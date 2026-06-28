Буғ двигателли Форсе оф Натуре мотоцикли 0,4 сонияда 100 км/соат тезликка эришди
Британиялик муҳандис Грем Сайкс ўзининг навбатдаги ихтироси — Форсе оф Натуре деб номланган ғайриоддий мотоциклнинг бешинчи авлодини намойиш этди. Ушбу техника буғ двигатели билан жиҳозланган дунёдаги энг динамик транспорт воситаси сифатида тан олинмоқда. Буюк Британиядаги Санта Под Расевай трассасида ўтказилган синовлар давомида мотоцикл ўзининг ақлбовар қилмас техник имкониятларини амалда исботлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ихтирочининг маълумотларига кўра, Форсе оф Натуре жойидан қўзғалиб, атиги 0,4 сония ичида 100 км/соат тезликка чиқишга қодир. Бу кўрсаткич замонавий гиперкарлар ва ҳатто профессионал пойга автомобилларининг имкониятларидан ҳам юқори ҳисобланади. ixbt.com нашри хабар беришича, мотоцикл чорак мил (402 метр) масофани 5,5 сонияда босиб ўтиб, марра чизиғида 311 км/соат тезликни қайд этган.
Тезлик ва янги рекордларҲозирча чорак мил масофада фақат франциялик Эрик Тебулнинг ракета двигателли мотоцикли тезроқ натижа кўрсатган (4,976 сония). Бироқ қисқароқ масофаларда Форсе оф Натуре мутлақ етакчиликни қўлга киритмоқда. Масалан, у саккиздан бир мил (201 метр) масофани 3,17 сонияда, 305 метрли масофани эса 4,53 сонияда босиб ўтган. Грем Сайкс ўз лойиҳасини 2022-йилда бошлаган бўлиб, ҳозирда уни такомиллаштиришда давом этмоқда.
Муҳандиснинг мақсади чорак мил масофани босиб ўтиш вақтини яна 0,6 сонияга қисқартириш ва 5 сониялик довондан ўтишдир. Охирги синов пойгаларидан бирида у натижани 5,44 сониягача яхшилашга муваффақ бўлди. Бу каби натижалар буғ технологиясининг ҳали ҳам улкан салоҳиятга эга эканлигини кўрсатмоқда.
Техник тузилиш ва ҳайдовчи юкламасиАнъанавий мотоцикллардан фарқли ўлароқ, Форсе оф Натуре ички ёнув двигателига эга эмас. Унинг ишлаш принципи қуйидагича:
- Керосин ёки ўсимлик мойида ишлайдиган горелка 120 литрли бакдаги сувни қиздиради;
- Буғ ҳарорати 250 °К даражага, босими эса 40 баргача етади;
- Тўпланган энергия тахминан 2,9 сония давомида максимал тортиш кучини таъминлайди.
Келажакда ихтирочилар максимал тортиш вақтини уч сониядан оширишни режалаштирмоқда. Бу нафақат янги тезлик рекордларини ўрнатиш, балки ноанъанавий энергия манбаларининг экстремал шароитлардаги чидамлилигини исботлаш имконини беради. Ўзбекистон каби муқобил технологияларга қизиқиш ортиб бораётган мамлакатлар учун ҳам бундай муҳандислик ечимлари илмий жиҳатдан аҳамиятлидир.
…