Ўзгидромет шошилинч огоҳлантириш берди
Ўзбекистоннинг тоғолди ва тоғли ҳудудларида сел-сув тошқинлари юзага келиши эҳтимоли бор. Бу ҳақда Ўзгидромет тезкор огоҳлантириш билан чиқди.
Қайд этилишича, 30 сентябрь – 2 октябрь кунлари республика ҳудудида ёмғир ёғиши кутилмоқда. Шу сабабли тоғолди ва тоғли ҳудудларда сел-сув тошқинлари юзага келиши мумкин.
Хусусан,
Қашқадарё вилоятининг Яккабоғ, Деҳқонобод, Чироқчи, Китоб, Шаҳрисабз, Қамаши ва Ғузор туманларида хавф мавжуд.
Сурхондарё вилоятида Сариосиё, Узун, Олтинсой, Денов, Бойсун, Шеробод, Шўрчи, Қумқўрғон ва Музробод туманлари огоҳлантириш рўйхатига киритилган.
Самарқанд вилоятининг Ургут, Самарқанд, Булунғур, Нуробод, Қўшработ, Каттақўрғон, Паяриқ, Жомбой ва Иштихон туманларида ҳам сел-сув тошқинлари кузатилиши мумкин.
Навоий вилоятида Хатирчи, Навбаҳор, Нурота, Конимех ва Кармана туманларида, Жиззах вилоятида эса Зомин, Бахмал, Ғаллаорол, Шароф Рашидов, Фориш ва Янгиобод туманларида хавф мавжуд.
Тошкент вилоятининг Оҳангарон, Бўстонлиқ, Паркент, Пискент, Ўртачирчиқ ва Юқоричирчиқ туманлари, шунингдек, Ангрен ва Олмалиқ шаҳарларида ҳам эҳтиёткорлик талаб этилади.
Наманган вилоятида Поп, Косонсой, Чортоқ, Чуст, Наманган ва Янгиқўрғон туманлари, Фарғона вилоятида Сўх, Шоҳимардон, Фарғона ва Бешариқ туманлари огоҳлантирилган.
Андижон вилоятида эса Андижон, Асака, Жалақудуқ, Қўрғонтепа, Пахтаобод, Избоскан, Хўжаобод ва Марҳамат туманлари ҳамда Хонабод шаҳрида сел-сув тошқинлари юзага келиши мумкин.
Тоғолди ва тоғли ҳудудларда яшовчи фуқаролар, дам олувчилар ҳамда ушбу ҳудудларда ҳаракатланувчи ҳайдовчилардан эҳтиёткорлик чораларини кўриш сўралди.
Шунингдек, республиканинг айрим ҳудудларида ёмғир сувлари тўпланиши эҳтимоли бор. Бу эса айрим ҳудудларни сув босишига олиб келиши мумкин.
Изоҳлар 0
…