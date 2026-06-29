Виктор Гёкерес Арсенални тарк этадими: Швециялик ҳужумчи ўз келажаги ҳақида гапирди

·0·Спорт
Виктор Гёкерес Арсенални тарк этадими: Швециялик ҳужумчи ўз келажаги ҳақида гапирди

Лондоннинг Арсенал клуби ҳужумчиси Виктор Гёкерес трансфер бозоридаги миш-мишлар ва унинг Мадриднинг Атлетико Мадрид клубига кетиши борасидаги хабарларга илк бор муносабат билдирди. Швециялик футболчи ўтган мавсумда жамоа билан чемпионликни қўлга киритган бўлса-да, Микел Артета ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида уни сотиб юбориши мумкинлиги ҳақидаги хабарлар кўпаймоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, Арсенал раҳбарияти Атлетико Мадрид юлдузи Хулиан Альваресни ўз сафига қўшиб олиш учун Гёкересдан алмашув воситаси сифатида фойдаланишни режалаштирмоқда. Бу эса швециялик форварднинг Эмиратес Стадиумдаги келажагини сўроқ остида қолдирди. Sporting CP клубидан катта умидлар билан келган футболчи ўтган мавсумнинг бир қисмини Кай Хаверцнинг соясида ўтказишга мажбур бўлган эди.

Гёкереснинг трансфер борасидаги позицияси

Ҳозирда Швеция терма жамоаси сафида бўлиб турган Виктор Гёкерес ўз келажаги ҳақидаги саволларга жавоб берар экан, Лондон клубида бахтли эканини таъкидлади. "Бошқа клубларнинг қизиқиши, албатта, кишига ёқади, лекин мен Арсеналда ўзимни жуда қулай ҳис қиляпман. Биз ўтказган ажойиб мавсумдан сўнг менда фақат ижобий ҳис-туйғулар бор", — дея қайд этди ҳужумчи.

Шунга қарамай, Микел Артета ҳужум чизиғида кўпроқ универсалликни хоҳламоқда. Гёкерес барча мусобақаларда 21 та гол уришга муваффақ бўлган бўлса-да, Англия Премер-лигасининг жисмоний курашларга бой муҳитида Португалиядаги каби барқарорликни намойиш эта олмади. Хулиан Альвареснинг келиши эса Арсенал учун тактик жиҳатдан янги босқич бўлиши кутилмоқда.

Халқаро майдондаги тўқнашув

Ҳозирда футболчининг бор эътибори Граҳам Поттер бошқарувидаги Швеция терма жамоасига қаратилган. Скандинавияликлар Жаҳон чемпионатининг плей-офф босқичида Франция билан тўқнаш келишади. Қизиғи шундаки, ушбу баҳсда Гёкерес ўзининг Арсенал даги жамоадоши, дунёнинг энг кучли ҳимоячиларидан бири Виллиам Салиба билан юзма-юз келади.

"Унга қарши ўйнаш қизиқарли бўлади. Биз ҳимояда деярли мукаммал тартиб ўрнатишимиз ва юзага келадиган имкониятлардан максимал даражада фойдаланишимиз керак", — дейди швециялик форвард бўлажак ўйин ҳақида. Агар Арсенал Хулиан Альварес трансферини амалга оширса, бу Лондон клубининг янги мавсумда ўз унвонини ҳимоя қилиш йўлидаги энг йирик юришларидан бири бўлади.

АрсеналВиктор ГёкересХулиан АльваресТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россиялик мураббий Ўзбекистондаги мураббий алмашинувини кескин танқид қилдиРоссиялик мураббий Ўзбекистондаги мураббий алмашинувини кескин танқид қилдиБугун, 17:57Хулиан Альварес ва Атлетико Мадрид ўртасидаги алоқалар узилди: Симеоне трансферга рухсат бердиХулиан Альварес ва Атлетико Мадрид ўртасидаги алоқалар узилди: Симеоне трансферга рухсат бердиБугун, 17:11Эквадор термасида янги давр: Моисес Кайседо сардорлик боғичини қабул қилиб олдиЭквадор термасида янги давр: Моисес Кайседо сардорлик боғичини қабул қилиб олдиБугун, 16:39Россиялик мураббий Ўзбекистоннинг асосий муаммосини очиқ айтдиРоссиялик мураббий Ўзбекистоннинг асосий муаммосини очиқ айтдиБугун, 16:15Диего Форлан: Криштиано Роналдо Португалия терма жамоасининг ўйинига халақит бермоқдаДиего Форлан: Криштиано Роналдо Португалия терма жамоасининг ўйинига халақит бермоқдаБугун, 16:13Шомуродовнинг голи — Жаҳон чемпионатлари тарихидаги ноёб рекорд (видео)Шомуродовнинг голи — Жаҳон чемпионатлари тарихидаги ноёб рекорд (видео)Бугун, 16:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди