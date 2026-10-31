Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда ноябрь ойида ҳаво ҳарорати асосан мавсумий меъёр атрофида бўлиши прогноз қилинмоқда. Бироқ айрим ҳудудларда кўрсаткичлар одатдагидан 1–1,5 даража юқори бўлиши мумкин. Ой давомида илиқ кунлар билан бирга ёмғирли ва совуқ об-ҳаво ҳам кузатилади.
«Ўзгидромет» маълумотларига кўра, ноябрь ойининг дастлабки ўн кунлиги нисбатан илиқ келиши кутилмоқда. Шундан кейин эса ҳаво ҳарорати аста-секин пасайиб, кузнинг салқин кунлари сезила бошлайди.
Ой давомида айрим кунларда ёмғир ёғиши эҳтимоли бор. Ҳарорат анча пасайган пайтларда эса мамлакатнинг айрим ҳудудларида қор ёғиши ҳам мумкин.
Ёғингарчилик миқдори барча ҳудудларда бир хил бўлмайди. Хусусан, айрим жойларда ёғингарчилик меъёрдан кам, бошқа ҳудудларда эса кўп йиллик кўрсаткичлар атрофида бўлиши прогноз қилинган.
Шундай қилиб, ноябрь ойида Ўзбекистонда дастлаб илиқ, кейин эса салқин ва ёғингарчиликли кунлар кузатилиши кутилмоқда. Қор ёғиши эҳтимоли эса об-ҳаво ҳароратининг пасайишига боғлиқ бўлади.
Изоҳлар 0
…