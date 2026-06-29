Олти нафар спорт юлдузимиз «Мард ўғлон» мукофоти билан тақдирланди

·50·Спорт
Олти нафар спорт юлдузимиз «Мард ўғлон» мукофоти билан тақдирланди

Ўзбекистон спортида яна бир қувончли хабар эълон қилинди. Президент қарорига мувофиқ, турли спорт йўналишларида юқори натижалар қайд этаётган 6 нафар иқтидорли ёш «Мард ўғлон» давлат мукофоти билан тақдирланди.

Мукофот соҳиблари орасида боксчи, шахматчи, эшкак эшувчи, курашчи ҳамда спорт соҳасида фаолият юритаётган ёшлар бор.

Жаҳонгир Зокиров ҳам мукофот соҳиблари орасида

Бокс бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси Жаҳонгир Зокиров ҳам «Мард ўғлон» давлат мукофотига сазовор бўлди.

Жиззах вилояти вакили ҳисобланган спортчи сўнгги йилларда ўз натижалари билан мухлислар эътиборини қозониб келмоқда.

Шахмат ва сув спорти вакиллари ҳам тақдирланди

Шахмат бўйича Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси аъзоси Ҳумоюн Бегмуратов ҳам юксак мукофотга лойиқ кўрилди.

Шунингдек, Самарқанд вилояти сув спорт турларига ихтисослаштирилган спорт мактабининг академик эшкак эшиш бўлими спортчиси Дилшоджон Худойбердиев ҳам тақдирланганлар рўйхатидан жой олди.

Мукофот соҳибларининг тўлиқ рўйхати

  • Зокиров Жаҳонгир Лазизбек ўғли — бокс бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси, Жиззах вилояти;

  • Худойбердиев Дилшоджон Райимберди ўғли — академик эшкак эшиш бўлими спортчиси, Самарқанд вилояти;

  • Холматов Отабек Шуҳрат ўғли — Сирдарё вилояти ички ишлар бошқармаси отряд катта мутахассиси;

  • Қосимхожиев Нажмиддин Абдужаббор ўғли — Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети 4-босқич талабаси, Сурхондарё вилояти;

  • Халмаханов Айтжан Даниёр ўғли — Чирчиқ олимпия ва паралимпия спорт турларига тайёрлаш маркази 2-босқич талабаси, Тошкент вилояти;

  • Бегмуратов Ҳумоюн Хусниддинович — шахмат бўйича Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси аъзоси, Тошкент шаҳри.

Бу мукофот нимани англатади?

«Мард ўғлон» давлат мукофоти спорт, таълим, ҳарбий хизмат ва жамоат ишларида ўзини кўрсатган, мамлакат ривожига ҳисса қўшаётган иқтидорли ёшларга берилади.

Бу эътироф нафақат спортчиларнинг бугунги ютуқларига баҳо, балки уларнинг келгуси фаолияти учун катта рағбат ҳамдир.

Ёшлар учун кучли мотивация

Мукофотланган ёшлар турли ҳудуд ва йўналишларни ифода этмоқда. Уларнинг муваффақияти минглаб ёш спортчилар ва талабалар учун илҳом манбаи бўлиши мумкин.

Сизнингча, бу рўйхатдаги қайси спортчининг келажаги энг порлоқ? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани спорт мухлисларига юборинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сескк Фабрегас Эмиратес Стадиумга қайтмоқда: Арсенал ва Комо ўзаро ўртоқлик ўйини ўтказадиСескк Фабрегас Эмиратес Стадиумга қайтмоқда: Арсенал ва Комо ўзаро ўртоқлик ўйини ўтказадиБугун, 18:17Анчелотти Неймарнинг майдонга қайтишини маълум қилдиАнчелотти Неймарнинг майдонга қайтишини маълум қилдиБугун, 18:12Лидс Юнайтед Бренден Ааронсонни сотмасликка чақирилди: У Месси каби ўйин кўрсатдиЛидс Юнайтед Бренден Ааронсонни сотмасликка чақирилди: У Месси каби ўйин кўрсатдиБугун, 18:11Россиялик мураббий Ўзбекистоннинг асосий муаммосини очиқ айтдиРоссиялик мураббий Ўзбекистоннинг асосий муаммосини очиқ айтдиБугун, 18:06Шомуродовнинг голи — Жаҳон чемпионатлари тарихидаги ноёб рекорд (видео)Шомуродовнинг голи — Жаҳон чемпионатлари тарихидаги ноёб рекорд (видео)Бугун, 18:06Россиялик мураббий Ўзбекистондаги мураббий алмашинувини кескин танқид қилдиРоссиялик мураббий Ўзбекистондаги мураббий алмашинувини кескин танқид қилдиБугун, 17:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди