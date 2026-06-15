Ўзбекистон глобал сайёҳлик оқими бўйича дунёда етакчи бешликка кирди

·13·Ўзбекистон
Ўзбекистон глобал сайёҳлик оқими бўйича дунёда етакчи бешликка кирди

Юртимизнинг қадимий тарихи, бетакрор маданияти ва меҳмондўстлик анъаналари бугунги кунга келиб бутун дунё сайёҳларини ўзига оҳанрабодек жалб этмоқда. Ўзбекистон халқаро туризм майдонида нафақат ўз мавқеини мустаҳкамламоқда, балки ўсиш суръатлари бўйича сайёранинг энг илғор мамлакатлари билан бемалол рақобатлашмоқда. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Туризм ташкилоти (UN Tourism) томонидан эълон қилинган янги «World Tourism Barometer» ҳисоботида ватанимиз энг юқори ўсиш динамикасини қайд этган ТОП-5 давлат қаторидан жой олди. Жорий 2026 йилнинг биринчи чораги якунларига кўра, юртимизга келган хорижлик меҳмонлар оқими ўтган йилнинг шу даврига нисбатан нақд 37 фоизга ошган.

Бу кўрсаткич соҳада олиб борилаётган кенг кўламли ислоҳотларнинг амалдаги яққол исботидир.

Рақамлар гапиради: Сайёҳликдаги тарихий рекордлар

Мамлакатимизнинг глобал туризм бозоридаги ўрнини қуйидаги рақамлар ва таҳлилий маълумотлар янада аниқроқ тасаввур қилишга ёрдам беради:

  • Мутлақ рекорд: Халқаро экспертларнинг фикрича, глобал миқёсда умумий туризм соҳаси бор-йўғи 2 фоизлик секин ўсишни кўрсатаётган бир пайтда, Ўзбекистон бир неча баробар тезроқ ривожланиб, дунёни ҳайратда қолдирмоқда.

  • Глобал география: Илгари сайёҳлар асосан қўшни давлатлардан ташриф буюрган бўлса, эндиликда узоқ хориж мамлакатлари — Европа, Осиё ва Америка қитъаларидан келаётган саёҳатчилар улуши кескин ортиб, юртимизни жаҳон трендига айлантирди.

Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали Ўзбекистон туризм соҳасида сўнгги йилларда қайд этилаётган рекорд динамика ва меҳмонлар сони билан танишиб чиқишингиз мумкин:

Ҳисобот даври ва йўналиши

Сайёҳлар умумий оқими

Ўтган йилга нисбатан ўсиш

Жаҳондаги умумий тенденция

Оммалашаётган янги йўналишлар

2025 йил якунлари бўйича

11,7 миллион киши


(Тарихий рекорд)

Жадал суръатларда

Дунё бўйича ўртача ўсиш — 2%

• Экотуризм


• Тоғ туризми

2026 йилнинг дастлабки 5 ойи

5,3 миллиондан ошди

+37%


(I чорак ҳолатига)

Ўзбекистон — дунёнинг ТОП-5 давлати ичида

• Гастрономик туризм


(Миллий таомлар)

Ўзбекистонни дунёга танитган 4 та асосий омил

Хўш, юртимизнинг бундай қисқа фурсатда дунё сайёҳлик марказларидан бирига айланиши ва бу қадар юқори натижаларга эришиши орқасида нималар турибди? Мутахассислар бу муваффақиятнинг тўртта устувор омилини санаб ўтишди:

  1. Либераллаштириш ва очиқлик: Кўплаб хорижий давлатлар учун визасиз режимнинг жорий этилиши, авиақатновлар сонининг кўпайиши ва транспорт логистикасининг тубдан яхшиланиши йўлларни янада яқин қилди.

  2. Юқори хавфсизлик ва ҳамёнбоплик: Европанинг анъанавий ва қимматбаҳо йўналишларидан чарчаган сайёҳлар учун Ўзбекистон ўта хавфсиз, тинч муҳит ҳамда сифатли хизматлар учун жуда ҳамёнбоп нархларни таклиф эта олди.

  3. Йўналишлар диверсификацияси (хилма-хиллиги): Эндиликда хорижликлар фақат Самарқанд, Бухоро ёки Хиванинг қадимий обидаларини кўриш билан чекланишмаяпти. Юртимизнинг бетакрор табиати қўйнидаги экотуризм ва машҳур ўзбек таомлари жамланган гастрономик туризм ҳақиқий брендга айланди.

  4. Замонавий инфратузилма: Бутун республика бўйлаб халқаро стандартларга мос келувчи янги меҳмонхоналар, меҳмон уйлари барпо этилмоқда ва хорижда Ўзбекистоннинг туризм салоҳиятини тарғиб қилувчи фаол маркетинг кампаниялари олиб борилмоқда.

Шубҳасиз, бундай юксалиш яқин келажакда юртимиз иқтисодиётига миллиардлаб инвестициялар ва минглаб янги иш ўринлари олиб келишда давом этади.

Жаҳон ҳамжамияти тан олаётган юртимиздаги энг сўнгги янгиликлар, иқтисодий ва маданий ютуқлар, туризм оламидаги шов-шувли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ЎзбекистонБирлашган Миллатлар ТашкилотиБутунжаҳон туризм ташкилоти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонга шакар импорти кескин қисқарди, нархлар ўсмоқдаЎзбекистонга шакар импорти кескин қисқарди, нархлар ўсмоқдаКеча, 18:08Эски автомобиллар учун 12 миллионлик тўлов жорий этилиши мумкинЭски автомобиллар учун 12 миллионлик тўлов жорий этилиши мумкинКеча, 11:56Шавкат Мирзиёев АҚШ Президенти Доналд Трампни таваллуд куни билан табрикладиШавкат Мирзиёев АҚШ Президенти Доналд Трампни таваллуд куни билан табрикладиКеча, 10:39Шавкат Мирзиёев Россия Президенти Владимир Путинга Россия куни муносабати билан табрик йўлладиШавкат Мирзиёев Россия Президенти Владимир Путинга Россия куни муносабати билан табрик йўлладиКеча, 09:55Ўқишни кўчиришда сертификатли талабаларга имтиёз бериладиЎқишни кўчиришда сертификатли талабаларга имтиёз бериладиКеча, 09:51Чигирткалар галаси хавф туғдирмоқдами? ФВВ жавоб бердиЧигирткалар галаси хавф туғдирмоқдами? ФВВ жавоб бердиКеча, 08:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди