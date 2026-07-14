Жазирама кучайди: Сурхондарёда юк машиналари ҳаракати чекланди

·0·Ўзбекистон
Жазирама кучайди: Сурхондарёда юк машиналари ҳаракати чекланди

Сурхондарё вилоятида кузатилаётган кучли иссиқлар сабаб оғир юк автомобиллари ҳаракатига вақтинча чеклов жорий этилди. Бу ҳақда вилоят ҳокимлиги расмий маълумот берди.

Маълум қилинишича, қарор автомобиль йўллари қопламасини сақлаб қолиш, уларнинг муддатидан олдин шикастланиши ва деформацияга учрашининг олдини олиш мақсадида қабул қилинган.

Гидрометеорология хизмати маълумотларига кўра, вилоятда кундузи ҳаво ҳарорати 42–44 даражагача, айрим ҳудудларда эса бундан ҳам юқори кўрсаткичларга етиши кузатилмоқда. Бундай шароитда асфалт қопламаси ҳарорати 70–80 даражагача қизиб, унинг юк кўтариш қобилияти пасаяди. Натижада оғир юк машиналари ҳаракати йўл юзасида ғилдирак излари, деформация ва бошқа техник нуқсонларни келтириб чиқариши мумкин.

Шу муносабат билан, “Йўл ҳаракати тўғрисида”ги ҳамда “Автомобиль йўллари тўғрисида”ги қонунлар талабларига мувофиқ, Термиз шаҳри, туман марказлари ва уларни боғловчи умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларида оғир юк автомобилларининг ҳаракати ҳар куни соат 10:00 дан 19:00 гача вақтинча чекланади.

Ҳокимлик юк ташувчи корхоналар ва ҳайдовчилардан белгиланган чекловларга қатъий амал қилиш, юк ташиш жадвалини ушбу тартибдан келиб чиққан ҳолда режалаштиришни сўради.

Мутасаддиларнинг таъкидлашича, мазкур чоралар йўлларнинг техник ҳолатини сақлаш ва келгусида қиммат таъмирлаш ишларининг олдини олишга хизмат қилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абитуриентлар учун ҳал қилувчи 10 кун: тестлар бошландиАбитуриентлар учун ҳал қилувчи 10 кун: тестлар бошландиБугун, 12:04Тошкентликлар огоҳлантирилди: жазирама электр таъминотига таъсир қилиши мумкинТошкентликлар огоҳлантирилди: жазирама электр таъминотига таъсир қилиши мумкинКеча, 21:52Абитуриентлар диққатига: тест синовлари бошланадиган сана маълум қилинди Абитуриентлар диққатига: тест синовлари бошланадиган сана маълум қилинди Кеча, 21:46Икки сайёрага ўзбек олимларининг номи расман берилдиИкки сайёрага ўзбек олимларининг номи расман берилдиКеча, 17:25Дубай шоколадидан кейин навбат Тошкент оши шоколадига келди! Таъми кутилгандек чиқдими?Дубай шоколадидан кейин навбат Тошкент оши шоколадига келди! Таъми кутилгандек чиқдими?Кеча, 16:19Ўзбекистонда иссиқ сабаб боғчалар вақтинча фаолиятини тўхтатиши мумкинЎзбекистонда иссиқ сабаб боғчалар вақтинча фаолиятини тўхтатиши мумкинКеча, 14:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди