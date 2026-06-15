Ўзбекистон глобал сайёҳлик оқими бўйича дунёда етакчи бешликка кирди
Юртимизнинг қадимий тарихи, бетакрор маданияти ва меҳмондўстлик анъаналари бугунги кунга келиб бутун дунё сайёҳларини ўзига оҳанрабодек жалб этмоқда. Ўзбекистон халқаро туризм майдонида нафақат ўз мавқеини мустаҳкамламоқда, балки ўсиш суръатлари бўйича сайёранинг энг илғор мамлакатлари билан бемалол рақобатлашмоқда. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Туризм ташкилоти (UN Tourism) томонидан эълон қилинган янги «World Tourism Barometer» ҳисоботида ватанимиз энг юқори ўсиш динамикасини қайд этган ТОП-5 давлат қаторидан жой олди. Жорий 2026 йилнинг биринчи чораги якунларига кўра, юртимизга келган хорижлик меҳмонлар оқими ўтган йилнинг шу даврига нисбатан нақд 37 фоизга ошган.
Бу кўрсаткич соҳада олиб борилаётган кенг кўламли ислоҳотларнинг амалдаги яққол исботидир.
Рақамлар гапиради: Сайёҳликдаги тарихий рекордлар
Мамлакатимизнинг глобал туризм бозоридаги ўрнини қуйидаги рақамлар ва таҳлилий маълумотлар янада аниқроқ тасаввур қилишга ёрдам беради:
Мутлақ рекорд: Халқаро экспертларнинг фикрича, глобал миқёсда умумий туризм соҳаси бор-йўғи 2 фоизлик секин ўсишни кўрсатаётган бир пайтда, Ўзбекистон бир неча баробар тезроқ ривожланиб, дунёни ҳайратда қолдирмоқда.
Глобал география: Илгари сайёҳлар асосан қўшни давлатлардан ташриф буюрган бўлса, эндиликда узоқ хориж мамлакатлари — Европа, Осиё ва Америка қитъаларидан келаётган саёҳатчилар улуши кескин ортиб, юртимизни жаҳон трендига айлантирди.
Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали Ўзбекистон туризм соҳасида сўнгги йилларда қайд этилаётган рекорд динамика ва меҳмонлар сони билан танишиб чиқишингиз мумкин:
Ҳисобот даври ва йўналиши
Сайёҳлар умумий оқими
Ўтган йилга нисбатан ўсиш
Жаҳондаги умумий тенденция
Оммалашаётган янги йўналишлар
2025 йил якунлари бўйича
11,7 миллион киши
(Тарихий рекорд)
Жадал суръатларда
Дунё бўйича ўртача ўсиш — 2%
• Экотуризм
• Тоғ туризми
2026 йилнинг дастлабки 5 ойи
5,3 миллиондан ошди
+37%
(I чорак ҳолатига)
Ўзбекистон — дунёнинг ТОП-5 давлати ичида
• Гастрономик туризм
(Миллий таомлар)
Ўзбекистонни дунёга танитган 4 та асосий омил
Хўш, юртимизнинг бундай қисқа фурсатда дунё сайёҳлик марказларидан бирига айланиши ва бу қадар юқори натижаларга эришиши орқасида нималар турибди? Мутахассислар бу муваффақиятнинг тўртта устувор омилини санаб ўтишди:
Либераллаштириш ва очиқлик: Кўплаб хорижий давлатлар учун визасиз режимнинг жорий этилиши, авиақатновлар сонининг кўпайиши ва транспорт логистикасининг тубдан яхшиланиши йўлларни янада яқин қилди.
Юқори хавфсизлик ва ҳамёнбоплик: Европанинг анъанавий ва қимматбаҳо йўналишларидан чарчаган сайёҳлар учун Ўзбекистон ўта хавфсиз, тинч муҳит ҳамда сифатли хизматлар учун жуда ҳамёнбоп нархларни таклиф эта олди.
Йўналишлар диверсификацияси (хилма-хиллиги): Эндиликда хорижликлар фақат Самарқанд, Бухоро ёки Хиванинг қадимий обидаларини кўриш билан чекланишмаяпти. Юртимизнинг бетакрор табиати қўйнидаги экотуризм ва машҳур ўзбек таомлари жамланган гастрономик туризм ҳақиқий брендга айланди.
Замонавий инфратузилма: Бутун республика бўйлаб халқаро стандартларга мос келувчи янги меҳмонхоналар, меҳмон уйлари барпо этилмоқда ва хорижда Ўзбекистоннинг туризм салоҳиятини тарғиб қилувчи фаол маркетинг кампаниялари олиб борилмоқда.
Шубҳасиз, бундай юксалиш яқин келажакда юртимиз иқтисодиётига миллиардлаб инвестициялар ва минглаб янги иш ўринлари олиб келишда давом этади.
Жаҳон ҳамжамияти тан олаётган юртимиздаги энг сўнгги янгиликлар, иқтисодий ва маданий ютуқлар, туризм оламидаги шов-шувли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…