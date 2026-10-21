Ўзбекистонда эртага ҳаво қандай бўлади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 22 октябр, пайшанба куни Ўзбекистоннинг аксарият ҳудудларида ёғингарчиликсиз ва илиқ об-ҳаво кузатилиши кутилмоқда.
- Тошкент шаҳрида ҳаво ҳарорати кечаси 7–9 даража, кундузи эса 21–23 даража илиқ бўлади.
- Энг юқори кундузги ҳарорат Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида 28 даражагача кўтарилиши прогноз қилинмоқда.
- Тоғли ҳудудларда ҳам ёғингарчилик кутилмайди, кундузги ҳарорат 13–18 даража илиқ атрофида бўлади.
Ўзгидромет 22 октябрь, пайшанба куни Ўзбекистонда кузатиладиган об-ҳаво прогнозини маълум қилди. Мамлакатнинг аксарият ҳудудларида ёғингарчилик кутилмайди, кундузи эса ҳаво анча илиқ бўлади.
Тошкент шаҳрида ҳаво ўзгарувчан бўлиб, ёмғир ёғиши кутилмайди. Шамол шарқдан 3–8 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 7–9 даража, кундузи эса 21–23 даража илиқ бўлади.
Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятида ҳам ёғингарчилик кутилмайди. Шамол шарқдан 7–12 м/с тезликда эсади. Тунги ҳарорат 2–7 даража илиқ, айрим жойларда 2 даража совуқ бўлиши мумкин. Кундузи ҳаво 17–22 даражагача исийди.
Бухоро ва Навоий вилоятларида ҳаво ўзгарувчан бўлади, ёмғир ёғмайди. Кечаси ҳарорат 3–8 даража, кундузи эса 20–25 даража илиқни ташкил этади. Шамолнинг тезлиги 7–12 м/с бўлади.
Тошкент, Сирдарё, Жиззах ва Самарқанд вилоятларида ҳам ёғингарчилик кузатилмайди. Ҳарорат кечаси 4–9 даража, кундузи 20–25 даража илиқ бўлади. Шарқий шамол 7–12 м/с тезликда эсади.
Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида кузнинг илиқ кунлари давом этади. Ҳарорат кечаси 5–10 даража, кундузи эса 23–28 даражагача кўтарилади. Ёғингарчилик кутилмайди.
Фарғона водийсида, жумладан, Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятларида ҳаво ўзгарувчан бўлади. Шамол шарқдан 5–10 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 5–10 даража, кундузи 20–25 даража илиқ бўлиши прогноз қилинган.
Республиканинг тоғли ҳудудларида ҳам ёғингарчилик кутилмайди. Ҳарорат кечаси 2–7 даража илиқ, кундузи 13–18 даража бўлади. Шамол шарқдан 7–12 м/с тезликда эсади.
Шундай қилиб, 22 октябрь куни Ўзбекистоннинг аксарият ҳудудларида қуруқ ва илиқ об-ҳаво сақланиб қолади. Энг юқори кундузги ҳарорат Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида 28 даражагача етиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…