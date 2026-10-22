Ўзбекистонда айрим сунъий интеллект лойиҳаларига 6 ойгача бепул ресурс ажратилади

·41·Ўзбекистон
Ўзбекистонда айрим сунъий интеллект лойиҳаларига 6 ойгача бепул ресурс ажратилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонда ижтимоий аҳамиятга эга лойиҳалар учун давлатнинг сунъий интеллект инфратузилмасидан олти ойгача бепул ёки имтиёзли фойдаланиш имконияти яратилди.
  • Вазирлар Маҳкамасининг 2026 йил 20 октябрдаги 581-сон қарорига кўра, мазкур ресурслар олий таълим муассасалари, илмий ташкилотлар, стартаплар ҳамда ҳоким маслаҳатчиларининг лойиҳалари учун мўлжалланган.

Ўзбекистонда ижтимоий аҳамиятга эга айрим лойиҳалар учун давлатнинг сунъий интеллект инфратузилмасидан олти ойгача бепул ёки имтиёзли фойдаланиш имконияти яратилди. Бу Вазирлар Маҳкамасининг 2026 йил 20 октябрдаги 581-сон қарорида белгиланган.

Имконият олий таълим муассасалари, илмий ташкилотлар, стартаплар ҳамда ҳокимларнинг рақамли технологиялар ва сунъий интеллектни ривожлантиришга масъул маслаҳатчилари лойиҳалари учун мўлжалланган. Ресурслар Рақамли технологиялар вазирлигининг сунъий интеллект инфратузилмаси орқали тақдим этилади.

Ҳар ой 10 миллионтагача бепул токен

Катта тил моделлари технологиясидан фойдаланадиган лойиҳалар олти ойгача ҳар бир календарь ойида 10 миллионтагача токенни бепул қайта ишлаши мумкин. Токен — сунъий интеллект матнни қайта ишлашда фойдаланадиган бирлик бўлиб, унинг ҳажми матн ва тилга қараб фарқ қилади.

Белгиланган лимитдан кўпроқ ресурс керак бўлса, қўшимча 50 миллионтагача токен учун тарифлар асосида 50 фоизлик чегирма қўлланади. Бир ойда фойдаланилмаган бепул токенлар кейинги ойга ўтказилмайди.

Катта тил моделларидан ташқари бошқа сунъий интеллект моделларини ўқитиш, синаш, текшириш, баҳолаш ва ишлатиш учун ҳам ресурс ажратилади. Бунда фойдаланувчининг аризасига асосан олти ойгача жами 120 гигабайтдан ошмайдиган видеохотирадан фойдаланиш мумкин.

Лойиҳалар қандай танланади?

Бепул ёки имтиёзли ресурслардан фойдаланиш ҳуқуқи танлов орқали берилади. Танловлар йилига икки марта — июль ва ноябрь ойларида ўтказилади. Лойиҳалар 100 баллик тизим асосида баҳоланади.

Танлов натижаларидан норози бўлган иштирокчилар натижалар эълон қилинганидан кейин уч иш куни ичида электрон шаклда апелляция юбориши мумкин. Шикоятлар беш иш куни ичида кўриб чиқилади.

Низомга кўра, бир фойдаланувчи бир вақтнинг ўзида фақат битта лойиҳа доирасида ушбу имкониятдан фойдаланиши мумкин.

Шунингдек, ажратилган ресурслар ёрдамида олинган маълумотларни белгиланган мақсаддан ташқари қайта ишлаш, учинчи шахсларга бериш, нусхалаш, тарқатиш ёки тижорат мақсадларида ишлатиш тақиқланади. Қонунчилик ҳужжатлари ёки шартномада бошқача тартиб белгиланган ҳолатлар бундан мустасно.

Сунъий интеллектРақамли технологиялар вазирлигиКатта тил моделлариВазирлар Маҳкамаси қарори
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонлик талабалар учун 60 долларлик Gemini AI Plus бепул бўлдиЎзбекистонлик талабалар учун 60 долларлик Gemini AI Plus бепул бўлди12 октябр 17:0910-синф ўқувчилари ҳам техникумда ўқиши мумкин10-синф ўқувчилари ҳам техникумда ўқиши мумкин21 август 20:09Блогер Азиз Ҳакимов 4 йилдан ортиқ муддатга қамалдиБлогер Азиз Ҳакимов 4 йилдан ортиқ муддатга қамалди11 август 17:56Жарима майдончасидан автомобилни олиш тартиби кескин ўзгарадиЖарима майдончасидан автомобилни олиш тартиби кескин ўзгаради8 июл 13:29Автомобилни жарима майдончасидан чиқариш тартиби ўзгарадиАвтомобилни жарима майдончасидан чиқариш тартиби ўзгаради7 июл 12:241 октябрдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради ?1 октябрдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради ?1 октябр 10:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Вазирликда янги бошқарув жамоаси: Эркинжон Турдимовнинг 4 нафар ўринбосари кимлар?
Вазирликда янги бошқарув жамоаси: Эркинжон Турдимовнинг 4 нафар ўринбосари кимлар?