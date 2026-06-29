Янги авлод BMW X5 бутунлай ўзгача дизайнда тақдим этилади: илк суратлар эълон қилинди
Германиянинг BMW концерни ўзининг энг оммабоп кроссоверларидан бири — янги авлод BMW X5 (G65 индекси остида) моделини расман намойиш этишга тайёргарлик кўрмоқда. Гарчи премера эртага бўлиб ўтиши режалаштирилган бўлса-да, бугун тармоқларда автомобилнинг ташқи ва ички кўринишини тўлиқ очиб берувчи сифатли суратлар тарқалди. Кочеспиас ресурси томонидан эълон қилинган ушбу тасвирлар янги кроссовер бренднинг анъанавий дизайн фалсафасидан бутунлай воз кечганини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги BMW X5 дизайни компаниянинг келажакдаги йўналишини белгилаб берувчи Неуе Классе услубида яратилган бўлиб, у кўп жиҳатдан яқинда тақдим этилган BMW iX3 моделига ўхшаб кетади. Автомобилнинг олд қисмида торайтирилган светодиодли оптика ва ўзига хос "Х" кўринишидаги кундузги чироқлар диққатни тортади. Радиатор панжараси ҳам янгича кўриниш олган бўлиб, у энди янада яхлит ва технологик кўринишга эга. Мутахассисларнинг фикрича, айнан мана шу чироқлар ва янгича "бурун" қисми автомобил ишқибозлари ўртасида катта муҳокамаларга сабаб бўлади.
Ташқи кўринишдаги инқилобий ўзгаришларКроссовернинг ён қисмида ҳам бир қатор кутилмаган ечимлар қўлланилган. Масалан, ғилдирак аркалари ҳайкалтарошлик намунасидек ишлов берилган шаклга эга бўлса, эшик тутқичлари мутлақо янгича кўринишда — ойна ва металл қисмининг туташган жойида кичик "қанотчалар" шаклида ишланган. Бундай ечим илгари фақат BMW Спеедтоп концепт-карида қўлланилган эди. Орқа қисмда эса бутунлай янги чироқлар графикаси ва қайта ишланган бамперни кўриш мумкин.
Суратларга кўра, намойиш этилган модел ички ёнув двигателли вариант эмас, балки иX5 деб номланувчи тўлиқ электр қувватли версиядир. Шунга қарамай, G65 платформаси ҳам электр, ҳам гибрид ва анъанавий двигателларни қўллаб-қувватлаши кутилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, янги BMW X5 турли бозорлар учун кенг турдаги моторлар диапазонини таклиф этади.
Техник хусусиятлар ва салон интерериАвтомобил интерери ҳам Неуе Классе архитектурасини ўзида мужассам этган. Энг муҳим янгиликлардан бири — олд йўловчи учун алоҳида дисплейнинг пайдо бўлишидир. Бу BMW моделларида илк бор қўлланилаётган технология бўлиб, олд панелнинг умумий дизайни ҳам сезиларли даражада соддалаштирилган ва рақамлаштирилган. Техник кўрсаткичларга тўхталадиган бўлсак, электр қувватли иX5 60 xDrive версияси ҳақида баъзи маълумотлар маълум:
- Умумий қуввати 578 от кучига тенг бўлган иккита электр мотор;
- Европа бозори учун 141 кВ·соат сиғимли аккумулятор;
- АҚШ бозори учун 144 кВ·соат сиғимли батарея;
- Тўлиқ қувват билан узоқ масофани босиб ўтиш имконияти.
…