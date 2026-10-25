Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди

·63·Ўзбекистон
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди

2026 йил 25 октябрь куни соат 22:44 да Афғонистоннинг Бадахшон ҳудудида 5,4 магнитудали зилзила содир бўлди. Ер силкинишининг ўчоғи 149 километр чуқурликда жойлашган. Зилзила Ўзбекистоннинг Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарё вилоятларида 2 балл куч билан сезилган. Бу ҳақда Сейсмопрогностик мониторинг республика маркази маълумот берди.

Марказ маълумотларига кўра, зилзила Сурхондарё вилоятида 2 балл куч билан сезилган. Эпицентрдан ушбу ҳудудгача бўлган масофа 344 километрни ташкил этган.

Фарғона вилоятида ер силкинишининг сезилиш кучи 2 балл бўлган. Эпицентрдан масофа 465 километрни ташкил этган. Қашқадарё вилоятида ҳам зилзила 2 балл куч билан сезилган, масофа эса 539 километр бўлган.

Зилзила эпицентри Тошкентдан жануби-шарқ томонда, 577 километр узоқликда жойлашган. Ўчоқ координаталари 36,25 шимолий кенглик ва 70,95 шарқий узунликни ташкил этган.

АфғонистонЗилзилаСурхондарёФарғонаҚашқадарё
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Афғонистондаги зилзила Сурхондарёда 2 балл сезилдиАфғонистондаги зилзила Сурхондарёда 2 балл сезилди1 октябр 06:47Ўзбекистонда эртага ҳаво қандай бўлади?Ўзбекистонда эртага ҳаво қандай бўлади?21 октябр 17:10Ўзбекистонда олти кунлик сел хавфи эълон қилиндиЎзбекистонда олти кунлик сел хавфи эълон қилинди26 июн 10:43Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилдиТошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди27 июн 19:00Ўзбекистонда энг кўп пенсионерлар яшайдиган ҳудуд маълум қилиндиЎзбекистонда энг кўп пенсионерлар яшайдиган ҳудуд маълум қилинди27 июл 14:11Метродаги текширув: қидирувдаги уч шахс ушландиМетродаги текширув: қидирувдаги уч шахс ушланди14 июл 12:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Вазирликда янги бошқарув жамоаси: Эркинжон Турдимовнинг 4 нафар ўринбосари кимлар?
Вазирликда янги бошқарув жамоаси: Эркинжон Турдимовнинг 4 нафар ўринбосари кимлар?