Янги авлод BMW X5 бутунлай ўзгача дизайнда тақдим этилади: илк суратлар эълон қилинди

·0·Авто
Янги авлод BMW X5 бутунлай ўзгача дизайнда тақдим этилади: илк суратлар эълон қилинди

Германиянинг BMW концерни ўзининг энг оммабоп кроссоверларидан бири — янги авлод BMW X5 (G65 индекси остида) моделини расман намойиш этишга тайёргарлик кўрмоқда. Гарчи премера эртага бўлиб ўтиши режалаштирилган бўлса-да, бугун тармоқларда автомобилнинг ташқи ва ички кўринишини тўлиқ очиб берувчи сифатли суратлар тарқалди. Кочеспиас ресурси томонидан эълон қилинган ушбу тасвирлар янги кроссовер бренднинг анъанавий дизайн фалсафасидан бутунлай воз кечганини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги BMW X5 дизайни компаниянинг келажакдаги йўналишини белгилаб берувчи Неуе Классе услубида яратилган бўлиб, у кўп жиҳатдан яқинда тақдим этилган BMW iX3 моделига ўхшаб кетади. Автомобилнинг олд қисмида торайтирилган светодиодли оптика ва ўзига хос "Х" кўринишидаги кундузги чироқлар диққатни тортади. Радиатор панжараси ҳам янгича кўриниш олган бўлиб, у энди янада яхлит ва технологик кўринишга эга. Мутахассисларнинг фикрича, айнан мана шу чироқлар ва янгича "бурун" қисми автомобил ишқибозлари ўртасида катта муҳокамаларга сабаб бўлади.

Ташқи кўринишдаги инқилобий ўзгаришлар

Кроссовернинг ён қисмида ҳам бир қатор кутилмаган ечимлар қўлланилган. Масалан, ғилдирак аркалари ҳайкалтарошлик намунасидек ишлов берилган шаклга эга бўлса, эшик тутқичлари мутлақо янгича кўринишда — ойна ва металл қисмининг туташган жойида кичик "қанотчалар" шаклида ишланган. Бундай ечим илгари фақат BMW Спеедтоп концепт-карида қўлланилган эди. Орқа қисмда эса бутунлай янги чироқлар графикаси ва қайта ишланган бамперни кўриш мумкин.

Суратларга кўра, намойиш этилган модел ички ёнув двигателли вариант эмас, балки иX5 деб номланувчи тўлиқ электр қувватли версиядир. Шунга қарамай, G65 платформаси ҳам электр, ҳам гибрид ва анъанавий двигателларни қўллаб-қувватлаши кутилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, янги BMW X5 турли бозорлар учун кенг турдаги моторлар диапазонини таклиф этади.

Техник хусусиятлар ва салон интерери

Автомобил интерери ҳам Неуе Классе архитектурасини ўзида мужассам этган. Энг муҳим янгиликлардан бири — олд йўловчи учун алоҳида дисплейнинг пайдо бўлишидир. Бу BMW моделларида илк бор қўлланилаётган технология бўлиб, олд панелнинг умумий дизайни ҳам сезиларли даражада соддалаштирилган ва рақамлаштирилган. Техник кўрсаткичларга тўхталадиган бўлсак, электр қувватли иX5 60 xDrive версияси ҳақида баъзи маълумотлар маълум:

  • Умумий қуввати 578 от кучига тенг бўлган иккита электр мотор;
  • Европа бозори учун 141 кВ·соат сиғимли аккумулятор;
  • АҚШ бозори учун 144 кВ·соат сиғимли батарея;
  • Тўлиқ қувват билан узоқ масофани босиб ўтиш имконияти.
Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам BMW X5 модели юқори нуфузга эга эканлигини ҳисобга олсак, янги авлоднинг бундай кескин ўзгариши маҳаллий ихлосмандлар томонидан ҳам катта қизиқиш билан кутиб олиниши шубҳасиз. Шунингдек, илгари фақат Хитой бозори учун мўлжалланган узайтирилган ғилдирак базасига эга версиялар эндиликда бошқа мамлакатларда ҳам сотувга чиқиши кутилмоқда.

BMWBMW X5КроссоверАвтоТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Volkswagen автомобиллари логотиплари ўғрилар нишонида: Муаммо ўн йилдирки ечилмаяптиVolkswagen автомобиллари логотиплари ўғрилар нишонида: Муаммо ўн йилдирки ечилмаяптиБугун, 15:53Ўзбекистонда автомобиллар сони 4,9 миллиондан ошдиЎзбекистонда автомобиллар сони 4,9 миллиондан ошдиБугун, 14:44Tesla ўлим билан боғлиқ ЙТ бўйича суд даъвосини ҳал қилди: ФСД тизими назорат остидаTesla ўлим билан боғлиқ ЙТ бўйича суд даъвосини ҳал қилди: ФСД тизими назорат остидаБугун, 11:56Mercedes-Benz инқироз ёқасида: Ходимлар кўпроқ ишлаб, камроқ ҳақ олиши мумкинMercedes-Benz инқироз ёқасида: Ходимлар кўпроқ ишлаб, камроқ ҳақ олиши мумкинБугун, 11:25Британия йўлларидаги чуқурлар эпидемияси: Мутахассислар хатони тан олдиБритания йўлларидаги чуқурлар эпидемияси: Мутахассислар хатони тан олдиБугун, 10:58V8 двигателлари кутилмаган қайтишни амалга оширмоқда: Ҳашаматли брендлар стратегиясиV8 двигателлари кутилмаган қайтишни амалга оширмоқда: Ҳашаматли брендлар стратегиясиБугун, 09:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси