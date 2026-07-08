Жарима майдончасидан автомобилни олиш тартиби кескин ўзгаради

·0·Ўзбекистон
Жарима майдончасидан автомобилни олиш тартиби кескин ўзгаради

Ўзбекистонда жарима майдончасига олиб кетилган транспорт воситаларини қайтариш тартиби янгиланмоқда. Энди автомобилни чиқариш учун рухсатнома фақат QR код орқали электрон шаклда расмийлаштирилади.

Ҳукуматнинг 6 июль куни кучга кирган 358-сонли қарорига мувофиқ, 2026 йил 1 августдан бошлаб жарима майдончасидан транспорт воситасини олиб чиқишга рухсат бериш жараёни тўлиқ рақамлаштирилади. Янги тартибга кўра, рухсатнома маъмурий ишни кўриб чиқувчи ҳамда ижро органи томонидан “Жарима майдончаси” ахборот тизими орқали QR код билан тасдиқланиб, электрон кўринишда юборилади.

Қарор доирасида Ички ишлар вазирлиги Солиқ қўмитаси ва Рақамли технологиялар вазирлиги билан ҳамкорликда мазкур ахборот тизимини давлат ахборот платформалари билан интеграция қилади. Бу орқали жарима майдончаларида сақланаётган автомобиллар, улар учун ундирилган тўловлар ҳамда хизмат кўрсатувчи ташкилотлар ҳақидаги маълумотлар автоматик тарзда солиқ тизимига узатилади.

Янги қоидаларга мувофиқ, ушланган транспорт воситалари ҳисобини электрон тизим орқали юритмаган ёки кўрсатилган хизматлар ҳақида маълумотларни киритмаган юридик шахсларга БҲМнинг 20 баравари миқдорида жарима қўлланади. Бундай қоидабузарлик бир йил ичида такрорланса, жарима майдончасини бошқариш бўйича тузилган шартнома бекор қилиниши мумкин.

Шунингдек, транспорт воситасини ушлаб туришга сабаб бўлган ҳолатлар бартараф этилмасдан туриб уни чиқариб юбориш ёки ундан ноқонуний фойдаланиш ҳам қонунчиликка мувофиқ жавобгарликка сабаб бўлади.

Қарорда яна бир муҳим янгилик ҳам назарда тутилган. Солиқ қўмитаси ва Марказий банк бозорлар ҳамда автотураргоҳларда тўловларни ягона QR код орқали амалга ошириш имкониятини жорий этади.

Мутахассислар фикрича, мазкур ўзгаришлар инсон омилини камайтириш, ҳужжат айланмасини соддалаштириш ва жарима майдончалари фаолиятида шаффофликни янада оширишга хизмат қилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олтин арзонлашди: Ўзбекистон захираси кескин камайдиОлтин арзонлашди: Ўзбекистон захираси кескин камайдиБугун, 13:26Тилла сохтами ёки ҳақиқий? Энди буни телефон айтиб берадиТилла сохтами ёки ҳақиқий? Энди буни телефон айтиб берадиБугун, 13:25Шавкат Мирзиёев BlackRock вакили билан AI инвестицияларини муҳокама қилдиШавкат Мирзиёев BlackRock вакили билан AI инвестицияларини муҳокама қилдиБугун, 13:04Ўзбекистонда 1,27 миллион гектар майдонда янги ўрмон барпо этиладиЎзбекистонда 1,27 миллион гектар майдонда янги ўрмон барпо этиладиБугун, 12:43Маккайи мукаррамадаги "Масжид ал-Ҳаром" бош имоми Ўзбекистонга ташриф буюрдиМаккайи мукаррамадаги "Масжид ал-Ҳаром" бош имоми Ўзбекистонга ташриф буюрдиБугун, 12:38Тошкентда 1,3 млрд сўмдан ортиқ газ талон-торож қилингани аниқландиТошкентда 1,3 млрд сўмдан ортиқ газ талон-торож қилингани аниқландиБугун, 11:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади