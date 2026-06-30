Fiat афсонавий Мультипла моделини ихчам электромобил кўринишида қайтармоқда

·0·Авто
Fiat афсонавий Мультипла моделини ихчам электромобил кўринишида қайтармоқда

Италиянинг Fiat автоконцерни шаҳар ичида ҳаракатланишга мўлжалланган янги Мультиплина концепциясини тақдим этди. Ушбу тўрт ўринли митти электромобил бренднинг 1950-йиллардаги классик моделларидан илҳомланган бўлиб, компаниянинг микромобиллик соҳасидаги янги стратегик қадами ҳисобланади. Янги модел нафақат ретро дизайни, балки замонавий электр технологиялари билан ҳам эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ватикан шаҳрида бўлиб ўтган тадбирда намойиш этилган Мультиплина Концепт 2028-йилда серияли ишлаб чиқаришга чиқарилиши режалаштирилган. Stellantis алянси таркибига кирувчи Fiat раҳбари Оливиер Франчоиснинг сўзларига кўра, ушбу автомобил бренднинг икки ўринли Тополино модели ва анъанавий Fiat 500 хетчбеки ўртасидаги бўшлиқни тўлдирувчи муҳим бўғинга айланади.

Ретро дизайн ва замонавий технологиялар уйғунлиги

Янги Мультиплина ўз номини 1956-йилдаги машҳур 600 Мультипла моделидан олган. Ўша даврда ушбу модел "илк оилавий автомобил" сифатида танилган эди. Ташқи кўринишидан янги концепт вертикал бурун қисми, думалоқ фаралари ва ўзига хос силуэти билан ўтмишдаги аждодини эслатади. Бироқ, унинг техник имкониятлари бутунлай замонавий талабларга жавоб беради.

Autocar нашри хабарига кўра, автомобил Л7 квадрисикллар тоифасига киради. Бу эса унга амалдаги Тополино моделига қараганда анча кучлироқ ва тезроқ бўлиш имконини беради. Агар Тополино соатига 45 км тезлик билан чекланган бўлса, Мультиплина соатига 90 км тезликка чиқа олади. Бу эса уни нафақат тор шаҳар кўчаларида, балки шаҳар атрофи йўлларида ҳам бемалол ҳайдаш имконини беради.

Техник кўрсаткичлар ва қулайлик

Мультиплина модели Тополино ва Трис тижорат автомобили билан бир хил платформада қурилади, бироқ муҳандислар уни кенгроқ салон ва каттароқ аккумулятор сиғими учун сезиларли даражада қайта ишлашган. Fiat вакиллари янги моделнинг бир қувватланишдаги масофаси (ранге) сезиларли даражада оширилишини таъкидламоқда.

Автомобилнинг ўзига хос жиҳатлари қуйидагилардан иборат:

  • Узунлиги 3 метрдан кам бўлган ихчам ўлчам;
  • Тўрт кишилик тўлиқ салон сиғими;
  • Соатига 90 км гача бўлган максимал тезлик;
  • Кенгайтирилган масофа захираси ва такомиллаштирилган аккумулятор тизими.
Fiat раҳбарияти микромобиллик йўналишини бренднинг "ДНК"си деб атамоқда. Оливиер Франчоиснинг таъкидлашича, Fiat Stellantis гуруҳидаги бошқа брендлар орасида айнан кичик ҳажмли шаҳар автомобиллари сегментида етакчиликни ўз зиммасига олади. Бу Ўзбекистон каби аҳоли зич жойлашган ва тирбандликлар кўп бўлган ҳудудлар учун ҳам келажакда қизиқарли ечим бўлиши мумкин.

Янги электромобилнинг якуний дизайни ва барча техник тафсилотлари жорий йилнинг октябрь ёки ноябрь ойларида расман эълон қилиниши кутилмоқда. Fiat ушбу модел орқали шаҳар ичида тежамкор ва экологик тоза ҳаракатланишни янги босқичга олиб чиқишни мақсад қилган.

FiatМультиплинаЭлектромобилStellantisАвто
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Электромобилларга ўтиш даври: Флот менежерлари орасида руҳий толиқиш ҳолатлари кўпаймоқдаЭлектромобилларга ўтиш даври: Флот менежерлари орасида руҳий толиқиш ҳолатлари кўпаймоқдаБугун, 18:57Renault 5 Турбо 3E: Ғилдирак ичидаги моторлар технологиясида инқилобRenault 5 Турбо 3E: Ғилдирак ичидаги моторлар технологиясида инқилобБугун, 12:51Тошкентдаги даҳшатли ЙТҲда Lacetti иккига бўлиниб кетди (Видео)Тошкентдаги даҳшатли ЙТҲда Lacetti иккига бўлиниб кетди (Видео)Бугун, 12:38Ёқилғи нархини назорат қилиш тизими: Британия тажрибаси кутилган натижани бермоқдами?Ёқилғи нархини назорат қилиш тизими: Британия тажрибаси кутилган натижани бермоқдами?Бугун, 10:57JLR Хитой бозорида қандай қилиб BMW ва Porsche каби гигантлардан ўзиб кетмоқдаJLR Хитой бозорида қандай қилиб BMW ва Porsche каби гигантлардан ўзиб кетмоқдаБугун, 06:55Jeep Европа бозори учун учта янги йўлтанламас, жумладан Хитой билан ҳамкорликдаги моделни тақдим этадиJeep Европа бозори учун учта янги йўлтанламас, жумладан Хитой билан ҳамкорликдаги моделни тақдим этадиКеча, 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик