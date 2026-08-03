Туристик шаҳарларда «Сиеста»: янги тартиб таклиф этилди
Ўзбекистоннинг тўрт асосий туристик шаҳрида ёзги саёҳат тартибини кескин ўзгартириш таклиф қилинмоқда. Жамоатчилик муҳокамасига қўйилган лойиҳа маъқулланса, Тошкент, Самарқанд, Бухоро ва Хивадаги туристик объектлар куннинг энг иссиқ қисмида танаффус қилиб, кеч соат 23:00 гача ишлаши мумкин.
Янги режим оддий иш вақтини қисқартириш эмас. Ташаббус сайёҳлик фаоллигини салқин эрталабки ва кечки соатларга кўчириш, «Тунги музей» ҳамда «Кечки экскурсия» каби янги дастурларни ривожлантиришни назарда тутади.
Янги тартиб қандай ишлайди?
Тақдим этилган лойиҳага кўра, туристик объектлар фаолияти икки сменага ажратилади. Кундузги энг иссиқ тўрт соат давомида эса ташрифлар вақтинча тўхтатилади.
Иш босқичи
Тавсия этилаётган вақт
Эрталабки смена
07:00–13:00
Кундузги танаффус
13:00–17:00
Кечки смена
17:00–23:00
Шу тариқа, туристик объектлар кунига жами 12 соат ишлайди. Фақат фаолият узлуксиз давом этмай, ҳарорат нисбатан қулай бўлган икки даврга тақсимланади.
Режани 2026 йилдан бошлаб ёзги мавсумда қўллаш таклиф этилмоқда. Ҳозирча бу якуний қарор эмас, балки жамоатчилик муҳокамасига тақдим этилган лойиҳа ҳисобланади.
Нега кундузи тўрт соатлик танаффус таклиф қилинмоқда?
Ўзбекистоннинг тарихий шаҳарларидаги кўплаб туристик йўналишлар очиқ осмон остида жойлашган. Сайёҳлар бир объектдан иккинчисига кўпинча пиёда юради, тарихий мажмуаларни эса узоқ вақт давомида очиқ майдонда томоша қилади.
Куннинг 13:00 дан 17:00 гача бўлган қисми ёзда ҳарорат энг юқори кўтариладиган давр сифатида қаралмоқда. Лойиҳа ташаббускорлари айнан шу вақтда сайёҳлар оқимини камайтириб, ташрифларни эрталаб ва кечқурунга кўчиришни мақсад қилган.
Кутилаётган натижалар:
сайёҳлар учун қулайроқ шароит яратиш;
иссиқ вақтда очиқ майдонларда узоқ қолишни камайтириш;
туристик объектларнинг иш режимини иқлимга мослаштириш;
кундузги соатларда энергия тизимига тушадиган юкламани пасайтириш;
кечки хизматлар бозорини кенгайтириш.
Тарихий шаҳарларда тунги ҳаёт фаоллашиши мумкин
Лойиҳанинг энг қизиқ қисми — туристик объектларни фақат кечроқ ёпиш эмас, балки кечки туризмнинг алоҳида маҳсулотга айлантирилишидир.
«Тунги музей» ва «Кечки экскурсия» дастурлари орқали тарихий обидаларни махсус ёритиш, гидлар иштирокида кечки саёҳатлар ўтказиш ҳамда маданий дастурларни кўпайтириш режалаштирилмоқда.
Бу формат айниқса Самарқанд, Бухоро ва Хива каби меъморий ёдгорликлари кўп бўлган шаҳарлар учун янги имконият очиши мумкин. Тарихий бинолар тунги ёритиш остида кундузгидан бутунлай бошқача кўриниш касб этади.
Кечки сайёҳлик оқимининг ошиши қуйидаги соҳаларга ҳам таъсир қилиши мумкин:
ресторан ва қаҳвахоналар;
гид ва таржимонлар хизмати;
такси ҳамда жамоат транспорти;
сувенир дўконлари;
театр ва концерт майдончалари;
меҳмонхона ҳамда кўнгилочар муассасалар.
