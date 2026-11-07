Олий таълимда қаттиқ силкиниш: Эркинжон Турдимовдан ректорларга кескин талаб қўйилди

·1·Жамият
Олий таълимда қаттиқ силкиниш: Эркинжон Турдимовдан ректорларга кескин талаб қўйилди

Таълим ва илм-фан вазири Эркинжон Турдимов давлат олий таълим муассасалари (ОТМ) ректорлари иштирокида танқидий руҳдаги кенгайтирилган йиғилиш ўтказди. Йиғилиш якунларига кўра, тизимдаги қатор мансабдор шахсларнинг эгаллаб турган лавозимига нечоғли лойиқ эканини баҳоловчи махсус ишчи гуруҳ тузилиши расман белгиланди.

Вазирлик тарқатган расмий хабарга кўра, муҳокама марказида таълим сифатининг ҳақиқий аҳволи, битирувчилар бандлиги, мурожаатлар билан ишлашдаги сусткашлик, талабаларнинг ётоқхона ҳамда ижара хонадонларидаги аҳволи, шунингдек, кадрлар сиёсати масалалари бўлган.

Тилга олинган шов-шувли рақамлар: Реал манзара қандай?

Йиғилиш давомида олий таълим тизимидаги йиллар давомида тўпланиб қолган муаммолар аниқ ва кескин кўрсаткичлар билан очиқланди:

  • 13,8 минг ишсиз мутахассис: Давлат олийгоҳларини 2026 йилда тамомлаган битирувчиларнинг нақд 13,8 минг нафари ҳали ҳам расмий бандликка эга эмас;

  • «Совет давридан қолган» дарсликлар: Экспертлар томонидан таҳлил қилинган 29,7 мингта ўқув адабиётининг 5,5 мингтаси чоп этилганига 20 йилдан ошиб кетган, айрим муҳим ихтисослик фанлари бўйича эса умуман замонавий адабиётлар мавжуд эмас;

  • Ётоқхоналар ва ижара инқирози: Талабалар турар жойлари қурилишида режадан орқада қолиш ҳолатлари кўпайган, талабаларнинг ижара хонадонларидаги яшаш шароитларини ўрганиш ва уларга кўмаклашиш ишлари эса кўплаб ОТМларда юзаки олиб борилган.

Олий таълимда қаттиқ силкиниш: Эркинжон Турдимовдан ректорларга кескин талаб қўйилди

«Лавозимига лойиқлиги ўрганилади»: Ишчи гуруҳ нима билан шуғулланади?

Вазирлик тизимда жиддий ўзгаришлар қилишга бел боғлаганини билдирди:

  • Махсус ишчи гуруҳ: Камчиликларга йўл қўйган бир қатор олий таълим муассасаларидаги мансабдор шахсларнинг лавозимига лойиқлигини ўрганиш ва натижаси бўйича қатъий хулоса киритиш вазифаси қўйилди;

  • Аниқ муддатлар: Аниқланган камчиликларни қисқа вақт ичида бартараф этиш бўйича масъулларга шахсий жавобгарлик юклатилди.

Ректорларга 15 кун муҳлат: Талабалар билан юзма-юз мулоқот

Вазир олийгоҳлар раҳбарларига хоналаридан чиқиб, бевосита ёшлар ва педагоглар дардини тинглаш бўйича қатъий кўрсатма берди:

  • Очиқ эшиклар ва қабул: Ректорлар 15 кун муддат ичида талабалар ҳамда профессор-ўқитувчилар учун махсус қабуллар ташкил этиб, уларнинг эътироз ва муаммоларини бевосита жойида ҳал этиши шарт;

  • Аниқ иш режаси: Олий таълим муассасаларининг ҳар бири ойлик, чораклик ва йиллик аниқ вазифаларга эга иш режаларини қайта шакллантириб, сифат кўрсаткичларини ошириши талаб этилади.

Олий таълимда қаттиқ силкиниш: Эркинжон Турдимовдан ректорларга кескин талаб қўйилди
Олий таълимфан ва инновациялар вазирлигиЭркинжон ТурдимовОТМ ректорлариТаълим сифати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ОТМларда “Хавфсиз талаба” иловасини ўрнатиш талаб қилинмоқда: вазирлик ҳолатни ўрганмоқдаОТМларда “Хавфсиз талаба” иловасини ўрнатиш талаб қилинмоқда: вазирлик ҳолатни ўрганмоқда3 ноябр 19:50Тошкентда талабалар ётоқхонадан нега чиқарилди? Вазирлик сабабини тушунтирдиТошкентда талабалар ётоқхонадан нега чиқарилди? Вазирлик сабабини тушунтирди7 октябр 14:01Касбий таълимда янги давр: қабул, баҳолаш ва педагогларни ишга олиш бўйича янги низомКасбий таълимда янги давр: қабул, баҳолаш ва педагогларни ишга олиш бўйича янги низом5 октябр 13:39Вазирликда янги бошқарув жамоаси: Эркинжон Турдимовнинг 4 нафар ўринбосари кимлар?Вазирликда янги бошқарув жамоаси: Эркинжон Турдимовнинг 4 нафар ўринбосари кимлар?20 октябр 22:46Эркинжон Турдимов тайинлови бўйича Президентдан очиқ баёнотЭркинжон Турдимов тайинлови бўйича Президентдан очиқ баёнот12 октябр 22:07«Ғўдайиб эмас, оғзингдан бол томиб гаплаш»: Эркинжон Турдимов Сирдарёдаги амалдорларни аямади«Ғўдайиб эмас, оғзингдан бол томиб гаплаш»: Эркинжон Турдимов Сирдарёдаги амалдорларни аямади5 октябр 06:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Эрини 20 йил кутиб яшаган аёл у қайтиб келган куни кутилмаган қарор қабул қилди
Эрини 20 йил кутиб яшаган аёл у қайтиб келган куни кутилмаган қарор қабул қилди