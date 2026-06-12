Ўзбекистонда «Очиқ туризм мавсуми» дастурига старт берилди

·14·Ўзбекистон
Ўзбекистонда «Очиқ туризм мавсуми» дастурига старт берилди

Жаҳон чемпионатининг қизғин баҳслари Океан ортида давом этаётган ва бутун дунё нигоҳи спортга қаратилган бир пайтда, Ўзбекистон ички иқтисодиёт ва халқаро ҳамкорликнинг энг муҳим тармоқларидан бири бўлган сайёҳлик соҳасида чинакам инқилобий қадамни ташлади. Жорий йилнинг 1 июнидан эътиборан мамлакатимизда ҳар йили анъанавий тарзда ёз ойларида (июнь–август) ўтказилиши белгиланган «Очиқ туризм мавсуми» миллий дастури муваффақиятли равишда йўлга қўйилди. Ушбу лойиҳадан кўзланган бош мақсад — юртимизнинг бетакрор туристик жозибадорлигини ошириш, хорижлик сайёҳлар оқимини кескин кўпайтириш ҳамда маҳаллий меҳмонхона ва туроператорлик бизнесини давлат томонидан сезиларли даражада рағбатлантиришдан иборатдир.

Ҳукуматнинг тегишли қарорига мувофиқ, айни ёз мавсумида туризм тармоғи вакиллари учун мисли кўрилмаган имтиёзлар, молиявий енгилликлар ва йирик субсидиялар пакети ишга туширилмоқда.

Янги авиақатновлар ва ҳар бир сайёҳ учун юз доллар

Янги тартибга кўра, хорижий мамлакатлардан Ўзбекистоннинг турли ҳудудларига илк бор тўғридан-тўғри ҳаво йўлларини очган ҳамда янги йўналишларни йўлга қўйган маҳаллий ва чет эл авиакомпанияларининг сарф-харажатлари маълум бир қисми давлат бюджети маблағлари ҳисобидан қоплаб берилади. Бу эса юртимиз осмонида янги парвозлар сони кўпайишига хизмат қилади.

Энг қувонарлиси, дастур доирасида юртимизга олиб келинган ҳар бир чет эллик сайёҳ учун давлат томонидан 100 АҚШ доллари миқдорида тўғридан-тўғри субсидия ажратилиши белгилаб қўйилди. Ушбу механизм тизим иштирокчилари учун жуда катта молиявий рағбат бўлиши шубҳасиз.

Бундан ташқари, Ўзбекистон резиденти мақомига эга бўлган туроператорлар учун ҳам алоҳида совғалар бор. Хусусан, юқори туристик салоҳиятга эга хорижий давлатлардан камида 1 000 нафар сайёҳни жалб қила олган маҳаллий агентликларга қўшимча равишда 5 000 АҚШ доллари миқдорида бонус субсидияси тўланади. Шунингдек, соҳани соғломлаштириш мақсадида туроператорлик ва меҳмонхона хизматлари учун ҳисобланган қўшилган қиймат солиғининг (ҚҚС) нақд 50 фоизи тадбиркорларга кэшбек (пулни қайтариш) кўринишида қайтариб берилади.

Давлат томонидан туризм субъектларини қўллаб-қувватлаш учун ажратилаётган асосий имтиёзлар ва молиявий кўмак турлари билан қуйидаги жадвал орқали батафсил танишишингиз мумкин:

Имтиёз ва қўллаб-қувватлаш йўналишлари

Ажратиладиган маблағ / Енгиллик миқдори

Кимлар учун берилади?

Ҳар бир хорижлик сайёҳ учун

100 АҚШ доллари субсидия

Сайёҳларни жалб қилган тегишли ташкилотларга

Ҳар 1 000 нафар сайёҳ учун бонус

5 000 АҚШ доллари мукофот

Ўзбекистон резиденти бўлган туроператорларга

Қўшилган қиймат солиғи (ҚҚС)

50 фоизи кэшбек сифатида қайтарилади

Меҳмонхоналар ва туроператорлик бизнесига

Янги авиарейслар очиш

Харажатларнинг бир қисми қопланади

Маҳаллий ва чет эл авиакомпанияларига

Дунё юлдузлари Ўзбекистонга келишади: Мега-блогерлар тарғиботи

Юртимизнинг қадимий шаҳарлари, бой маданияти ва гўзал табиатини халқаро аренада кенг ёритиш мақсадида яна бир қизиқарли лойиҳага қўл урилди. Қарорга асосан, дунё миқёсидаги ижтимоий тармоқларда камида 5 миллиондан ортиқ кузатувчига (фолловерга) эга бўлган 50 нафар энг машҳур чет эллик инфлюэнсер ва блогерлар юртимизга таклиф этилади. Улар учун Ўзбекистон бўйлаб 7 кунлик мутлақо бепул, юқори даражадаги туристик саёҳатлар ташкил этилади. Бу эса миллионлаб чет элликларнинг юртимизга бўлган қизиқишини уйғотиши аниқ.

Шу билан бирга, дунёнинг энг йирик ва оммабоп онлайн сайёҳлик платформаларида (Booking, TripAdvisor ва бошқалар) Ўзбекистонни жозибадор туристик маскан сифатида реклама қилиш ва тарғиб этиш билан боғлиқ бўлган барча харажатлар ҳам давлат томонидан қоплаб берилиши кафолатланди.

Соҳа мутасаддилари ва экспертларнинг ишонч билан таъкидлашича, мазкур кенг кўламли чора-тадбирлар Ўзбекистоннинг халқаро сайёҳлик бозоридаги рақобатбардошлигини янги босқичга олиб чиқади. Бу эса юртимизга келувчи меҳмонлар оқимининг бир неча баробарга кенгайишига ва иқтисодиётимизнинг янада гуллаб-яшнашига хизмат қилади.

Ўзбекистонда туризм соҳасидаги энг сўнгги янгиликлар, халқаро сайёҳлик дастурлари ва юртимиз ҳаётига оид энг қайноқ, эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ЎзбекистонСезон открытого туризмадоллар США
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абитуриентлар учун олий таълим муассасаларига ҳужжат топшириш йўриқномасиАбитуриентлар учун олий таълим муассасаларига ҳужжат топшириш йўриқномасиБугун, 07:15Дам олиш кунлари Ўзбекистонда иссиқ ва қуруқ об-ҳаво кузатиладиДам олиш кунлари Ўзбекистонда иссиқ ва қуруқ об-ҳаво кузатиладиБугун, 06:57Янги Меҳнат кодекси ходимларнинг иш ташлаш ҳуқуқини қонуний тартибга соладиЯнги Меҳнат кодекси ходимларнинг иш ташлаш ҳуқуқини қонуний тартибга соладиКеча, 14:20«Шаҳарсозлик реновацияси тўғрисида»ги янги қонун расман қабул қилинди«Шаҳарсозлик реновацияси тўғрисида»ги янги қонун расман қабул қилиндиКеча, 13:54Сергели автобозорида тирбандликни енгилаштириш учун алоҳида йўл ташкил этилмоқдаСергели автобозорида тирбандликни енгилаштириш учун алоҳида йўл ташкил этилмоқдаКеча, 09:57Ўзбекистондаги лаванда далалари сайёҳларни ўзига тортмоқдаЎзбекистондаги лаванда далалари сайёҳларни ўзига тортмоқдаКеча, 08:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди