалар имкониятларига, ўқитувчилар фаолиятига ҳамда илм-фан ривожига қандай таъсир кўрсатиши билан баҳоланади.

Шу боис Эркинжон Турдимовнинг янги лавозимдаги фаолиятида асосий эътибор ягона бошқарув тизимини самарали йўлга қўйиш, таълим босқичлари ўртасидаги боғлиқликни кучайтириш ва белгиланган вазифаларни амалда бажаришга қаратилади.

Энди жамоатчилик учун энг муҳим савол — янги бошқарув модели таълим тизимида қандай аниқ натижалар беради? Бу саволга жавоб эса келгуси қарорлар ва амалий ўзгаришлар орқали намоён бўлади.

Эркинжон Оқбутаевич ТурдимовТаълим ва илм‑фан вазирлигиСирдарё вилояти ҳокимиБош вазирнинг биринчи ўринбосари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энди битта вазирлик бўлади: Ўзбекистон таълим тизимидаги сенсацион ислоҳот тафсилотлариЭнди битта вазирлик бўлади: Ўзбекистон таълим тизимидаги сенсацион ислоҳот тафсилотлари4 октябр 07:54Эркинжон Турдимов Бош вазирнинг биринчи ўринбосари, соҳа назорати Саида Мирзиёевага юкландиЭркинжон Турдимов Бош вазирнинг биринчи ўринбосари, соҳа назорати Саида Мирзиёевага юкландиБугун 19:51Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилдиЎзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилдиБугун 19:20Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Ўзбекистон меҳр-муҳаббатидан "лол қолди" (видео)Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Ўзбекистон меҳр-муҳаббатидан "лол қолди" (видео)Бугун 18:54Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқландиҲужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқландиБугун 17:46Ўзбекистонда 9 ой ичида 69 мингдан ортиқ кибержиноят содир этилди — рақамлар очиқландиЎзбекистонда 9 ой ичида 69 мингдан ортиқ кибержиноят содир этилди — рақамлар очиқландиБугун 16:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари