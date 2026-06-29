Виктор Гёкерес Арсенални тарк этадими: Швециялик ҳужумчи ўз келажаги ҳақида гапирди
Лондоннинг Арсенал клуби ҳужумчиси Виктор Гёкерес трансфер бозоридаги миш-мишлар ва унинг Мадриднинг Атлетико Мадрид клубига кетиши борасидаги хабарларга илк бор муносабат билдирди. Швециялик футболчи ўтган мавсумда жамоа билан чемпионликни қўлга киритган бўлса-да, Микел Артета ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида уни сотиб юбориши мумкинлиги ҳақидаги хабарлар кўпаймоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, Арсенал раҳбарияти Атлетико Мадрид юлдузи Хулиан Альваресни ўз сафига қўшиб олиш учун Гёкересдан алмашув воситаси сифатида фойдаланишни режалаштирмоқда. Бу эса швециялик форварднинг Эмиратес Стадиумдаги келажагини сўроқ остида қолдирди. Sporting CP клубидан катта умидлар билан келган футболчи ўтган мавсумнинг бир қисмини Кай Хаверцнинг соясида ўтказишга мажбур бўлган эди.
Гёкереснинг трансфер борасидаги позициясиҲозирда Швеция терма жамоаси сафида бўлиб турган Виктор Гёкерес ўз келажаги ҳақидаги саволларга жавоб берар экан, Лондон клубида бахтли эканини таъкидлади. "Бошқа клубларнинг қизиқиши, албатта, кишига ёқади, лекин мен Арсеналда ўзимни жуда қулай ҳис қиляпман. Биз ўтказган ажойиб мавсумдан сўнг менда фақат ижобий ҳис-туйғулар бор", — дея қайд этди ҳужумчи.
Шунга қарамай, Микел Артета ҳужум чизиғида кўпроқ универсалликни хоҳламоқда. Гёкерес барча мусобақаларда 21 та гол уришга муваффақ бўлган бўлса-да, Англия Премер-лигасининг жисмоний курашларга бой муҳитида Португалиядаги каби барқарорликни намойиш эта олмади. Хулиан Альвареснинг келиши эса Арсенал учун тактик жиҳатдан янги босқич бўлиши кутилмоқда.
Халқаро майдондаги тўқнашувҲозирда футболчининг бор эътибори Граҳам Поттер бошқарувидаги Швеция терма жамоасига қаратилган. Скандинавияликлар Жаҳон чемпионатининг плей-офф босқичида Франция билан тўқнаш келишади. Қизиғи шундаки, ушбу баҳсда Гёкерес ўзининг Арсенал даги жамоадоши, дунёнинг энг кучли ҳимоячиларидан бири Виллиам Салиба билан юзма-юз келади.
"Унга қарши ўйнаш қизиқарли бўлади. Биз ҳимояда деярли мукаммал тартиб ўрнатишимиз ва юзага келадиган имкониятлардан максимал даражада фойдаланишимиз керак", — дейди швециялик форвард бўлажак ўйин ҳақида. Агар Арсенал Хулиан Альварес трансферини амалга оширса, бу Лондон клубининг янги мавсумда ўз унвонини ҳимоя қилиш йўлидаги энг йирик юришларидан бири бўлади.
…