Саида Мирзиёеванинг БМТ олий минбаридаги тарихий нутқи жаҳон эътиборида (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Саида Мирзиёева БМТдаги чиқишида инсон қадрини энг олий қадрият деб атади ва келажак авлодларга яхшироқ дунё қолдириш масъулиятини таъкидлади.
- Унинг нутқи жаҳон ҳамжамияти, сиёсатчилар ва экспертлар томонидан катта эътибор билан қарши олинди.
- Ўзбекистон тинчлик, бирдамлик ва инсон ҳуқуқлари устун бўлган янги даврни барпо этишга ўз ҳиссасини қўшишга тайёрлигини маълум қилди.
Халқаро миқёсдаги нуфузли анжуман доирасида Саида Мирзиёеванинг юқори минбардан туриб сўзлаган дастурий нутқи жаҳон ҳамжамияти, сиёсатчилар ва халқаро экспертларнинг диққат марказида бўлди. Ўз чиқишида инсоният олдида турган энг эзгу мақсад — одам қадр-қимматини мутлақ устувор қадрият даражасига кўтариш эканини алоҳида қайд этган Мирзиёева бугунги авлод зиммасидаги улкан тарихий масъулиятни очиқ баён этди.
«Биз фарзандларимизга ҳозиргидан кўра яхшироқ, инсон қадри юксак бўлган дунё қолдиришни истаймиз», дея таъкидлар экан, у келажак авлодлар бизни мавжуд бўлган имкониятларимиз билан эмас, балки ушбу имкониятларни амалда қандай сарфлаганимизга қараб баҳолашини эслатиб ўтди. Шунингдек, нутқда Ўзбекистон халқи ва Президенти жаҳонда тинчлик, мустаҳкам бирдамлик, ўзаро ишонч ва инсон ҳуқуқлари устун бўлган янги даврни барпо этишга ўзининг муносиб ва амалий ҳиссасини қўшишга қатъий тайёр эканлиги расман маълум қилинди.
«Инсон қадри, фарзандлар келажаги ва Ўзбекистоннинг тарихий чақириғи»: Нутқнинг 5 та асосий нуқтаси
Олий минбардан янграган муҳим баёнотдан энг салмоқли сиёсий ва гуманитар ташаббуслар:
Инсон қадри — бош мақсад: Барча глобал ислоҳотлар ва халқаро ҳаракатлар марказида одам манфаати ва шаъни туриши шартлиги белгиланди;
Келажак авлод олдидаги қарз: Бугунги дунёни келгуси авлод ва болаларга нисбатан янада адолатли, хавфсиз ва яхшироқ ҳолатда мерос қолдириш бош бурч сифатида кўрсатилди;
Имкониятлардан фойдаланиш масъулияти: Келажак инсониятга берилган салоҳият билан эмас, балки ундан қандай эзгу мақсадларда фойдаланилганига қараб баҳо бериши эслатилди;
Ўзбекистоннинг қатъий позицияси: Ўзбекистон халқи ва давлат раҳбари глобал тинчлик ҳамда бирдамликни таъминлаш йўлида ҳар томонлама куч беришга тайёрлиги эълон қилинди;
Глобал ишончни қайта тиклаш: Халқаро муносабатларда дарз кетаётган ўзаро ишончни айнан инсонпарварлик ғоялари атрофида қайта тиклаш зарурати кўтарилди.
Халқаро кун тартиби ва Ўзбекистоннинг глобал ташаббуси: Илмий-сиёсий таққос
Саида Мирзиёева баёнотининг стратегик аҳамияти ва глобал муаммолар таснифи:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
Глобал майдондаги ҳозирги вазият ва хатарлар
Саида Мирзиёева илгари сурган тамойиллар ва ечимлар
Асосий глобал қадрият
Геосиёсий манфаатлар ва моддий ресурслар пойгаси
Инсон қадри, унинг шаъни ва ҳуқуқларининг мутлақ устуворлиги
Келажак авлод мероси
Экологик инқирозлар, низолар ва номутаносиб ривожланиш
Ҳозиргидан кўра адолатлироқ, тинч ва яхшироқ дунё қолдириш
Баҳолаш мезони
Фақат иқтисодий ва технологик кўрсаткичлар
Мавжуд имкониятлардан одамлар манфаатида қандай фойдаланиш
Ўзбекистоннинг роли
Минтақавий ташаббуслар ва ички ислоҳотлар билан чекланмаслик
Тинчлик, бирдамлик ва ишонч барпо этишга тўлиқ тайёрлик
Халқаро резонанс
Ишонч инқирози ва дипломатик совуқлик даври
Жаҳон етакчиларини бирдамлик ва ҳамжиҳатликка чақирув
Дипломатик ва гуманитар экспертиза: Нега ушбу нутқ жаҳонда катта акс-садо берди?
Халқаро сиёсатшунослар, дипломатлар ва инсон ҳуқуқлари таҳлилчиларининг хулосалари:
«Янги Ўзбекистоннинг инсонпарварлик фалсафаси»: Мамлакат ичида «Инсон қадри учун» шиори остида олиб борилаётган ислоҳотлар эндиликда олий халқаро трибуналардан глобал кун тартибига айланмоқда; бу эса Ўзбекистоннинг халқаро майдонда фаол ва масъулиятли иштирокчи сифатидаги мақомини кучайтиради;
Прагматик ва маънавий ёндашув: Баёнотда қуруқ сиёсий шиорлардан қочилиб, айнан амалий ҳаракатларга урғу берилди; олимлар ва сиёсатчилар «имкониятлардан қандай фойдаланиш» тамойили бугунги рақамли ва глобаллашув даврида ҳар бир давлат раҳбари учун бош мезон бўлиши кераклигини қайд этмоқда;
Келажак учун пойдевор: Саида Мирзиёеванинг фарзандларимизга яхши дунё қолдириш ҳақидаги чақириғи таълим, соғлиқни сақлаш, гендер тенглиги ва болалар хавфсизлиги бўйича халқаро лойиҳаларни янги босқичга олиб чиқиш учун қудратли туртки бўлади.
Сизнингча, ҳозирги мураккаб геосиёсий даврда инсон қадрини халқаро майдонда устувор қадриятга айлантириш учун дунё давлатлари биринчи навбатда қандай амалий қадамларни ташлаши керак? Саида Мирзиёева илгари сурган «фарзандларимизга яхшироқ дунё қолдириш» тамойилини қандай баҳолайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон ҳамжамияти диққатини тортган ушбу дастурий таҳлилни кенг баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…