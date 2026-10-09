Эркинжон Турдимов Бош вазирнинг биринчи ўринбосари, соҳа назорати Саида Мирзиёевага юкланди

·11·Ўзбекистон
Эркинжон Турдимов Бош вазирнинг биринчи ўринбосари, соҳа назорати Саида Мирзиёевага юкланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эркинжон Турдимов Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари – таълим ва илм-фан вазири лавозимига тайинланди.
  • Ушбу янги лавозим таълим, илм-фан ва соғлиқни сақлаш йўналишларидаги фаолиятни бошқаради ва тизимлар интеграциясини таъминлайди.
  • Саида Мирзиёева эса ушбу устувор соҳаларда белгиланган стратегик вазифалар ижросини назорат қилиш масъулиятини ўз зиммасига олди.

Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати ва ижроия ҳокимияти тузилмасида улкан сиёсий ва стратегик ўзгаришлар амалга оширилди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг тегишли фармонига биноан, тажрибали раҳбар Эркинжон Оқбўтаевич Турдимов Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари – таълим ва илм-фан вазири лавозимига тайинланди.

Ушбу муҳим тайинлов муносабати билан у Сирдарё вилояти ҳокими лавозимидан озод этилди. Эркинжон Турдимов номзоди Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатлари томонидан кўриб чиқилиб, бир овоздан тўлиқ маъқулланди.

Янги ваколатлар доираси: Бош вазирнинг биринчи ўринбосари нималарга жавоб беради?

Президент матбуот котиби Шерзод Асадовнинг маълум қилишича, янги ташкил этилган мазкур юксак лавозим бир вақтнинг ўзида учта энг муҳим ижтимоий соҳани қамраб олади:

  • Умумий бошқарув ва мувофиқлаштириш: Бош вазирнинг биринчи ўринбосари – таълим ва илм-фан вазири ижро ҳокимияти органларининг таълим, илм-фан ва соғлиқни сақлаш йўналишларидаги фаолиятига бевосита раҳбарлик қилади;

  • Тизимли ислоҳотлар интеграцияси: Мактабгача таълим, мактаб, олий таълим, академик илм-фан ҳамда тиббиёт тизимини ягона стратегия асосида ривожлантириш вазифаси юкланди;

  • Ижро назорати механизми: Ҳудудлардаги ижтимоий инфратузилма объектлари сифатини ошириш ва улардаги муаммоларни тезкор ҳал этиш янги раҳбариятнинг бош мақсади бўлади.

Стратегик назорат Президент администрацияси раҳбарига юкланди

Ижтимоий ва гуманитар соҳалардаги ислоҳотларнинг амалий натижадорлигини таъминлаш мақсадида назорат тизими юқори босқичга олиб чиқилди:

  • Саида Мирзиёева масъулияти: Ушбу устувор соҳаларда белгиланган стратегик вазифалар ижросини назорат қилиш ва жараёнларни ташкиллаштириш Президент администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева зиммасига юкланди;

  • Давлат раҳбарининг қатъий эътибори: Инсон қадрини юксалтириш, таълим сифатини тубдан яхшилаш ва тиббиёт соҳасини коррупциядан холи тизимга айлантириш бўйича ислоҳотлар бевосита давлат раҳбарининг олий назоратида бўлиши таъминланади.

Ҳокимликдан бош вазирнинг биринчи ўринбосарлигигача

Эркинжон Турдимов мамлакатимизнинг энг тажрибали ва очиқ бошқарув услубига эга раҳбарларидан бири сифатида танилган:

  • Босиб ўтилган йўл: У муқаддам Навоий ва Самарқанд вилоятларини самарали бошқарган, сўнгги даврда эса Сирдарё вилояти ҳокими сифатида масъулиятли вазифаларни бажариб келаётган эди;

  • Халқчил ёндашув: Турдимов ўзининг қатъиятли қарорлари, аҳоли мурожаатларига тезкор муносабати ва соҳаларда тартиб ўрнатишдаги талабчанлиги билан халқ орасида юксак ҳурмат қозонган.

Ҳукумат раҳбариятидаги ушбу кутилмаган ва муҳим ротация Янги Ўзбекистонда таълим, илм-фан ва тиббиёт тизими давлат сиёсатининг мутлақ устувор поғонасига кўтарилганидан далолат беради.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эркинжон Турдимов Таълим ва илм-фан вазири лавозимига тасдиқландиЭркинжон Турдимов Таълим ва илм-фан вазири лавозимига тасдиқландиБугун 19:38Абу-Дабида юксак қабул: Саида Мирзиёева БАА Президенти билан учрашди (видео)Абу-Дабида юксак қабул: Саида Мирзиёева БАА Президенти билан учрашди (видео)28 сентябр 12:36Саида Мирзиёева БМТ Бош Ассамблеяси минбаридан чиқиш қилди: энг муҳим ташаббуслари...Саида Мирзиёева БМТ Бош Ассамблеяси минбаридан чиқиш қилди: энг муҳим ташаббуслари...24 сентябр 12:56Ўзбекистонда YouTube монетизацияси ишга тушади: Саида Мирзиёева Google вице-президенти билан учрашдиЎзбекистонда YouTube монетизацияси ишга тушади: Саида Мирзиёева Google вице-президенти билан учрашди23 сентябр 18:06Президент Администрацияси Раҳбари Саида Мирзиёевага стратегик янги ваколат берилдиПрезидент Администрацияси Раҳбари Саида Мирзиёевага стратегик янги ваколат берилди10 сентябр 15:07Саида Мирзиёева ЮНЕСКО раҳбари билан муҳим масалаларни муҳокама қилдиСаида Мирзиёева ЮНЕСКО раҳбари билан муҳим масалаларни муҳокама қилди30 июн 22:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари