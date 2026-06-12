Ўзбекистонда «Очиқ туризм мавсуми» дастурига старт берилди
Жаҳон чемпионатининг қизғин баҳслари Океан ортида давом этаётган ва бутун дунё нигоҳи спортга қаратилган бир пайтда, Ўзбекистон ички иқтисодиёт ва халқаро ҳамкорликнинг энг муҳим тармоқларидан бири бўлган сайёҳлик соҳасида чинакам инқилобий қадамни ташлади. Жорий йилнинг 1 июнидан эътиборан мамлакатимизда ҳар йили анъанавий тарзда ёз ойларида (июнь–август) ўтказилиши белгиланган «Очиқ туризм мавсуми» миллий дастури муваффақиятли равишда йўлга қўйилди. Ушбу лойиҳадан кўзланган бош мақсад — юртимизнинг бетакрор туристик жозибадорлигини ошириш, хорижлик сайёҳлар оқимини кескин кўпайтириш ҳамда маҳаллий меҳмонхона ва туроператорлик бизнесини давлат томонидан сезиларли даражада рағбатлантиришдан иборатдир.
Ҳукуматнинг тегишли қарорига мувофиқ, айни ёз мавсумида туризм тармоғи вакиллари учун мисли кўрилмаган имтиёзлар, молиявий енгилликлар ва йирик субсидиялар пакети ишга туширилмоқда.
Янги авиақатновлар ва ҳар бир сайёҳ учун юз доллар
Янги тартибга кўра, хорижий мамлакатлардан Ўзбекистоннинг турли ҳудудларига илк бор тўғридан-тўғри ҳаво йўлларини очган ҳамда янги йўналишларни йўлга қўйган маҳаллий ва чет эл авиакомпанияларининг сарф-харажатлари маълум бир қисми давлат бюджети маблағлари ҳисобидан қоплаб берилади. Бу эса юртимиз осмонида янги парвозлар сони кўпайишига хизмат қилади.
Энг қувонарлиси, дастур доирасида юртимизга олиб келинган ҳар бир чет эллик сайёҳ учун давлат томонидан 100 АҚШ доллари миқдорида тўғридан-тўғри субсидия ажратилиши белгилаб қўйилди. Ушбу механизм тизим иштирокчилари учун жуда катта молиявий рағбат бўлиши шубҳасиз.
Бундан ташқари, Ўзбекистон резиденти мақомига эга бўлган туроператорлар учун ҳам алоҳида совғалар бор. Хусусан, юқори туристик салоҳиятга эга хорижий давлатлардан камида 1 000 нафар сайёҳни жалб қила олган маҳаллий агентликларга қўшимча равишда 5 000 АҚШ доллари миқдорида бонус субсидияси тўланади. Шунингдек, соҳани соғломлаштириш мақсадида туроператорлик ва меҳмонхона хизматлари учун ҳисобланган қўшилган қиймат солиғининг (ҚҚС) нақд 50 фоизи тадбиркорларга кэшбек (пулни қайтариш) кўринишида қайтариб берилади.
Давлат томонидан туризм субъектларини қўллаб-қувватлаш учун ажратилаётган асосий имтиёзлар ва молиявий кўмак турлари билан қуйидаги жадвал орқали батафсил танишишингиз мумкин:
Имтиёз ва қўллаб-қувватлаш йўналишлари
Ажратиладиган маблағ / Енгиллик миқдори
Кимлар учун берилади?
Ҳар бир хорижлик сайёҳ учун
100 АҚШ доллари субсидия
Сайёҳларни жалб қилган тегишли ташкилотларга
Ҳар 1 000 нафар сайёҳ учун бонус
5 000 АҚШ доллари мукофот
Ўзбекистон резиденти бўлган туроператорларга
Қўшилган қиймат солиғи (ҚҚС)
50 фоизи кэшбек сифатида қайтарилади
Меҳмонхоналар ва туроператорлик бизнесига
Янги авиарейслар очиш
Харажатларнинг бир қисми қопланади
Маҳаллий ва чет эл авиакомпанияларига
Дунё юлдузлари Ўзбекистонга келишади: Мега-блогерлар тарғиботи
Юртимизнинг қадимий шаҳарлари, бой маданияти ва гўзал табиатини халқаро аренада кенг ёритиш мақсадида яна бир қизиқарли лойиҳага қўл урилди. Қарорга асосан, дунё миқёсидаги ижтимоий тармоқларда камида 5 миллиондан ортиқ кузатувчига (фолловерга) эга бўлган 50 нафар энг машҳур чет эллик инфлюэнсер ва блогерлар юртимизга таклиф этилади. Улар учун Ўзбекистон бўйлаб 7 кунлик мутлақо бепул, юқори даражадаги туристик саёҳатлар ташкил этилади. Бу эса миллионлаб чет элликларнинг юртимизга бўлган қизиқишини уйғотиши аниқ.
Шу билан бирга, дунёнинг энг йирик ва оммабоп онлайн сайёҳлик платформаларида (Booking, TripAdvisor ва бошқалар) Ўзбекистонни жозибадор туристик маскан сифатида реклама қилиш ва тарғиб этиш билан боғлиқ бўлган барча харажатлар ҳам давлат томонидан қоплаб берилиши кафолатланди.
Соҳа мутасаддилари ва экспертларнинг ишонч билан таъкидлашича, мазкур кенг кўламли чора-тадбирлар Ўзбекистоннинг халқаро сайёҳлик бозоридаги рақобатбардошлигини янги босқичга олиб чиқади. Бу эса юртимизга келувчи меҳмонлар оқимининг бир неча баробарга кенгайишига ва иқтисодиётимизнинг янада гуллаб-яшнашига хизмат қилади.
Ўзбекистонда туризм соҳасидаги энг сўнгги янгиликлар, халқаро сайёҳлик дастурлари ва юртимиз ҳаётига оид энг қайноқ, эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…