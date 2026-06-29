Tesla ўлим билан боғлиқ ЙТ бўйича суд даъвосини ҳал қилди: ФСД тизими назорат остида

·13·Авто
Tesla ўлим билан боғлиқ ЙТ бўйича суд даъвосини ҳал қилди: ФСД тизими назорат остида

АҚШнинг Tesla компанияси 2023-йилда Аризона штатида содир бўлган ва инсон ўлимига сабаб бўлган йўл-транспорт ҳодисаси бўйича қўзғатилган суд даъвосини ўзаро келишув билан якунлади. Мазкур ҳодисада компаниянинг Фулл Сельф-Дривинг (ФСД) автопилот тизими фаоллаштирилган Tesla Model Y электромобили иштирок этган эди. Ушбу келишув тафсилотлари очиқланмаган бўлса-да, у компания учун ҳуқуқий хатарларни камайтириш йўлидаги муҳим қадам сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Воқеа тафсилотларига кўра, 71 ёшли Жона Стори (Джона Сторй) бошқа бир тўқнашувдан сўнг ҳаракатни тартибга солиш учун ўз автомобилидан тушган вақтда уни Tesla уриб юборган. Ўша пайтда электромобил ҳайдовчига ёрдам бериш тизими (ФСД Супервисед) назоратида бўлган. Мазкур фожиа ортидан марhumanинг оиласи Tesla компаниясини технология хавфсизлигини етарли даражада таъминламаганликда айблаб судга берган эди.

Федерал текширувлар ва кўриниш даражаси муаммоси

Гарчи фуқаролик даъвоси ҳал этилган бўлса-да, АҚШ Миллий йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси (НҲТСА) Tesla тизимлари устидан кенг кўламли текширувларни давом эттирмоқда. Регуляторнинг эътибори айниқса қуёш нури, туман ёки чанг каби кўриниш чекланган шароитларда ФСД тизимининг ўзини тутишига қаратилган. Маълумотларга кўра, Аризона штатидаги ўша бахтсиз ҳодиса ҳам қуёш нури ҳайдовчининг кўзини қамаштирган вазиятда юз берган.

НҲТСА 2024-йилда бошланган ушбу суриштирувни 2026-йилнинг март ойида муҳандислик таҳлили босқичига ўтказди. Экспертлар тизимнинг йўлдаги кўриниш ёмонлашишини тўғри аниқлай олиши ва ҳайдовчини ўз вақтида огоҳлантириш қобилиятига шубҳа билан қарамоқда. Агар тизимда тизимли нуқсонлар аниқланса, Tesla дастурий таъминотни янгилашга ёки функцияларни қайта кўриб чиқишга мажбур бўлиши мумкин.

Бундан ташқари, 2025-йилнинг октябрь ойида регулятор яна бир текширувни йўлга қўйди. Бу сафар Tesla автомобилларининг светофорнинг қизил чироғига бўйсунмаслиги ва қарама-қарши йўналишга чиқиб кетиши билан боғлиқ шикоятлар ўрганилмоқда. Бу каби ҳолатлар ФСД тизимининг ҳали ҳам мукаммал эмаслигидан далолат беради.

Tesla ўзининг Фулл Сельф-Дривинг (Супервисед) тизимини тўлиқ автоном бошқарув эмас, балки ҳайдовчига ёрдамчи технология сифатида таснифлайди. Бу эса ҳайдовчидан ҳар доим рулни назорат қилишни ва вазиятга аралашишга тайёр туришни талаб қилади. Бироқ, кўплаб фойдаланувчилар тизим номига таяниб, унга ҳаддан ташқари ишонч билдириши хавфсизлик муаммоларини келтириб чиқармоқда.

Ўзбекистон бозорида ҳам Tesla электромобиллари сони ортиб бораётганини ҳисобга олсак, бундай глобал текширувлар маҳаллий ҳайдовчилар учун ҳам муҳим огоҳлантиришдир. Фулл Сельф-Дривинг функцияси мамлакатимиз йўлларидаги мураккаб инфратузилма ва тартибсиз ҳаракат шароитида қўшимча эҳтиёткорликни талаб қилади. Ҳозирча АҚШ ҳукумати ушбу технология бўйича якуний хулосасини эълон қилмаган.

TeslaАвтопилотХавфсизликАҚШЭлектромобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Mercedes-Benz инқироз ёқасида: Ходимлар кўпроқ ишлаб, камроқ ҳақ олиши мумкинMercedes-Benz инқироз ёқасида: Ходимлар кўпроқ ишлаб, камроқ ҳақ олиши мумкинБугун, 11:25Британия йўлларидаги чуқурлар эпидемияси: Мутахассислар хатони тан олдиБритания йўлларидаги чуқурлар эпидемияси: Мутахассислар хатони тан олдиБугун, 10:58V8 двигателлари кутилмаган қайтишни амалга оширмоқда: Ҳашаматли брендлар стратегиясиV8 двигателлари кутилмаган қайтишни амалга оширмоқда: Ҳашаматли брендлар стратегиясиБугун, 09:59Toyota Corolla Кросс базасида янги ихчам пикап яратилмоқда: илк тафсилотларToyota Corolla Кросс базасида янги ихчам пикап яратилмоқда: илк тафсилотларБугун, 00:58Буғ двигателли Форсе оф Натуре мотоцикли 0,4 сонияда 100 км/соат тезликка эришдиБуғ двигателли Форсе оф Натуре мотоцикли 0,4 сонияда 100 км/соат тезликка эришдиКеча, 21:20AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати биланAvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати биланКеча, 20:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси