Эркинжон Турдимов Таълим ва илм-фан вазири лавозимига тасдиқланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Эркинжон Турдимов Бош вазирнинг биринчи ўринбосари — таълим ва илм-фан вазири лавозимига тасдиқланди.
- Унинг янги лавозими мактабгача таълимдан олий таълим ва илм-фангача бўлган тизимни ягона бошқарув асосида ривожлантиришни ўз ичига олади.
- Бу тайинлов 2026 йил 3 октябрдаги президент фармони билан ташкил этилган ягона Таълим ва илм-фан вазирлиги фаолиятига бошчилик қилиш билан боғлиқ.
Ўзбекистон ҳукуматида муҳим тайинлов амалга оширилди. Эркинжон Оқбутаевич Турдимов Бош вазирнинг биринчи ўринбосари — таълим ва илм-фан вазири лавозимига тасдиқланди. Унинг янги вазифаси мамлакатда мактабгача таълимдан тортиб олий таълим ва илм-фангача бўлган тизимни ягона бошқарув асосида ривожлантириш жараёни билан боғлиқ.
Турдимовнинг тайинланиши таълим соҳасида янги вазирлик ташкил этилганидан кейинги муҳим қадам бўлди. Энди жамоатчилик эътибори янги раҳбар олдига қўйиладиган вазифалар ва уларнинг амалда қандай бажарилишига қаратилади.
Турдимовнинг янги лавозими расман тасдиқланди
Эркинжон Турдимов номзоди аввал Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатлари томонидан маъқулланган эди. Кейин президент фармони билан у Бош вазирнинг биринчи ўринбосари — таълим ва илм-фан вазири лавозимига тайинланди.
Шу муносабат билан Турдимов Сирдарё вилояти ҳокими лавозимидан озод этилди.
Янги лавозим унинг фаолиятида таълим ва илм-фан соҳаларини мувофиқлаштириш, турли даражадаги бошқарув органлари ишини бир-бирига боғлаш каби вазифаларни биринчи ўринга олиб чиқади.
Таълим соҳасида қандай ўзгаришлар бўлди?
2026 йил 3 октябрдаги президент фармони билан Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги ҳамда Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги негизида ягона Таълим ва илм-фан вазирлиги ташкил этилди.
Янги идора мактабгача таълим, умумий ўрта таълим, касбий ва олий таълим, олий таълимдан кейинги таълим, кадрларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш, шунингдек, қўшимча ва норасмий таълим соҳаларида ягона давлат сиёсатини амалга оширади.
Бу ўзгаришдан кўзланган мақсад — таълимнинг турли босқичлари ўртасидаги узвийликни таъминлаш, мактаб, касбий таълим ва олий таълимни илм-фан билан яқинроқ боғлаш ҳамда бошқарув самарадорлигини ошириш.
Янги раҳбар олдида қандай вазифалар турибди?
Ягона вазирликни ташкил этиш орқали таълим тизимида умумий ёндашувни шакллантириш кўзда тутилган. Бунда таълим мазмунини замонавий талабларга мослаштириш, меҳнат бозори эҳтиёжларини ҳисобга олиш, таълим сифатини ошириш ва илмий фаолиятни ривожлантириш муҳим йўналишлардан ҳисобланади.
Бош вазирнинг биринчи ўринбосари сифатида Турдимовнинг вазифаси фақат вазирлик фаолиятини бошқариш билан чекланмайди. Расмий маълумотларга кўра, у ваколати доирасида вазирликлар, қўмиталар, агентликлар ва ҳудудий раҳбарларнинг таълим, илм-фан ҳамда соғлиқни сақлаш соҳаларидаги вазифаларини амалга оширишини мувофиқлаштиради.
Асосий натижа нимада кўринади?
Янги вазирликнинг ташкил этилиши ва раҳбарнинг тайинланиши бошқарув тизимидаги ташкилий ўзгаришлардир. Бироқ ислоҳотларнинг самараси, энг аввало, уларнинг таълим сифатига, ўқувчилар ва талабалар имкониятларига, ўқитувчилар фаолиятига ҳамда илм-фан ривожига қандай таъсир кўрсатиши билан баҳоланади.
Шу боис Эркинжон Турдимовнинг янги лавозимдаги фаолиятида асосий эътибор ягона бошқарув тизимини самарали йўлга қўйиш, таълим босқичлари ўртасидаги боғлиқликни кучайтириш ва белгиланган вазифаларни амалда бажаришга қаратилади.
Энди жамоатчилик учун энг муҳим савол — янги бошқарув модели таълим тизимида қандай аниқ натижалар беради? Бу саволга жавоб эса келгуси қарорлар ва амалий ўзгаришлар орқали намоён бўлади.
Изоҳлар 0
…