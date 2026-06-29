Россиялик мураббий Ўзбекистондаги мураббий алмашинувини кескин танқид қилди
Ўзбекистон миллий жамоасининг ЖЧ-2026да бирорта ҳам очко ололмай, гуруҳда сўнгги ўринни эгаллаши Россияда ҳам муҳокамаларга сабаб бўлди.
Калининграднинг «Балтика» клуби бош мураббийи Андрей Талалаев терма жамоанинг омадсизлигини мундиал арафасидаги мураббий алмашинуви билан боғлади. Унинг фикрича, аввалги тизим бузилган, янги ўйин услубини шакллантириш учун эса вақт етарли бўлмаган.
«Бу жуда катта омадсизлик»
Талалаев Ўзбекистон терма жамоасининг гуруҳ босқичидаги рақамларига эътибор қаратди.
Миллий жамоа учта учрашувда 2 та гол уриб, ўз дарвозасидан 11 та тўп ўтказиб юборди. Шунингдек, бирорта ҳам очко тўплай олмади.
«2:11 ҳисобидаги тўплар нисбати ва бирорта очко йўқ. Таркибида Ҳусанов, Файзуллаев ва Шомуродов каби футболчилар бўлган жамоа учун бу жуда катта омадсизлик», — деди россиялик мутахассис.
Таркибда машҳур футболчилар бор эди
Россиялик мураббий Ўзбекистон таркибида халқаро даражада танилган футболчилар мавжудлигини алоҳида қайд этди.
У қуйидаги ўйинчиларни тилга олди:
Абдуқодир Ҳусанов;
Аббосбек Файзуллаев;
Элдор Шомуродов.
Талалаевнинг фикрича, бундай футболчиларга эга жамоадан гуруҳ босқичида муносиброқ натижа кутиш мумкин эди.
«Эски тизимни йўқ қилишди»
«Балтика» бош мураббийи Ўзбекистоннинг омадсизлигини футболчиларнинг индивидуал савияси билангина боғламади.
У асосий муаммо мураббий алмашинувидан кейин жамоадаги тизим ва ўзаро боғлиқлик йўқолганида бўлганини таъкидлади.
«Мана сизга мураббий алмашинувининг оқибати. Эски тизимни йўқ қилишди, янгисини эса қуришга улгуришмади», — дея Талалаевнинг сўзларини келтирди «Спорт-Экспресс».
Унинг бу фикри мундиал олдидан бош мураббийни алмаштириш қарори қанчалик тўғри бўлгани ҳақидаги баҳсларни яна кучайтирди.
Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026даги натижаси
Миллий жамоа гуруҳ босқичида учта баҳс ўтказиб, уларнинг барчасида мағлубиятга учради.
Кўрсаткич
Натижа
Ўтказилган ўйинлар
3 та
Тўпланган очко
0
Урилган голлар
2 та
Ўтказиб юборилган голлар
11 та
Гуруҳдаги ўрин
Сўнгги ўрин
Шу тариқа, Ўзбекистон ўз тарихидаги илк жаҳон чемпионатини гуруҳ босқичида якунлади.
Муаммо мураббийда эдими ёки вақт етишмадими?
Талалаевнинг баёноти миллий жамоанинг мундиалдаги иштирокини баҳолашда яна бир муҳим саволни ўртага ташлади.
Янги мураббийга жамоани ўз ғоялари асосида тайёрлаш учун вақт етишмадими ёки терма жамоанинг камчиликлари анча чуқурроқ эдими?
ЖЧ-2026 мусобақаси 11 июндан 19 июлга қадар АҚШ, Канада ва Мексика майдонларида ўтказилмоқда.
Сизнингча, Ўзбекистоннинг омадсизлигига мураббий алмашинуви асосий сабаб бўлдими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.
…