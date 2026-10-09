Эркинжон Турдимов Бош вазирнинг биринчи ўринбосари, соҳа назорати Саида Мирзиёевага юкланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Эркинжон Турдимов Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари – таълим ва илм-фан вазири лавозимига тайинланди.
- Ушбу янги лавозим таълим, илм-фан ва соғлиқни сақлаш йўналишларидаги фаолиятни бошқаради ва тизимлар интеграциясини таъминлайди.
- Саида Мирзиёева эса ушбу устувор соҳаларда белгиланган стратегик вазифалар ижросини назорат қилиш масъулиятини ўз зиммасига олди.
Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати ва ижроия ҳокимияти тузилмасида улкан сиёсий ва стратегик ўзгаришлар амалга оширилди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг тегишли фармонига биноан, тажрибали раҳбар Эркинжон Оқбўтаевич Турдимов Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари – таълим ва илм-фан вазири лавозимига тайинланди.
Ушбу муҳим тайинлов муносабати билан у Сирдарё вилояти ҳокими лавозимидан озод этилди. Эркинжон Турдимов номзоди Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатлари томонидан кўриб чиқилиб, бир овоздан тўлиқ маъқулланди.
Янги ваколатлар доираси: Бош вазирнинг биринчи ўринбосари нималарга жавоб беради?
Президент матбуот котиби Шерзод Асадовнинг маълум қилишича, янги ташкил этилган мазкур юксак лавозим бир вақтнинг ўзида учта энг муҳим ижтимоий соҳани қамраб олади:
Умумий бошқарув ва мувофиқлаштириш: Бош вазирнинг биринчи ўринбосари – таълим ва илм-фан вазири ижро ҳокимияти органларининг таълим, илм-фан ва соғлиқни сақлаш йўналишларидаги фаолиятига бевосита раҳбарлик қилади;
Тизимли ислоҳотлар интеграцияси: Мактабгача таълим, мактаб, олий таълим, академик илм-фан ҳамда тиббиёт тизимини ягона стратегия асосида ривожлантириш вазифаси юкланди;
Ижро назорати механизми: Ҳудудлардаги ижтимоий инфратузилма объектлари сифатини ошириш ва улардаги муаммоларни тезкор ҳал этиш янги раҳбариятнинг бош мақсади бўлади.
Стратегик назорат Президент администрацияси раҳбарига юкланди
Ижтимоий ва гуманитар соҳалардаги ислоҳотларнинг амалий натижадорлигини таъминлаш мақсадида назорат тизими юқори босқичга олиб чиқилди:
Саида Мирзиёева масъулияти: Ушбу устувор соҳаларда белгиланган стратегик вазифалар ижросини назорат қилиш ва жараёнларни ташкиллаштириш Президент администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева зиммасига юкланди;
Давлат раҳбарининг қатъий эътибори: Инсон қадрини юксалтириш, таълим сифатини тубдан яхшилаш ва тиббиёт соҳасини коррупциядан холи тизимга айлантириш бўйича ислоҳотлар бевосита давлат раҳбарининг олий назоратида бўлиши таъминланади.
Ҳокимликдан бош вазирнинг биринчи ўринбосарлигигача
Эркинжон Турдимов мамлакатимизнинг энг тажрибали ва очиқ бошқарув услубига эга раҳбарларидан бири сифатида танилган:
Босиб ўтилган йўл: У муқаддам Навоий ва Самарқанд вилоятларини самарали бошқарган, сўнгги даврда эса Сирдарё вилояти ҳокими сифатида масъулиятли вазифаларни бажариб келаётган эди;
Халқчил ёндашув: Турдимов ўзининг қатъиятли қарорлари, аҳоли мурожаатларига тезкор муносабати ва соҳаларда тартиб ўрнатишдаги талабчанлиги билан халқ орасида юксак ҳурмат қозонган.
Ҳукумат раҳбариятидаги ушбу кутилмаган ва муҳим ротация Янги Ўзбекистонда таълим, илм-фан ва тиббиёт тизими давлат сиёсатининг мутлақ устувор поғонасига кўтарилганидан далолат беради.
Изоҳлар 0
…