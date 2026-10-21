Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади

·50·Ўзбекистон
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади

Ўзбекистонда лотин ёзувига асосланган ўзбек алифбосини такомиллаштиришга оид қонун имзоланди. Янги тартибга кўра, тўртта ҳарфнинг ёзилиши ўзгаради. Бу ҳақда Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева маълум қилди

Қайси ҳарфлар ўзгаради?

Янгиланган алифбода қуйидаги ўзгаришлар назарда тутилган:

  • O‘ o‘ → Ö ö

  • G‘ g‘ → Ğ ğ

  • Sh sh → Ş ş

  • Ch ch → Ç ç

Шунингдек, «нг» ҳарфлар бирикмаси алифбода мустақил бирлик сифатида қолмайди. Натижада янги алифбо 28 та ҳарф ва битта тутуқ белгисидан иборат бўлади.

Ҳужжатлар ва дарсликлар нима бўлади?

Президент Администрацияси раҳбари таъкидлашича, алифбодаги ўзгаришлар аҳоли ва давлат учун ортиқча харажатлар келтириб чиқармаслиги керак. Шу сабабли, аввал расмийлаштирилган ҳужжатлар, миллий валюта ва қимматли қоғозлар ўз кучида қолади.

Дарсликлар, кўча пешлавҳалари ва йўл кўрсаткичлари эса фойдаланиш муддати тугагач, босқичма-босқич янгиланади.

Қонун расман эълон қилинганидан олти ой ўтгач кучга киради. Демак, янги алифбога ўтиш дарҳол эмас, белгиланган муддат ва босқичлар асосида амалга оширилади.

ЎзбекистонСаида Мирзиёевалотин алифбосидаги ўзгаришларалфобадаги ўзгаришлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саида Мирзиёеванинг БМТ олий минбаридаги тарихий нутқи жаҳон эътиборида (видео)Саида Мирзиёеванинг БМТ олий минбаридаги тарихий нутқи жаҳон эътиборида (видео)27 сентябр 08:51Саида Мирзиёева: ҳайвонларга шафқатсизлик учун жазо кучайтирилдиСаида Мирзиёева: ҳайвонларга шафқатсизлик учун жазо кучайтирилди3 август 14:25Саида Мирзиёева Тошкентнинг дизайн-кодини кескин танқид қилдиСаида Мирзиёева Тошкентнинг дизайн-кодини кескин танқид қилди31 июл 13:37Саида Мирзиёева француз бизнеси билан учрашди: ҳамкорликда янги йўналишлар очилмоқдаСаида Мирзиёева француз бизнеси билан учрашди: ҳамкорликда янги йўналишлар очилмоқда9 июл 23:53Саида Мирзиёева ЮНЕСКО раҳбари билан муҳим масалаларни муҳокама қилдиСаида Мирзиёева ЮНЕСКО раҳбари билан муҳим масалаларни муҳокама қилди30 июн 22:12Саида Мирзиёева Қозоғистон Президенти билан учрашдиСаида Мирзиёева Қозоғистон Президенти билан учрашди21 июн 22:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Вазирликда янги бошқарув жамоаси: Эркинжон Турдимовнинг 4 нафар ўринбосари кимлар?
Вазирликда янги бошқарув жамоаси: Эркинжон Турдимовнинг 4 нафар ўринбосари кимлар?