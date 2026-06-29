Олти нафар спорт юлдузимиз «Мард ўғлон» мукофоти билан тақдирланди
Ўзбекистон спортида яна бир қувончли хабар эълон қилинди. Президент қарорига мувофиқ, турли спорт йўналишларида юқори натижалар қайд этаётган 6 нафар иқтидорли ёш «Мард ўғлон» давлат мукофоти билан тақдирланди.
Мукофот соҳиблари орасида боксчи, шахматчи, эшкак эшувчи, курашчи ҳамда спорт соҳасида фаолият юритаётган ёшлар бор.
Жаҳонгир Зокиров ҳам мукофот соҳиблари орасида
Бокс бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси Жаҳонгир Зокиров ҳам «Мард ўғлон» давлат мукофотига сазовор бўлди.
Жиззах вилояти вакили ҳисобланган спортчи сўнгги йилларда ўз натижалари билан мухлислар эътиборини қозониб келмоқда.
Шахмат ва сув спорти вакиллари ҳам тақдирланди
Шахмат бўйича Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси аъзоси Ҳумоюн Бегмуратов ҳам юксак мукофотга лойиқ кўрилди.
Шунингдек, Самарқанд вилояти сув спорт турларига ихтисослаштирилган спорт мактабининг академик эшкак эшиш бўлими спортчиси Дилшоджон Худойбердиев ҳам тақдирланганлар рўйхатидан жой олди.
Мукофот соҳибларининг тўлиқ рўйхати
Зокиров Жаҳонгир Лазизбек ўғли — бокс бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси, Жиззах вилояти;
Худойбердиев Дилшоджон Райимберди ўғли — академик эшкак эшиш бўлими спортчиси, Самарқанд вилояти;
Холматов Отабек Шуҳрат ўғли — Сирдарё вилояти ички ишлар бошқармаси отряд катта мутахассиси;
Қосимхожиев Нажмиддин Абдужаббор ўғли — Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети 4-босқич талабаси, Сурхондарё вилояти;
Халмаханов Айтжан Даниёр ўғли — Чирчиқ олимпия ва паралимпия спорт турларига тайёрлаш маркази 2-босқич талабаси, Тошкент вилояти;
Бегмуратов Ҳумоюн Хусниддинович — шахмат бўйича Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси аъзоси, Тошкент шаҳри.
Бу мукофот нимани англатади?
«Мард ўғлон» давлат мукофоти спорт, таълим, ҳарбий хизмат ва жамоат ишларида ўзини кўрсатган, мамлакат ривожига ҳисса қўшаётган иқтидорли ёшларга берилади.
Бу эътироф нафақат спортчиларнинг бугунги ютуқларига баҳо, балки уларнинг келгуси фаолияти учун катта рағбат ҳамдир.
Ёшлар учун кучли мотивация
Мукофотланган ёшлар турли ҳудуд ва йўналишларни ифода этмоқда. Уларнинг муваффақияти минглаб ёш спортчилар ва талабалар учун илҳом манбаи бўлиши мумкин.
Сизнингча, бу рўйхатдаги қайси спортчининг келажаги энг порлоқ? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани спорт мухлисларига юборинг.
…