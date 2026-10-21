Ўзбекистонда 25 та сув омборини сайёҳлик масканига айлантириш режалаштирилмоқда

·17·Ўзбекистон
Ўзбекистонда 25 та сув омборини сайёҳлик масканига айлантириш режалаштирилмоқда

Ўзбекистонда туризм салоҳиятини кенгайтириш мақсадида яна 25 та сув омборини сайёҳлик масканига айлантириш режалаштирилмоқда. Ҳозирда мамлакатдаги бешта сув омборида туристларга хизмат кўрсатиш йўлга қўйилган.

Янги туристик ҳудудларга бизнес вакилларини жалб қилиш учун тадбиркорларга қатор имтиёзлар бериш таклиф этилмоқда. Жумладан, 2029 йил октябрь ойигача ер ва мол-мулк солиқларини икки баравар камайтириш, шунингдек, хавфсизлик ускуналарини импорт қилишда божхона имтиёзларини тақдим этиш кўзда тутилган.

Бироқ сув омборларида сайёҳлик хизматларини ташкил этишда хавфсизлик масалаларига алоҳида эътибор қаратилади. Хусусан, хизматлар мажбурий сертификатлашдан ўтказилиши, тадбиркорлар эса профессионал қутқарувчилар билан шартнома тузиши талаб этилади.

Мазкур чора-тадбирлар сув омборларининг туристик жозибадорлигини ошириш, хусусий инвестицияларни жалб этиш ҳамда дам олувчилар хавфсизлигини таъминлашга қаратилган.

сув омборларини сайёҳлик масканига айлантириштуризм салоҳиятисув омборларини туристик жозибадорликсув омборларини инвесторлар учун тарғиб
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Президент Асакадаги 192 гектарлик янги экотуризм марказига борди — «Узум боғи» мўъжизасиПрезидент Асакадаги 192 гектарлик янги экотуризм марказига борди — «Узум боғи» мўъжизаси24 сентябр 13:318 қаватли “ақлли” парковка: Президент Қичқириқ маҳалласидаги янги қиёфа билан танишди8 қаватли “ақлли” парковка: Президент Қичқириқ маҳалласидаги янги қиёфа билан танишди12 сентябр 14:56Ўзбекистондаги 9 та ғор ва туз кони сайёҳлар учун очиладиЎзбекистондаги 9 та ғор ва туз кони сайёҳлар учун очилади6 октябр 16:17Туристик шаҳарларда «Сиеста»: янги тартиб таклиф этилдиТуристик шаҳарларда «Сиеста»: янги тартиб таклиф этилди3 август 10:07Дунёда ягона: Янги Тошкентдаги улкан мусиқали фаввора Гиннес рекордини ўрнатди!Дунёда ягона: Янги Тошкентдаги улкан мусиқали фаввора Гиннес рекордини ўрнатди!30 август 20:16Ўзбекистонда балиқ овлаш тартиби рақамлаштирилади: энди жойлар олдиндан брон қилинадиЎзбекистонда балиқ овлаш тартиби рақамлаштирилади: энди жойлар олдиндан брон қилинади22 сентябр 21:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Ўзбекистонда ҳафта давомида қандай об-ҳаво кузатилади?
Ўзбекистонда ҳафта давомида қандай об-ҳаво кузатилади?