«Сиеста» сайёҳнинг кунини қандай ўзгартиради?
Янги режим жорий этилса, сайёҳлар эрталаб соат 07:00 дан тарихий объектларни томоша қилишни бошлаши мумкин. Тушдан кейинги танаффус вақтида эса меҳмонхонада дам олиш, ресторанга бориш ёки ёпиқ бинолардаги хизматлардан фойдаланиш имкони бўлади.
Соат 17:00 дан кейин асосий туристик фаоллик яна тикланиб, кечки экскурсиялар соат 23:00 гача давом этиши мумкин.
Шу маънода «сиеста» сайёҳлик дастурини қисқартирмайди. Аксинча, бир кунлик саёҳатни эрталабки ва кечки икки фаол қисмга ажратиб, энг ноқулай соатларни дам олиш учун қолдиради.
Барча объектлар тўрт соатга ёпиладими?
Лойиҳада туристик объектлар учун махсус иш жадвали таклиф қилинган. Бироқ музейлар, тарихий мажмуалар, савдо нуқталари, меҳмонхоналар ва умумий овқатланиш муассасаларига бир хил тартиб татбиқ этилиши ёки этилмаслиги ҳозирча аниқлаштирилиши лозим.
Масалан, меҳмонхона, ресторан ёки ёпиқ кўнгилочар марказлар кундузги танаффус пайтида ҳам фаолият юритиши мумкин. Очиқ майдондаги экскурсия ва тарихий объектларда эса махсус режим қўллаш мантиқан қулайроқ кўринади.
Якуний ҳужжатда қайси объектлар янги тартибга мажбурий, қайсилари ихтиёрий тарзда ўтиши аниқ белгилаб берилиши муҳим.
Лойиҳа олдидаги асосий саволлар
«Сиеста» режими сайёҳлар учун қулай бўлиши мумкин, аммо уни амалга ошириш фақат иш вақтини ўзгартириш билан чекланмайди.
Тизим самарали ишлаши учун:
музей ва обидаларнинг янги жадвали олдиндан эълон қилиниши;
туристик платформаларда иш вақти янгиланиши;
кечки жамоат транспорти кўпайтирилиши;
сайёҳлик ҳудудларида ёритиш ва хавфсизлик кучайтирилиши;
гидлар ва хизмат кўрсатувчи ходимлар учун сменали иш тартиби белгиланиши;
туроператорлар экскурсия дастурларини қайта тузиши зарур бўлади.
Акс ҳолда, кундузги танаффусдан бехабар сайёҳ ёпиқ объект олдига келиб қолиши ёки кечки дастур тугаганидан кейин транспорт топишда қийналиши мумкин.
Туризмда янги модел синовдан ўтиши мумкин
Ўзбекистонда туризм оқими кўпайиб бораётган бир пайтда хизматларни маҳаллий иқлимга мослаштириш муҳим масалага айланмоқда. Тақдим этилган ташаббус одатий кундузги туризмдан эрталабки ва тунги фаолликка асосланган янги моделга ўтишни таклиф қилмоқда.
Лойиҳа тўғри ташкил этилса, сайёҳлар энг иссиқ вақтда дам олиб, тарихий шаҳарларни салқин ва ёруғ кечаларда томоша қилиш имконига эга бўлади. Шу билан бирга, ресторанлар, маданий майдончалар ва бошқа хизматлар учун иш вақти ҳамда даромад имкониятлари кенгайиши мумкин.
Бироқ ташаббус ҳозирча муҳокама босқичида. Унинг аниқ қамрови, амал қилиш муддати ва қайси объектларга татбиқ этилиши якуний қарордан кейин маълум бўлади.
Сизнингча, туристик объектларни кундузи ёпиб, кечаси соат 23:00 гача ишлатиш сайёҳлар учун қулай бўладими? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани дўстларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…