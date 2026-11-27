Саида Мирзиёева: «Ҳар бир сайёҳ юртимизга ишонч, хонадонларимизга файз-барака дегани»
Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева Тошкентда бошланган «2027 йил – Халқаро барқарор ва яшовчан туризм йили»нинг тантанали очилиш маросимида иштирок этди. Тадбир доирасида у «БМТ Туризм» бош котиби Шайха Ал Новайс ҳамда хорижий делегациялар вакилларига Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг табригини етказди.
«Ўзбекистонга хуш келибсиз!»
Саида Мирзиёева ўзбек халқининг меҳмондўстлиги ва сайёҳлар ташрифининг мамлакат ҳаётидаги ўрни ҳақида самимий фикрларини билдирди:
«Биз меҳмонларни яхши кўрамиз. Ҳар бир сайёҳ юртимизга ишонч, хонадонларимизга файз-барака дегани. Ўзбекистонга хуш келибсиз!» — деб ёзди Саида Мирзиёева.
Унинг таъкидлашича, мазкур глобал ташаббус Ўзбекистоннинг туризм соҳасидаги улкан имкониятларини намоён этиш, хорижий ҳамкорлар билан алоқаларни мустаҳкамлаш ва мамлакатнинг халқаро сайёҳлик майдонидаги ўрнини янада кенгайтириш учун муҳим аҳамиятга эга.
Халқаро ташаббус ва Ўзбекистон туризмининг асосий кўрсаткичлари
Маросимда ўқиб эшиттирилган Президент Шавкат Мирзиёевнинг табригида Ўзбекистоннинг туризм соҳасида эришган салмоқли натижалари ҳамда 2030 йилгача мўлжалланган стратегик мақсадлар баён этилди:
Кўрсаткичлар
Расмий маълумотлар ва натижалар
БМТ резолюцияси
2027 йил — 2024 йилда Ўзбекистон ташаббуси билан БМТ Бош Ассамблеяси томонидан қабул қилинган резолюция асосида Халқаро барқарор ва яшовчан туризм йили деб эълон қилинган (80 дан ортиқ давлат қўллаб-қувватлаган)
Сайёҳлар оқими (2026 йил 10 ойи)
Мамлакатга 11,6 миллион нафар хорижий сайёҳ ташриф буюрди
Туристик хизматлар экспорти
2026 йилнинг дастлабки 10 ойида 6 миллиард долларга етди
Истиқболли режа
2030 йилгача туризм инфратузилмаси ва хизматлар сифатини янги босқичга олиб чиқиш мақсадлари белгиланди
Сизнингча, «2027 йил – Халқаро барқарор ва яшовчан туризм йили» доирасидаги тадбирлар Ўзбекистоннинг жаҳон сайёҳлик бозоридаги жозибадорлигини яна қандай янги имкониятлар билан бойитади?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Ўзбекистон туризми ҳамда халқаро ташаббуслар ҳақидаги энг муҳим янгиликларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…