Ўзбекистонлик талабалар учун 60 долларлик Gemini AI Plus бепул бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонлик талабалар учун Google Gemini AI Plus премиум обунаси бир йил давомида мутлақо бепул бўлди.
- Рақамли технологиялар вазирлиги ва Google ўртасидаги ҳамкорлик натижасида, бозор баҳоси 60 АҚШ доллари бўлган ушбу обунага Aileaders.uz платформаси орқали кириш имконияти яратилди.
- ШеерИД платформаси Ўзбекистонни қўллаб-қувватланадиган давлатлар рўйхатига киритиши орқали талабалар ўз мақомларини осонгина тасдиқлай оладилар.
Ўзбекистонлик талаба-ёшлар учун сунъий интеллект имкониятларидан чегирмасиз ва бепул фойдаланиш бўйича улкан янгилик эълон қилинди. Рақамли технологиялар вазирлиги ҳамда жаҳон технология гиганти Google ўртасидаги расмий ҳамкорлик доирасида юртимиз талабалари Google Gemini AI Plus премиум обунасини бир йил давомида мутлақо бепул ишлатиш имконига эга бўлди.
Бозор баҳоси 60 АҚШ долларига тенг бўлган ушбу йиллик обунага кириш имконияти махсус Aileaders.uz платформаси орқали йўлга қўйилди.
Халқаро тан олиниш: SheerID Ўзбекистонни қўллади
Ушбу ташаббуснинг муваффақиятли амалга ошишида Google’нинг халқаро талабалик мақомини тасдиқлаш бўйича расмий ҳамкори — SheerID платформаси ҳал қилувчи роль ўйнади:
Расмий рўйхатдан ўтиш: SheerID платформаси Ўзбекистонни расман қўллаб-қувватланадиган давлатлар сафига киритди;
Осон верификация: Бу қарор туфайли ўзбекистонлик талабалар энди Google томонидан белгиланган халқаро верификациядан бемалол ўтиб, ўз талабалик мақомини тасдиқлаш имконига эга бўлдилар.
Талабалар қандай имтиёзларга эга бўлади?
Мазкур келишув олий таълим тизимидаги ёшлар учун илмий изланишлар, дастурлаш ва тадқиқот жараёнларида янги босқични очмоқда:
1 йиллик тўлиқ бепул муддат: Тасдиқланган ҳар бир талаба 12 ой давомида премиум сунъий интеллект воситасидан чекловларсиз фойдалана олади;
60 долларлик тежамкорлик: Илгари пуллик тариф асосида тақдим этилган илғор модел ва функциялар энди республика ёшлари учун бепул билим олиш воситасига айланди;
Таълим ва касбий кўникмаларни ривожлантириш: Талабалар Gemini AI Plus орқали мураккаб дастурлаш масалалари, илмий мақолалар таҳлили ва хорижий тилларни ўрганиш жараёнини кескин тезлаштиришлари мумкин.
Рақамли технологиялар вазирлигининг ушбу ташаббуси мамлакатимизда IT соҳасини ривожлантириш, ёшларнинг глобал технологияларга интеграциялашуви ҳамда замонавий рақамли саводхонликни ошириш йўлидаги навбатдаги муҳим қадам бўлди.
Изоҳлар 0
…