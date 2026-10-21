Ўзбекистонда эртага ҳаво қандай бўлади?

·47·Ўзбекистон
Ўзбекистонда эртага ҳаво қандай бўлади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 22 октябр, пайшанба куни Ўзбекистоннинг аксарият ҳудудларида ёғингарчиликсиз ва илиқ об-ҳаво кузатилиши кутилмоқда.
  • Тошкент шаҳрида ҳаво ҳарорати кечаси 7–9 даража, кундузи эса 21–23 даража илиқ бўлади.
  • Энг юқори кундузги ҳарорат Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида 28 даражагача кўтарилиши прогноз қилинмоқда.
  • Тоғли ҳудудларда ҳам ёғингарчилик кутилмайди, кундузги ҳарорат 13–18 даража илиқ атрофида бўлади.

Ўзгидромет 22 октябрь, пайшанба куни Ўзбекистонда кузатиладиган об-ҳаво прогнозини маълум қилди. Мамлакатнинг аксарият ҳудудларида ёғингарчилик кутилмайди, кундузи эса ҳаво анча илиқ бўлади.

Тошкент шаҳрида ҳаво ўзгарувчан бўлиб, ёмғир ёғиши кутилмайди. Шамол шарқдан 3–8 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 7–9 даража, кундузи эса 21–23 даража илиқ бўлади.

Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятида ҳам ёғингарчилик кутилмайди. Шамол шарқдан 7–12 м/с тезликда эсади. Тунги ҳарорат 2–7 даража илиқ, айрим жойларда 2 даража совуқ бўлиши мумкин. Кундузи ҳаво 17–22 даражагача исийди.

Бухоро ва Навоий вилоятларида ҳаво ўзгарувчан бўлади, ёмғир ёғмайди. Кечаси ҳарорат 3–8 даража, кундузи эса 20–25 даража илиқни ташкил этади. Шамолнинг тезлиги 7–12 м/с бўлади.

Тошкент, Сирдарё, Жиззах ва Самарқанд вилоятларида ҳам ёғингарчилик кузатилмайди. Ҳарорат кечаси 4–9 даража, кундузи 20–25 даража илиқ бўлади. Шарқий шамол 7–12 м/с тезликда эсади.

Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида кузнинг илиқ кунлари давом этади. Ҳарорат кечаси 5–10 даража, кундузи эса 23–28 даражагача кўтарилади. Ёғингарчилик кутилмайди.

Фарғона водийсида, жумладан, Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятларида ҳаво ўзгарувчан бўлади. Шамол шарқдан 5–10 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 5–10 даража, кундузи 20–25 даража илиқ бўлиши прогноз қилинган.

Республиканинг тоғли ҳудудларида ҳам ёғингарчилик кутилмайди. Ҳарорат кечаси 2–7 даража илиқ, кундузи 13–18 даража бўлади. Шамол шарқдан 7–12 м/с тезликда эсади.

Шундай қилиб, 22 октябрь куни Ўзбекистоннинг аксарият ҳудудларида қуруқ ва илиқ об-ҳаво сақланиб қолади. Энг юқори кундузги ҳарорат Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида 28 даражагача етиши кутилмоқда.

Ўзгидромет22 октябрьҚашқадарёСурхондарё
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзгидромет тезкор огоҳлантириш бердиЎзгидромет тезкор огоҳлантириш берди8 октябр 09:55Ўзгидромет шошилинч огоҳлантириш бердиЎзгидромет шошилинч огоҳлантириш берди29 сентябр 10:26«Ўзгидромет» республиканинг 9 вилоятида сел хавфидан огоҳлантирди«Ўзгидромет» республиканинг 9 вилоятида сел хавфидан огоҳлантирди3 июл 12:32Ўзбекистонда олти кунлик сел хавфи эълон қилиндиЎзбекистонда олти кунлик сел хавфи эълон қилинди26 июн 10:43Кучли ёмғирлар кутилмоқда: аҳолига муҳим огоҳлантиришКучли ёмғирлар кутилмоқда: аҳолига муҳим огоҳлантириш12 июн 13:14Жазирама кучайди: Сурхондарёда юк машиналари ҳаракати чекландиЖазирама кучайди: Сурхондарёда юк машиналари ҳаракати чекланди14 июл 12:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Вазирликда янги бошқарув жамоаси: Эркинжон Турдимовнинг 4 нафар ўринбосари кимлар?
Вазирликда янги бошқарув жамоаси: Эркинжон Турдимовнинг 4 нафар ўринбосари кимлар?