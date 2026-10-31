Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда

·11·Ўзбекистон
Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда

Ўзбекистонда ноябрь ойида ҳаво ҳарорати асосан мавсумий меъёр атрофида бўлиши прогноз қилинмоқда. Бироқ айрим ҳудудларда кўрсаткичлар одатдагидан 1–1,5 даража юқори бўлиши мумкин. Ой давомида илиқ кунлар билан бирга ёмғирли ва совуқ об-ҳаво ҳам кузатилади.

«Ўзгидромет» маълумотларига кўра, ноябрь ойининг дастлабки ўн кунлиги нисбатан илиқ келиши кутилмоқда. Шундан кейин эса ҳаво ҳарорати аста-секин пасайиб, кузнинг салқин кунлари сезила бошлайди.

Ой давомида айрим кунларда ёмғир ёғиши эҳтимоли бор. Ҳарорат анча пасайган пайтларда эса мамлакатнинг айрим ҳудудларида қор ёғиши ҳам мумкин.

Ёғингарчилик миқдори барча ҳудудларда бир хил бўлмайди. Хусусан, айрим жойларда ёғингарчилик меъёрдан кам, бошқа ҳудудларда эса кўп йиллик кўрсаткичлар атрофида бўлиши прогноз қилинган.

Шундай қилиб, ноябрь ойида Ўзбекистонда дастлаб илиқ, кейин эса салқин ва ёғингарчиликли кунлар кузатилиши кутилмоқда. Қор ёғиши эҳтимоли эса об-ҳаво ҳароратининг пасайишига боғлиқ бўлади.

Ўзгидрометоб-ҳаво прогнозиЎзбекистон иқлими
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

31 октябрь куни об-ҳаво қандай бўлади?31 октябрь куни об-ҳаво қандай бўлади?Кеча 15:32Ноябрь бошида Ўзбекистонда 10 кунлик кучли ёмғирлар кутилмоқдаНоябрь бошида Ўзбекистонда 10 кунлик кучли ёмғирлар кутилмоқда28 октябр 13:16Дам олиш кунлари об-ҳаво қандай бўлади?Дам олиш кунлари об-ҳаво қандай бўлади?23 октябр 19:16Ўзбекистонда 23 октябрь куни ҳаво қандай бўлади?Ўзбекистонда 23 октябрь куни ҳаво қандай бўлади?22 октябр 19:32Бугун қайси вилоятларда ёмғир ёғиши мумкин?Бугун қайси вилоятларда ёмғир ёғиши мумкин?28 сентябр 10:37Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши мумкинЎзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши мумкин29 октябр 10:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Маҳаллангизда кадастр хатлови ўтяптими? Уйдан чиқмасдан, онлайн текшириш усули
Маҳаллангизда кадастр хатлови ўтяптими? Уйдан чиқмасдан, онлайн текшириш усули
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)