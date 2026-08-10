Марказий Осиё туризми дунёда рекорд ўрнатди: Ўзбекистон минтақада етакчи

·0·Ўзбекистон
Марказий Осиё туризми дунёда рекорд ўрнатди: Ўзбекистон минтақада етакчи

Марказий Осиёда туризм соҳаси мисли кўрилмаган даражада шиддат билан ривожланмоқда. 2025 йил якунларига кўра, минтақа туризмнинг иқтисодий ўсиш ва экспорт кўрсаткичлари бўйича дунёда биринчи ўринни эгаллади. Ушбу тарихий зафарнинг марказида эса Ўзбекистон турибди.

Бу ҳақда Бутунжаҳон туризм ва саёҳат кенгаши (WTTC) томонидан «Oxford Economics» тадқиқот маркази билан ҳамкорликда тайёрланган нуфузли ҳисоботда маълум қилинди.

Глобал рекорд ва миллиардлаб экспорт

Ҳисобот маълумотларига кўра, 2025 йилда туризм соҳасининг Марказий Осиё мамлакатлари ялпи ички маҳсулотига (ЯИМ) қўшган умумий ҳиссаси реал ҳисобда 17,7 фоизга, тўғридан-тўғри ҳиссаси эса 19,6 фоизга ошган.

Энг қувонарлиси, минтақада туризм хизматлари экспорти 9,9 миллиард долларни ташкил этиб, ўсиш кўрсаткичи 26,4 фоизга етди. Мазкур учта муҳим кўрсаткич бўйича Марказий Осиё сайёҳлик соҳасида ўсиш суръатлари бўйича жаҳонда мутлақ етакчига айланди.

Туризм экспортининг тенг ярми Ўзбекистон ҳиссасига тўғри келмоқда

Марказий Осиёга ташриф буюраётган хорижий сайёҳларнинг асосий оқими айнан Ўзбекистонга тўғри келмоқда. Минтақадаги умумий туризм экспортининг деярли ярми (50% га яқини) айнан мамлакатимиз ҳиссасига тўғри келди.

Шунингдек, Ўзбекистон минтақа аҳолиси учун энг машҳур ва жозибадор саёҳат йўналиши сифатида эътироф этилди:

  • Ўзбекистон — барча сайёҳлик саёҳатларининг 25 фоизи;

  • Қозоғистон23 фоиз;

  • Қирғизистон18 фоиз;

  • Россия16 фоиз;

  • Туркия6 фоиз.

Хорижий сайёҳлар харажати ва порлоқ келажак прогнози

2025 йилги таҳлилларга кўра, соҳадаги барча молиявий харажатларнинг 64,3 фоизи хорижий сайёҳлар, 35,7 фоизи эса ички туризм ҳиссасига тўғри келган. Халқаро сайёҳлар томонидан қилинган харажатларнинг аъзам қисми — 84,5 фоизи бевосита дам олиш ва ҳордиқ чиқариш, 15,5 фоизи эса хизмат сафарлари ҳамда бизнес-туризм билан боғлиқдир.

WTTC томонидан тақдим этилган узоқ муддатли прогнозга кўра, 2036 йилга бориб туризм соҳасининг Марказий Осиё иқтисодиётига қўшадиган умумий ҳиссаси 29,7 миллиард долларга етади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

11-синф битирувчилари учун техникумларга қабул бошланди11-синф битирувчилари учун техникумларга қабул бошландиБугун, 18:29Тошкент вилоятида қисқа муддатли ёмғир ёғиши ва момақалдироқ бўлиши мумкинТошкент вилоятида қисқа муддатли ёмғир ёғиши ва момақалдироқ бўлиши мумкинБугун, 12:197,5 минг киши жавобгарликка тортилди, 2,9 трлн сўм зарар: даҳшатли рақамлар очиқланди7,5 минг киши жавобгарликка тортилди, 2,9 трлн сўм зарар: даҳшатли рақамлар очиқландиБугун, 09:18Бугун Ўзбекистонда «Автомобилсиз кун»: Амалдорларга машина ҳайдаш тақиқланади!Бугун Ўзбекистонда «Автомобилсиз кун»: Амалдорларга машина ҳайдаш тақиқланади!Бугун, 09:13Ўзбекистонда ўзидан катта аёлга уйланган эркаклар сони 11 мингдан ошдиЎзбекистонда ўзидан катта аёлга уйланган эркаклар сони 11 мингдан ошдиБугун, 05:45Қонун Конституцияга зид бўлса, суд иши тўхтайди — янги тартибҚонун Конституцияга зид бўлса, суд иши тўхтайди — янги тартибКеча, 15:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди