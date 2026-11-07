Олий таълимда қаттиқ силкиниш: Эркинжон Турдимовдан ректорларга кескин талаб қўйилди
Таълим ва илм-фан вазири Эркинжон Турдимов давлат олий таълим муассасалари (ОТМ) ректорлари иштирокида танқидий руҳдаги кенгайтирилган йиғилиш ўтказди. Йиғилиш якунларига кўра, тизимдаги қатор мансабдор шахсларнинг эгаллаб турган лавозимига нечоғли лойиқ эканини баҳоловчи махсус ишчи гуруҳ тузилиши расман белгиланди.
Вазирлик тарқатган расмий хабарга кўра, муҳокама марказида таълим сифатининг ҳақиқий аҳволи, битирувчилар бандлиги, мурожаатлар билан ишлашдаги сусткашлик, талабаларнинг ётоқхона ҳамда ижара хонадонларидаги аҳволи, шунингдек, кадрлар сиёсати масалалари бўлган.
Тилга олинган шов-шувли рақамлар: Реал манзара қандай?
Йиғилиш давомида олий таълим тизимидаги йиллар давомида тўпланиб қолган муаммолар аниқ ва кескин кўрсаткичлар билан очиқланди:
13,8 минг ишсиз мутахассис: Давлат олийгоҳларини 2026 йилда тамомлаган битирувчиларнинг нақд 13,8 минг нафари ҳали ҳам расмий бандликка эга эмас;
«Совет давридан қолган» дарсликлар: Экспертлар томонидан таҳлил қилинган 29,7 мингта ўқув адабиётининг 5,5 мингтаси чоп этилганига 20 йилдан ошиб кетган, айрим муҳим ихтисослик фанлари бўйича эса умуман замонавий адабиётлар мавжуд эмас;
Ётоқхоналар ва ижара инқирози: Талабалар турар жойлари қурилишида режадан орқада қолиш ҳолатлари кўпайган, талабаларнинг ижара хонадонларидаги яшаш шароитларини ўрганиш ва уларга кўмаклашиш ишлари эса кўплаб ОТМларда юзаки олиб борилган.
«Лавозимига лойиқлиги ўрганилади»: Ишчи гуруҳ нима билан шуғулланади?
Вазирлик тизимда жиддий ўзгаришлар қилишга бел боғлаганини билдирди:
Махсус ишчи гуруҳ: Камчиликларга йўл қўйган бир қатор олий таълим муассасаларидаги мансабдор шахсларнинг лавозимига лойиқлигини ўрганиш ва натижаси бўйича қатъий хулоса киритиш вазифаси қўйилди;
Аниқ муддатлар: Аниқланган камчиликларни қисқа вақт ичида бартараф этиш бўйича масъулларга шахсий жавобгарлик юклатилди.
Ректорларга 15 кун муҳлат: Талабалар билан юзма-юз мулоқот
Вазир олийгоҳлар раҳбарларига хоналаридан чиқиб, бевосита ёшлар ва педагоглар дардини тинглаш бўйича қатъий кўрсатма берди:
Очиқ эшиклар ва қабул: Ректорлар 15 кун муддат ичида талабалар ҳамда профессор-ўқитувчилар учун махсус қабуллар ташкил этиб, уларнинг эътироз ва муаммоларини бевосита жойида ҳал этиши шарт;
Аниқ иш режаси: Олий таълим муассасаларининг ҳар бири ойлик, чораклик ва йиллик аниқ вазифаларга эга иш режаларини қайта шакллантириб, сифат кўрсаткичларини ошириши талаб этилади.
Изоҳлар 0
…