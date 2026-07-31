Саида Мирзиёева Тошкентнинг дизайн-кодини кескин танқид қилди

·30·Ўзбекистон
Саида Мирзиёева Тошкентнинг дизайн-кодини кескин танқид қилди
Қисқача

Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева Тошкент шаҳрида дизайн-код талабларининг амалга оширилишини кескин танқид қилди. У 30 июл куни Миробод туманидаги “Лолазор” маҳалласига ташрифи чоғида шаҳар ҳокимининг биринчи ўринбосари Бахтиёр Раҳмоновга мавжуд аҳвол шарманда еканини билдириб ўтди. Шунингдек, у Бахтиёр Раҳмоновга бу масалаларни Тошкент шаҳар ҳокими Шоукат Умурзоқовга етказишни топширди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева Тошкент шаҳрида дизайн-код талабларининг амалга оширилиши юзасидан кескин танқидий фикр билдирди. Бу ҳақда у 30 июль куни пойтахтнинг Миробод туманидаги “Лолазор” маҳалласига амалга оширган ташрифи давомида сўз юритди.

Ташриф чоғида маҳаллада ноқонуний қурилиш ишлари, болалар майдончасининг бузилиши ҳамда дарахтларнинг кесиб ташлангани бўйича мурожаатлар ўрганилди. Шу жараёнда Тошкент шаҳар ҳокимининг биринчи ўринбосари Бахтиёр Раҳмоновга мурожаат қилган Саида Мирзиёева шаҳар ташқи қиёфаси билан боғлиқ ҳолатни қаттиқ танқид қилди.

«Арча байрам қилиб юборманглар. Шаҳарнинг дизайн-коди муҳим масала. Мен кўриб турибман дизайн-кодингизни, шарманда ҳамма жой», — деди у.

Шунингдек, маҳаллани тарк этаётганда Бахтиёр Раҳмоновга дизайн-код ва бошқа масалаларни Тошкент шаҳар ҳокими Шавкат Умурзоқовга етказишни топшириб, «Шарманда қилмасин», дея таъкидлади.

Эслатиб ўтиш жоиз, халқ депутатлари Тошкент шаҳар кенгашининг 2026 йил 17 февралдаги қарори билан пойтахтнинг дизайн-код қоидалари расман тасдиқланган эди. Ҳужжат шаҳар кўчалари ва биноларини тартибсиз реклама баннерлари, эълонлар ҳамда ташқи қиёфага салбий таъсир кўрсатувчи визуал элементлардан холи қилиш, шунингдек, ягона архитектура услубини шакллантиришни мақсад қилган.

Бироқ мазкур қоидалар қабул қилингач, тадбиркорлар томонидан бир қатор эътирозлар ҳам билдирилди. Хусусан, пешлавҳа ва рекламаларда корпоратив ранглар ўрнига нейтрал ёки паст тўйинган ранглардан фойдаланиш талаби кўплаб брендлар манфаатларига зид экани қайд этилди.

Шу билан бирга, қарорда қайси ранг ёки дизайн шаҳар қиёфасига мос ёки номос эканини белгилайдиган аниқ техник мезонлар келтирилмагани ҳам муҳокамаларга сабаб бўлди.

Тадбиркорларга дизайн-код талабларига мослашиш учун уч ойлик муддат ажратилгани, айниқса, бир нечта филиалга эга компаниялар учун катта қўшимча харажатларни келтириб чиқариши таъкидланган.

Саида МирзиёеваТошкентБахтиёр РаҳмоновШавкат УмурзоқовЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1 августдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради?1 августдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради?Бугун, 13:56Кутилган янгилик синоптиклар ҳаво қачон салқинлашишини айтдиКутилган янгилик синоптиклар ҳаво қачон салқинлашишини айтдиБугун, 12:22“Андижон полькаси” Гиннес рекордига кириши учун 730 миллион сўм ажратилгани очиқланди“Андижон полькаси” Гиннес рекордига кириши учун 730 миллион сўм ажратилгани очиқландиБугун, 11:29Президентлар гольф майдонида: Иссиқкўлда норасмий учрашув (видео)Президентлар гольф майдонида: Иссиқкўлда норасмий учрашув (видео)Бугун, 06:33Муҳим учрашув: Шавкат Мирзиёев Қирғизистондаги халқаро тадбирларга таклиф этилдиМуҳим учрашув: Шавкат Мирзиёев Қирғизистондаги халқаро тадбирларга таклиф этилдиКеча, 23:19Тарихий ҳужжат: Ўзбекистон ва Қирғизистон пенсия таъминотида инқилоб қилмоқда!Тарихий ҳужжат: Ўзбекистон ва Қирғизистон пенсия таъминотида инқилоб қилмоқда!Кеча, 22:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди