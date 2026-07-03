«Ўзгидромет» республиканинг 9 вилоятида сел хавфидан огоҳлантирди

·0·Жамият
«Ўзгидромет» республиканинг 9 вилоятида сел хавфидан огоҳлантирди

«Ўзгидромет» 4–6 июль кунлари кутилаётган ёмғирлар муносабати билан тезкор огоҳлантириш эълон қилди.

Маълум қилинишича, республиканинг тоғ олди ва тоғли ҳудудларида сел-сув тошқинлари юзага келиши мумкин. Айрим жойларда ёмғир сувларининг тўпланиши ҳудудларни сув босишига олиб келиши эҳтимоли ҳам бор.

Қашқадарё вилояти

Сел хавфи қуйидаги туманларда кузатилиши мумкин:

  • Яккабоғ;

  • Деҳқонобод;

  • Чироқчи;

  • Китоб;

  • Шаҳрисабз;

  • Қамаши;

  • Ғузор.

Сурхондарё вилояти

Огоҳлантириш қуйидаги ҳудудларга тааллуқли:

  • Сариосиё;

  • Узун;

  • Олтинсой;

  • Денов;

  • Бойсун;

  • Шеробод;

  • Шўрчи;

  • Қумқўрғон;

  • Музробот.

Самарқанд вилояти

Хавф эҳтимоли мавжуд ҳудудлар:

  • Ургут;

  • Самарқанд;

  • Булунғур;

  • Нуробод;

  • Қўшработ;

  • Каттақўрғон;

  • Пайариқ;

  • Жомбой;

  • Иштихон.

Навоий вилояти

  • Хатирчи;

  • Навбаҳор;

  • Нурота;

  • Конимех;

  • Кармана.

Жиззах вилояти

  • Зомин;

  • Бахмал;

  • Ғаллаорол;

  • Шароф Рашидов;

  • Фориш;

  • Янгиобод.

Тошкент вилояти

Сел-сув тошқини хавфи қуйидаги туман ва шаҳарларда сақланиб турибди:

  • Оҳангарон;

  • Бўстонлиқ;

  • Паркент;

  • Пискент;

  • Ўртачирчиқ;

  • Юқоричирчиқ;

  • Ангрен шаҳри;

  • Олмалиқ шаҳри.

Наманган вилояти

  • Поп;

  • Косонсой;

  • Чортоқ;

  • Чуст;

  • Наманган;

  • Янгиқўрғон.

Фарғона вилояти

  • Сўх;

  • Шоҳимардон;

  • Фарғона;

  • Бешариқ.

Андижон вилояти

  • Андижон;

  • Асака;

  • Жалақудуқ;

  • Қўрғонтепа;

  • Пахтаобод;

  • Избоскан;

  • Хўжаобод;

  • Марҳамат;

  • Хонабод шаҳри.

Фуқаролар эҳтиёткорликка чақирилди

«Ўзгидромет» тоғ олди ва тоғли ҳудудларда яшовчи аҳоли, дам олувчилар ҳамда ушбу йўналишларда ҳаракатланаётган ҳайдовчиларни эҳтиёт чораларини кўришга чақирди.

Кучли ёмғир вақтида сел йўллари, дарё ва сойлар яқинида бўлмаслик, тоғли йўлларда эса вазиятни ҳисобга олган ҳолда ҳаракатланиш тавсия этилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2 минг доллар пора ва 160 минглик ер савдоси фош этилди2 минг доллар пора ва 160 минглик ер савдоси фош этилдиБугун, 11:432 минг доллар пора ва 160 минг долларлик ер савдоси фош этилди2 минг доллар пора ва 160 минг долларлик ер савдоси фош этилдиБугун, 09:41600 долларлик хизмат учун 13 минг доллар талаб қилганлар жазоланди600 долларлик хизмат учун 13 минг доллар талаб қилганлар жазоландиКеча, 23:01Арзон дори ваъдаси : жавобгардан салкам 63,5 млн. сўмлик жарима ундирилдиАрзон дори ваъдаси : жавобгардан салкам 63,5 млн. сўмлик жарима ундирилдиКеча, 20:11Андижонда газ “заправка”сида кучли чақнаш содир бўлдиАндижонда газ “заправка”сида кучли чақнаш содир бўлдиКеча, 18:58Қизларга шилқимлик қилгани айтилган директор текширилмоқдаҚизларга шилқимлик қилгани айтилган директор текширилмоқдаКеча, 13:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди