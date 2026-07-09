Саида Мирзиёева француз бизнеси билан учрашди: ҳамкорликда янги йўналишлар очилмоқда
Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева Франциянинг етакчи компаниялари вакиллари билан учрашув ўтказди.
Музокараларда энергетика, таълим, сув таъминоти, транспорт ва шаҳар инфратузилмаси каби муҳим соҳаларда ҳамкорликни кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди.
Франция делегациясига Клод Имовен бошчилик қилди
Учрашувда Франция тадбиркорлари халқаро ҳаракати — MEDEF International ҳузуридаги Ўзбекистон–Франция ишбилармонлар кенгаши раиси Клод Имовен иштирок этди.
У, шунингдек, «Орано» компанияси директорлар кенгаши раҳбари ҳисобланади.
Франция делегацияси таркибидан мамлакатнинг йирик ва етакчи компаниялари вакиллари ўрин олган.
Асосий эътибор устувор соҳаларга қаратилди
Саида Мирзиёева учрашув давомида Ўзбекистон Франция билан амалий ҳамкорликни кенгайтиришдан манфаатдор эканини таъкидлади.
«Биз энергетика, таълим, сув таъминоти тизими, транспорт ва шаҳар инфратузилмаси каби устувор соҳаларда ҳамкорликни кенгайтиришни мақсад қилганмиз», — деди у.
Бу йўналишлар Ўзбекистонда иқтисодий ривожланиш, инфратузилмани янгилаш ва инсон капиталига сармоя киритиш нуқтаи назаридан муҳим аҳамиятга эга.
Макрон билан мулоқотнинг давоми
Саида Мирзиёева ушбу музокаралар яқинда Франция Президенти Эммануэл Макрон билан бўлиб ўтган олий даражадаги мулоқотнинг узвий ва мантиқий давоми эканини қайд этди.
Бу эса Тошкент ва Париж ўртасидаги алоқалар фақат сиёсий мулоқот билан чекланмай, бизнес ва инвестиция йўналишида ҳам амалий босқичга ўтаётганини кўрсатади.
Француз компаниялари учун янги имкониятлар
Франция компаниялари энергетика, транспорт, сув таъминоти ва шаҳарсозлик каби соҳаларда катта тажрибага эга.
Шу боис ушбу учрашув Ўзбекистонда йирик инфратузилмавий лойиҳалар, таълим дастурлари ва технологик ҳамкорлик учун янги эшиклар очиши мумкин.
Ўзбекистон–Франция алоқалари фаоллашмоқда
Сўнгги йилларда Ўзбекистон ва Франция ўртасидаги сиёсий, иқтисодий ва маданий алоқалар сезиларли даражада фаоллашди.
Саида Мирзиёеванинг француз бизнеси вакиллари билан учрашуви эса икки давлат ўртасидаги ҳамкорлик энди аниқ соҳалар ва амалий лойиҳалар атрофида чуқурлашиб бораётганини кўрсатмоқда.
…