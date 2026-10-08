Ўзгидромет тезкор огоҳлантириш берди

·3·Ўзбекистон
Ўзгидромет тезкор огоҳлантириш берди

Ўзбекистоннинг тоғолди ва тоғли ҳудудларида яқин кунларда сел-сув тошқин ҳодисалари юзага келиши мумкин. Бу ҳақда Ўзгидромет аҳолини эҳтиёт чораларини кўришга чақириб, тезкор огоҳлантириш билан чиқди.

Қайд этилишича, жорий йилнинг 11–12 октябрь кунлари республика ҳудудида ёмғир ёғиши кутилмоқда. Натижада тоғолди ва тоғли ҳудудларда сел-сув тошқинлари юзага келиш хавфи ортиши мумкин.

Жумладан, қуйидаги ҳудудларда эҳтиёткорлик чораларини кўриш тавсия этилган:

  • Қашқадарё вилояти: Яккабоғ, Деҳқонобод, Чироқчи, Китоб, Шаҳрисабз, Қамаши, Ғузор туманларида;

  • Сурхондарё вилояти: Сариосиё, Узун, Олтинсой, Денов, Бойсун, Шеробод, Шўрчи, Қумқўрғон, Музработ туманларида;

  • Самарқанд вилояти: Ургут, Самарқанд, Булунғур, Нуробод, Қўшработ, Каттақўрғон, Паяриқ, Жомбой, Иштихон туманларида;

  • Навоий вилояти: Хатирчи, Навбаҳор, Нурота, Конимех, Кармана туманларида;

  • Жиззах вилояти: Зомин, Бахмал, Ғаллаорол, Шароф Рашидов, Фориш, Янгиобод туманларида;

  • Тошкент вилояти: Оҳангарон, Бўстонлиқ, Паркент, Пискент, Ўртачирчиқ, Юқоричирчиқ туманларида, шунингдек, Ангрен ва Олмалиқ шаҳарларида;

  • Наманган вилояти: Поп, Косонсой, Чортоқ, Чуст, Наманган, Янгиқўрғон туманларида;

  • Фарғона вилояти: Сўх, Шоҳимардон, Фарғона, Бешариқ туманларида;

  • Андижон вилояти: Андижон, Асака, Жалақудуқ, Қўрғонтепа, Пахтаобод, Избоскан, Хўжаобод, Марҳамат туманларида ҳамда Хонабод шаҳрида сел-сув тошқин ҳодисалари юзага келиши мумкин.

Шу муносабат билан тоғолди ва тоғли ҳудудларда истиқомат қилувчи фуқаролардан, шунингдек, дам олувчилар ва тоғли ҳудудлар орқали ҳаракатланаётган ҳайдовчилардан эҳтиёткорлик чораларини кўриш сўралган.

Айниқса, ёмғирли об-ҳаво шароитида тоғли ҳудудларда ҳаракатланиш вақтида эҳтиёт чораларига риоя қилиш, хавфли ва сув оқими юзага келиши мумкин бўлган жойлардан узоқроқ бўлиш тавсия этилмоқда.

Шунингдек, республика ҳудудининг айрим жойларида ёмғир сувлари тўпланиши эҳтимоли мавжуд. Бу эса пастқам ҳудудлар ва айрим аҳоли яшаш жойларини сув босишига олиб келиши мумкин.

Шу сабабли мутахассислар об-ҳаво билан боғлиқ огоҳлантиришларни эътиборсиз қолдирмаслик ва зарур ҳолларда эҳтиёт чораларини олдиндан кўриш муҳимлигини таъкидламоқда.

Ўзгидрометсел-сув тошқин10–12 октябрьҚашқадарё
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзгидромет: Бугун айрим ҳудудларда ёмғир ёғиши кутилмоқдаЎзгидромет: Бугун айрим ҳудудларда ёмғир ёғиши кутилмоқда5 октябр 11:04Ўзгидромет шошилинч огоҳлантириш бердиЎзгидромет шошилинч огоҳлантириш берди29 сентябр 10:26«Ўзгидромет» республиканинг 9 вилоятида сел хавфидан огоҳлантирди«Ўзгидромет» республиканинг 9 вилоятида сел хавфидан огоҳлантирди3 июл 12:32Ўзбекистонда олти кунлик сел хавфи эълон қилиндиЎзбекистонда олти кунлик сел хавфи эълон қилинди26 июн 10:43Кучли ёмғирлар кутилмоқда: аҳолига муҳим огоҳлантиришКучли ёмғирлар кутилмоқда: аҳолига муҳим огоҳлантириш12 июн 13:14“Ўзгидромет” ҳафта бошида ёмғир кутилаётган ҳудудларни маълум қилди“Ўзгидромет” ҳафта бошида ёмғир кутилаётган ҳудудларни маълум қилди4 октябр 16:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди