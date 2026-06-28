Буғ двигателли Форсе оф Натуре мотоцикли 0,4 сонияда 100 км/соат тезликка эришди

·0·Авто
Буғ двигателли Форсе оф Натуре мотоцикли 0,4 сонияда 100 км/соат тезликка эришди

Британиялик муҳандис Грем Сайкс ўзининг навбатдаги ихтироси — Форсе оф Натуре деб номланган ғайриоддий мотоциклнинг бешинчи авлодини намойиш этди. Ушбу техника буғ двигатели билан жиҳозланган дунёдаги энг динамик транспорт воситаси сифатида тан олинмоқда. Буюк Британиядаги Санта Под Расевай трассасида ўтказилган синовлар давомида мотоцикл ўзининг ақлбовар қилмас техник имкониятларини амалда исботлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ихтирочининг маълумотларига кўра, Форсе оф Натуре жойидан қўзғалиб, атиги 0,4 сония ичида 100 км/соат тезликка чиқишга қодир. Бу кўрсаткич замонавий гиперкарлар ва ҳатто профессионал пойга автомобилларининг имкониятларидан ҳам юқори ҳисобланади. ixbt.com нашри хабар беришича, мотоцикл чорак мил (402 метр) масофани 5,5 сонияда босиб ўтиб, марра чизиғида 311 км/соат тезликни қайд этган.

Тезлик ва янги рекордлар

Ҳозирча чорак мил масофада фақат франциялик Эрик Тебулнинг ракета двигателли мотоцикли тезроқ натижа кўрсатган (4,976 сония). Бироқ қисқароқ масофаларда Форсе оф Натуре мутлақ етакчиликни қўлга киритмоқда. Масалан, у саккиздан бир мил (201 метр) масофани 3,17 сонияда, 305 метрли масофани эса 4,53 сонияда босиб ўтган. Грем Сайкс ўз лойиҳасини 2022-йилда бошлаган бўлиб, ҳозирда уни такомиллаштиришда давом этмоқда.

Муҳандиснинг мақсади чорак мил масофани босиб ўтиш вақтини яна 0,6 сонияга қисқартириш ва 5 сониялик довондан ўтишдир. Охирги синов пойгаларидан бирида у натижани 5,44 сониягача яхшилашга муваффақ бўлди. Бу каби натижалар буғ технологиясининг ҳали ҳам улкан салоҳиятга эга эканлигини кўрсатмоқда.

Техник тузилиш ва ҳайдовчи юкламаси

Анъанавий мотоцикллардан фарқли ўлароқ, Форсе оф Натуре ички ёнув двигателига эга эмас. Унинг ишлаш принципи қуйидагича:

  • Керосин ёки ўсимлик мойида ишлайдиган горелка 120 литрли бакдаги сувни қиздиради;
  • Буғ ҳарорати 250 °К даражага, босими эса 40 баргача етади;
  • Тўпланган энергия тахминан 2,9 сония давомида максимал тортиш кучини таъминлайди.
Бундай кескин тезланиш вақтида ҳайдовчи 6,8 г гача бўлган ҳаддан ташқари оғирликни (перегрузка) ҳис қилади. Бу шуни англатадики, старт вақтида 85 кг вазнли инсон танасига тушадиган юклама қарийб 580 кг га тенг бўлади. Бундай босим даражаси замонавий қирувчи самолёт учувчилари бошидан ўтказадиган юкламалар билан бир хил даражададир.

Келажакда ихтирочилар максимал тортиш вақтини уч сониядан оширишни режалаштирмоқда. Бу нафақат янги тезлик рекордларини ўрнатиш, балки ноанъанавий энергия манбаларининг экстремал шароитлардаги чидамлилигини исботлаш имконини беради. Ўзбекистон каби муқобил технологияларга қизиқиш ортиб бораётган мамлакатлар учун ҳам бундай муҳандислик ечимлари илмий жиҳатдан аҳамиятлидир.

МотоциклРекордТехнологияФорсе Оф НатуреТезлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати биланAvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати биланБугун, 20:25Ретро услубнинг муваффақиятли қайтиши: Fiat 500 ва Renault 5 мисолида таҳлилРетро услубнинг муваффақиятли қайтиши: Fiat 500 ва Renault 5 мисолида таҳлилБугун, 20:00BMW X5 моделининг узайтирилган версияси глобал бозорга чиқадиBMW X5 моделининг узайтирилган версияси глобал бозорга чиқадиБугун, 19:57Mazda 3: Оила учун мўлжалланган MX-5 ва ҳайдовчиларнинг сўнгги умидиMazda 3: Оила учун мўлжалланган MX-5 ва ҳайдовчиларнинг сўнгги умидиБугун, 10:51Автомобил харидида амортизация омили: Нега нарх тушиши ҳали ҳам муҳим?Автомобил харидида амортизация омили: Нега нарх тушиши ҳали ҳам муҳим?Бугун, 09:51Британия бозори Хитой автобрендлари учун синов майдонига айланмоқдаБритания бозори Хитой автобрендлари учун синов майдонига айланмоқдаБугун, 01:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси