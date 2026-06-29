Россиялик мураббий Ўзбекистондаги мураббий алмашинувини кескин танқид қилди

·0·Спорт
Россиялик мураббий Ўзбекистондаги мураббий алмашинувини кескин танқид қилди

Ўзбекистон миллий жамоасининг ЖЧ-2026да бирорта ҳам очко ололмай, гуруҳда сўнгги ўринни эгаллаши Россияда ҳам муҳокамаларга сабаб бўлди.

Калининграднинг «Балтика» клуби бош мураббийи Андрей Талалаев терма жамоанинг омадсизлигини мундиал арафасидаги мураббий алмашинуви билан боғлади. Унинг фикрича, аввалги тизим бузилган, янги ўйин услубини шакллантириш учун эса вақт етарли бўлмаган.

«Бу жуда катта омадсизлик»

Талалаев Ўзбекистон терма жамоасининг гуруҳ босқичидаги рақамларига эътибор қаратди.

Миллий жамоа учта учрашувда 2 та гол уриб, ўз дарвозасидан 11 та тўп ўтказиб юборди. Шунингдек, бирорта ҳам очко тўплай олмади.

«2:11 ҳисобидаги тўплар нисбати ва бирорта очко йўқ. Таркибида Ҳусанов, Файзуллаев ва Шомуродов каби футболчилар бўлган жамоа учун бу жуда катта омадсизлик», — деди россиялик мутахассис.

Таркибда машҳур футболчилар бор эди

Россиялик мураббий Ўзбекистон таркибида халқаро даражада танилган футболчилар мавжудлигини алоҳида қайд этди.

У қуйидаги ўйинчиларни тилга олди:

  • Абдуқодир Ҳусанов;

  • Аббосбек Файзуллаев;

  • Элдор Шомуродов.

Талалаевнинг фикрича, бундай футболчиларга эга жамоадан гуруҳ босқичида муносиброқ натижа кутиш мумкин эди.

«Эски тизимни йўқ қилишди»

«Балтика» бош мураббийи Ўзбекистоннинг омадсизлигини футболчиларнинг индивидуал савияси билангина боғламади.

У асосий муаммо мураббий алмашинувидан кейин жамоадаги тизим ва ўзаро боғлиқлик йўқолганида бўлганини таъкидлади.

«Мана сизга мураббий алмашинувининг оқибати. Эски тизимни йўқ қилишди, янгисини эса қуришга улгуришмади», — дея Талалаевнинг сўзларини келтирди «Спорт-Экспресс».

Унинг бу фикри мундиал олдидан бош мураббийни алмаштириш қарори қанчалик тўғри бўлгани ҳақидаги баҳсларни яна кучайтирди.

Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026даги натижаси

Миллий жамоа гуруҳ босқичида учта баҳс ўтказиб, уларнинг барчасида мағлубиятга учради.

Кўрсаткич

Натижа

Ўтказилган ўйинлар

3 та

Тўпланган очко

0

Урилган голлар

2 та

Ўтказиб юборилган голлар

11 та

Гуруҳдаги ўрин

Сўнгги ўрин

Шу тариқа, Ўзбекистон ўз тарихидаги илк жаҳон чемпионатини гуруҳ босқичида якунлади.

Муаммо мураббийда эдими ёки вақт етишмадими?

Талалаевнинг баёноти миллий жамоанинг мундиалдаги иштирокини баҳолашда яна бир муҳим саволни ўртага ташлади.

Янги мураббийга жамоани ўз ғоялари асосида тайёрлаш учун вақт етишмадими ёки терма жамоанинг камчиликлари анча чуқурроқ эдими?

ЖЧ-2026 мусобақаси 11 июндан 19 июлга қадар АҚШ, Канада ва Мексика майдонларида ўтказилмоқда.

Сизнингча, Ўзбекистоннинг омадсизлигига мураббий алмашинуви асосий сабаб бўлдими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хулиан Альварес ва Атлетико Мадрид ўртасидаги алоқалар узилди: Симеоне трансферга рухсат бердиХулиан Альварес ва Атлетико Мадрид ўртасидаги алоқалар узилди: Симеоне трансферга рухсат бердиБугун, 17:11Эквадор термасида янги давр: Моисес Кайседо сардорлик боғичини қабул қилиб олдиЭквадор термасида янги давр: Моисес Кайседо сардорлик боғичини қабул қилиб олдиБугун, 16:39Россиялик мураббий Ўзбекистоннинг асосий муаммосини очиқ айтдиРоссиялик мураббий Ўзбекистоннинг асосий муаммосини очиқ айтдиБугун, 16:15Диего Форлан: Криштиано Роналдо Португалия терма жамоасининг ўйинига халақит бермоқдаДиего Форлан: Криштиано Роналдо Португалия терма жамоасининг ўйинига халақит бермоқдаБугун, 16:13Шомуродовнинг голи — Жаҳон чемпионатлари тарихидаги ноёб рекорд (видео)Шомуродовнинг голи — Жаҳон чемпионатлари тарихидаги ноёб рекорд (видео)Бугун, 16:12Букайо Сака жароҳати Англия терма жамоаси ва Арсенал мухлисларини хавотирга солмоқдаБукайо Сака жароҳати Англия терма жамоаси ва Арсенал мухлисларини хавотирга солмоқдаБугун, 15:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди