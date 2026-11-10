Рамзий калит топширилди: Тошкент 2027 йилда туркий дунёнинг сайёҳлик марказига айланади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкент шаҳри 2027 йилда Туркий дунёнинг сайёҳлик пойтахти мақомини расман қўлга киритди.
- Мазкур нуфузли эстафета 2026 йил 7 ноябр куни Истанбулда ўтказилган «Қўрқут Ота» халқаро кинофестивали доирасида Туркия маданият ва туризм вазири Меҳмет Нури Эрсой томонидан Ўзбекистон Туризм қўмитаси раиси Абдулазиз Аққуловга топширилди.
Ўзбекистон пойтахти — Тошкент шаҳри расман 2027 йилда Туркий дунёнинг сайёҳлик пойтахти мақомига эга бўлди.
2026 йил 7 ноябрь куни Туркиянинг Истанбул шаҳрида ўтказилган «Қўрқут Ота» халқаро кинофестивалининг ёпилиш маросими доирасида ушбу нуфузли эстафетани топшириш тантанаси бўлиб ўтди. Туркия Республикаси маданият ва туризм вазири Меҳмет Нури Эрсой Анқара шаҳридан мақом рамзи бўлган махсус калитни Ўзбекистон Туризм қўмитаси раиси Абдулазиз Аққуловга тантанали равишда топширди.
Тарихий мақом ва халқаро эътироф
Маросимда иштирок этган юқори мартабали меҳмонлар Ўзбекистоннинг туркий цивилизациядаги ўрни ва сайёҳлик имкониятларига юқори баҳо берди:
Туркия вазиридан юқори эътироф: Меҳмет Нури Эрсой Ўзбекистон халқи ва ҳукуматини янги мақом билан самимий қутлаб, мамлакатнинг бой тарихий-маданий мероси, меъморий обидалари ва улкан туризм салоҳиятини алоҳида қайд этди;
Туркий дунёга таклиф: Ўз навбатида, Абдулазиз Аққулов қардош туркий давлатлар аҳолиси ва расмий вакилларини 2027 йилда Тошкентга ташриф буюришга, шунингдек, таниқли киноижодкорларни Ўзбекистоннинг гўзал шаҳарлари, тарихий ёдгорликлари ва бетакрор табиатини ўз ижодий асарларида акс эттиришга чорлади.
Тошкентнинг 2027 йилдаги сайёҳлик пойтахти мақоми бўйича асосий тафсилотлар
Кўрсаткич / Йўналиш
Расмий маълумотлар
Тадбир аҳамияти
Берилган мақом
Туркий дунёнинг туризм пойтахти — 2027
Минтақавий сайёҳлик брендини кучайтириш
Рамзий калит топширилган сана ва жой
2026 йил 7 ноябрь, Истанбул (Туркия)
«Қўрқут Ота» кинофестивали ёпилиши доирасида
Эстафетани топширган томон
Меҳмет Нури Эрсой (Туркия маданият ва туризм вазири)
Анқара шаҳридан рамзий эстафета қабул қилинди
Мақомни қабул қилган томон
Абдулазиз Аққулов (Ўзбекистон Туризм қўмитаси раиси)
2027 йилги тадбирлар дастурини йўлга қўйиш
2027 йилда Тошкентни нималар кутмоқда?
Тошкент шаҳрининг 2027 йил учун туркий олам туризм пойтахти сифатида танланиши шаҳарга миллионлаб хорижий меҳмонларни жалб этиш, қатор халқаро саммитлар, сайёҳлик форумлари, миллий ҳунармандчилик кўргазмалари ва маданий фестивалларни қабул қилиш имконини яратади. Бу мақом пойтахтнинг халқаро майдондаги сайёҳлик нуфузини янада юқори поғонага олиб чиқишга хизмат қилади.
Изоҳлар 0
…