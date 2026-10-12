Ўзбекистонлик талабалар учун 60 долларлик Gemini AI Plus бепул бўлди

·63·Техно
Ўзбекистонлик талабалар учун 60 долларлик Gemini AI Plus бепул бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонлик талабалар учун Google Gemini AI Plus премиум обунаси бир йил давомида мутлақо бепул бўлди.
  • Рақамли технологиялар вазирлиги ва Google ўртасидаги ҳамкорлик натижасида, бозор баҳоси 60 АҚШ доллари бўлган ушбу обунага Aileaders.uz платформаси орқали кириш имконияти яратилди.
  • ШеерИД платформаси Ўзбекистонни қўллаб-қувватланадиган давлатлар рўйхатига киритиши орқали талабалар ўз мақомларини осонгина тасдиқлай оладилар.

Ўзбекистонлик талаба-ёшлар учун сунъий интеллект имкониятларидан чегирмасиз ва бепул фойдаланиш бўйича улкан янгилик эълон қилинди. Рақамли технологиялар вазирлиги ҳамда жаҳон технология гиганти Google ўртасидаги расмий ҳамкорлик доирасида юртимиз талабалари Google Gemini AI Plus премиум обунасини бир йил давомида мутлақо бепул ишлатиш имконига эга бўлди.

Бозор баҳоси 60 АҚШ долларига тенг бўлган ушбу йиллик обунага кириш имконияти махсус Aileaders.uz платформаси орқали йўлга қўйилди.

Халқаро тан олиниш: SheerID Ўзбекистонни қўллади

Ушбу ташаббуснинг муваффақиятли амалга ошишида Google’нинг халқаро талабалик мақомини тасдиқлаш бўйича расмий ҳамкори — SheerID платформаси ҳал қилувчи роль ўйнади:

  • Расмий рўйхатдан ўтиш: SheerID платформаси Ўзбекистонни расман қўллаб-қувватланадиган давлатлар сафига киритди;

  • Осон верификация: Бу қарор туфайли ўзбекистонлик талабалар энди Google томонидан белгиланган халқаро верификациядан бемалол ўтиб, ўз талабалик мақомини тасдиқлаш имконига эга бўлдилар.

Талабалар қандай имтиёзларга эга бўлади?

Мазкур келишув олий таълим тизимидаги ёшлар учун илмий изланишлар, дастурлаш ва тадқиқот жараёнларида янги босқични очмоқда:

  • 1 йиллик тўлиқ бепул муддат: Тасдиқланган ҳар бир талаба 12 ой давомида премиум сунъий интеллект воситасидан чекловларсиз фойдалана олади;

  • 60 долларлик тежамкорлик: Илгари пуллик тариф асосида тақдим этилган илғор модел ва функциялар энди республика ёшлари учун бепул билим олиш воситасига айланди;

  • Таълим ва касбий кўникмаларни ривожлантириш: Талабалар Gemini AI Plus орқали мураккаб дастурлаш масалалари, илмий мақолалар таҳлили ва хорижий тилларни ўрганиш жараёнини кескин тезлаштиришлари мумкин.

Рақамли технологиялар вазирлигининг ушбу ташаббуси мамлакатимизда IT соҳасини ривожлантириш, ёшларнинг глобал технологияларга интеграциялашуви ҳамда замонавий рақамли саводхонликни ошириш йўлидаги навбатдаги муҳим қадам бўлди.

Google Gemini AI PlusSheerIDРақамли технологиялар вазирлигиAileaders.uz
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

10-синф ўқувчилари ҳам техникумда ўқиши мумкин10-синф ўқувчилари ҳам техникумда ўқиши мумкин21 август 20:09Блогер Азиз Ҳакимов 4 йилдан ортиқ муддатга қамалдиБлогер Азиз Ҳакимов 4 йилдан ортиқ муддатга қамалди11 август 17:56Жарима майдончасидан автомобилни олиш тартиби кескин ўзгарадиЖарима майдончасидан автомобилни олиш тартиби кескин ўзгаради8 июл 13:29Автомобилни жарима майдончасидан чиқариш тартиби ўзгарадиАвтомобилни жарима майдончасидан чиқариш тартиби ўзгаради7 июл 12:24Google сунъий интеллект пойгасида янги босқичга ўтди: Gemini 3.6 ва Gemini 4 анонс қилиндиGoogle сунъий интеллект пойгасида янги босқичга ўтди: Gemini 3.6 ва Gemini 4 анонс қилинди22 июл 03:26Google янги Gemini моделларини тақдим этди: Тезкорлик ва хавфсизликка асосий урғуGoogle янги Gemini моделларини тақдим этди: Тезкорлик ва хавфсизликка асосий урғу21 июл 22:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)