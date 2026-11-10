Рамзий калит топширилди: Тошкент 2027 йилда туркий дунёнинг сайёҳлик марказига айланади

·37·Ўзбекистон
Рамзий калит топширилди: Тошкент 2027 йилда туркий дунёнинг сайёҳлик марказига айланади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкент шаҳри 2027 йилда Туркий дунёнинг сайёҳлик пойтахти мақомини расман қўлга киритди.
  • Мазкур нуфузли эстафета 2026 йил 7 ноябр куни Истанбулда ўтказилган «Қўрқут Ота» халқаро кинофестивали доирасида Туркия маданият ва туризм вазири Меҳмет Нури Эрсой томонидан Ўзбекистон Туризм қўмитаси раиси Абдулазиз Аққуловга топширилди.

Ўзбекистон пойтахти — Тошкент шаҳри расман 2027 йилда Туркий дунёнинг сайёҳлик пойтахти мақомига эга бўлди.

2026 йил 7 ноябрь куни Туркиянинг Истанбул шаҳрида ўтказилган «Қўрқут Ота» халқаро кинофестивалининг ёпилиш маросими доирасида ушбу нуфузли эстафетани топшириш тантанаси бўлиб ўтди. Туркия Республикаси маданият ва туризм вазири Меҳмет Нури Эрсой Анқара шаҳридан мақом рамзи бўлган махсус калитни Ўзбекистон Туризм қўмитаси раиси Абдулазиз Аққуловга тантанали равишда топширди.

Тарихий мақом ва халқаро эътироф

Маросимда иштирок этган юқори мартабали меҳмонлар Ўзбекистоннинг туркий цивилизациядаги ўрни ва сайёҳлик имкониятларига юқори баҳо берди:

  • Туркия вазиридан юқори эътироф: Меҳмет Нури Эрсой Ўзбекистон халқи ва ҳукуматини янги мақом билан самимий қутлаб, мамлакатнинг бой тарихий-маданий мероси, меъморий обидалари ва улкан туризм салоҳиятини алоҳида қайд этди;

  • Туркий дунёга таклиф: Ўз навбатида, Абдулазиз Аққулов қардош туркий давлатлар аҳолиси ва расмий вакилларини 2027 йилда Тошкентга ташриф буюришга, шунингдек, таниқли киноижодкорларни Ўзбекистоннинг гўзал шаҳарлари, тарихий ёдгорликлари ва бетакрор табиатини ўз ижодий асарларида акс эттиришга чорлади.

Тошкентнинг 2027 йилдаги сайёҳлик пойтахти мақоми бўйича асосий тафсилотлар

Кўрсаткич / Йўналиш

Расмий маълумотлар

Тадбир аҳамияти

Берилган мақом

Туркий дунёнинг туризм пойтахти — 2027

Минтақавий сайёҳлик брендини кучайтириш

Рамзий калит топширилган сана ва жой

2026 йил 7 ноябрь, Истанбул (Туркия)

«Қўрқут Ота» кинофестивали ёпилиши доирасида

Эстафетани топширган томон

Меҳмет Нури Эрсой (Туркия маданият ва туризм вазири)

Анқара шаҳридан рамзий эстафета қабул қилинди

Мақомни қабул қилган томон

Абдулазиз Аққулов (Ўзбекистон Туризм қўмитаси раиси)

2027 йилги тадбирлар дастурини йўлга қўйиш

2027 йилда Тошкентни нималар кутмоқда?

Тошкент шаҳрининг 2027 йил учун туркий олам туризм пойтахти сифатида танланиши шаҳарга миллионлаб хорижий меҳмонларни жалб этиш, қатор халқаро саммитлар, сайёҳлик форумлари, миллий ҳунармандчилик кўргазмалари ва маданий фестивалларни қабул қилиш имконини яратади. Бу мақом пойтахтнинг халқаро майдондаги сайёҳлик нуфузини янада юқори поғонага олиб чиқишга хизмат қилади.

ТошкентТуркий давлатлар ташкилотиТуризм қўмитасиҚўрқут Ота кинофестивали
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Матёқуб Матчанов Туркияда «Энг яхши эркак роли» мукофотини олдиМатёқуб Матчанов Туркияда «Энг яхши эркак роли» мукофотини олди8 ноябр 09:43Туркия ТДТ мамлакатлари учун ҳарбий мутахассислар тайёрлашни ўз қўлига олмоқчими?Туркия ТДТ мамлакатлари учун ҳарбий мутахассислар тайёрлашни ўз қўлига олмоқчими?3 ноябр 22:28Туркий дунё разведкалари бирлашди: ягона эрта огоҳлантириш тизими яратилдиТуркий дунё разведкалари бирлашди: ягона эрта огоҳлантириш тизими яратилди3 ноябр 22:25Россия Туркий давлатлар ташкилотига қўшилмоқчими? Кремль расман муносабат билдирдиРоссия Туркий давлатлар ташкилотига қўшилмоқчими? Кремль расман муносабат билдирди2 ноябр 23:36Туркия Президенти Қозоғистон учун ажратилган ҳужжатга имзо чекиб қўйдиТуркия Президенти Қозоғистон учун ажратилган ҳужжатга имзо чекиб қўйди1 ноябр 14:26Қозоғистон президенти Россияни Туркий давлатлар ташкилотига қўшишни илгари сурдиҚозоғистон президенти Россияни Туркий давлатлар ташкилотига қўшишни илгари сурди31 октябр 12:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда совуқ кучаяди: айрим ҳудудларда қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда совуқ кучаяди: айрим ҳудудларда қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ноябрда ҳарорат пасаяди: Ўзбекистонда қор ёғиши эҳтимоли бор
Ноябрда ҳарорат пасаяди: Ўзбекистонда қор ёғиши эҳтимоли бор
Об-ҳаво кескин ўзгаради: Қайси ҳудудларда ёғингарчилик бўлиши маълум қилинди
Об-ҳаво кескин ўзгаради: Қайси ҳудудларда ёғингарчилик бўлиши маълум қилинди