Саида Мирзиёева француз бизнеси билан учрашди: ҳамкорликда янги йўналишлар очилмоқда

·25·Ўзбекистон
Саида Мирзиёева француз бизнеси билан учрашди: ҳамкорликда янги йўналишлар очилмоқда

Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева Франциянинг етакчи компаниялари вакиллари билан учрашув ўтказди.

Музокараларда энергетика, таълим, сув таъминоти, транспорт ва шаҳар инфратузилмаси каби муҳим соҳаларда ҳамкорликни кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди.

Франция делегациясига Клод Имовен бошчилик қилди

Учрашувда Франция тадбиркорлари халқаро ҳаракати — MEDEF International ҳузуридаги Ўзбекистон–Франция ишбилармонлар кенгаши раиси Клод Имовен иштирок этди.

У, шунингдек, «Орано» компанияси директорлар кенгаши раҳбари ҳисобланади.

Франция делегацияси таркибидан мамлакатнинг йирик ва етакчи компаниялари вакиллари ўрин олган.

Асосий эътибор устувор соҳаларга қаратилди

Саида Мирзиёева учрашув давомида Ўзбекистон Франция билан амалий ҳамкорликни кенгайтиришдан манфаатдор эканини таъкидлади.

«Биз энергетика, таълим, сув таъминоти тизими, транспорт ва шаҳар инфратузилмаси каби устувор соҳаларда ҳамкорликни кенгайтиришни мақсад қилганмиз», — деди у.

Бу йўналишлар Ўзбекистонда иқтисодий ривожланиш, инфратузилмани янгилаш ва инсон капиталига сармоя киритиш нуқтаи назаридан муҳим аҳамиятга эга.

Макрон билан мулоқотнинг давоми

Саида Мирзиёева ушбу музокаралар яқинда Франция Президенти Эммануэл Макрон билан бўлиб ўтган олий даражадаги мулоқотнинг узвий ва мантиқий давоми эканини қайд этди.

Бу эса Тошкент ва Париж ўртасидаги алоқалар фақат сиёсий мулоқот билан чекланмай, бизнес ва инвестиция йўналишида ҳам амалий босқичга ўтаётганини кўрсатади.

Француз компаниялари учун янги имкониятлар

Франция компаниялари энергетика, транспорт, сув таъминоти ва шаҳарсозлик каби соҳаларда катта тажрибага эга.

Шу боис ушбу учрашув Ўзбекистонда йирик инфратузилмавий лойиҳалар, таълим дастурлари ва технологик ҳамкорлик учун янги эшиклар очиши мумкин.

Ўзбекистон–Франция алоқалари фаоллашмоқда

Сўнгги йилларда Ўзбекистон ва Франция ўртасидаги сиёсий, иқтисодий ва маданий алоқалар сезиларли даражада фаоллашди.

Саида Мирзиёеванинг француз бизнеси вакиллари билан учрашуви эса икки давлат ўртасидаги ҳамкорлик энди аниқ соҳалар ва амалий лойиҳалар атрофида чуқурлашиб бораётганини кўрсатмоқда.

Саида МирзиёеваФранцияЎзбекистонЭммануэль МакронОрано
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбек алифбоси нега ўзгармоқда? Энг муҳим сабаблар очиқландиЎзбек алифбоси нега ўзгармоқда? Энг муҳим сабаблар очиқландиКеча, 22:48Мирзиёев ва Лукашенко Тошкент ва Минск ўртасидаги тарихий Декларацияни имзоладиМирзиёев ва Лукашенко Тошкент ва Минск ўртасидаги тарихий Декларацияни имзоладиКеча, 19:01Мирзиёев ва Лукашенко учрашуви якуни: 2 млрд долларлик режа кун тартибидаМирзиёев ва Лукашенко учрашуви якуни: 2 млрд долларлик режа кун тартибидаКеча, 18:54Мутахассис: Ўзбекистонда чақалоқлар ўлимининг 47 фоизи биринчи ойда содир бўладиМутахассис: Ўзбекистонда чақалоқлар ўлимининг 47 фоизи биринчи ойда содир бўладиКеча, 13:26Тошкентда марҳумлардан қолган қуроллар топширилди: ДХХ икки ҳолатни маълум қилдиТошкентда марҳумлардан қолган қуроллар топширилди: ДХХ икки ҳолатни маълум қилдиКеча, 10:01Ўзбекистонда 1 млн 535 минг талаба олий таълимда ўқимоқдаЎзбекистонда 1 млн 535 минг талаба олий таълимда ўқимоқда08.07, 20:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди