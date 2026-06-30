Fiat афсонавий Мультипла моделини ихчам электромобил кўринишида қайтармоқда
Италиянинг Fiat автоконцерни шаҳар ичида ҳаракатланишга мўлжалланган янги Мультиплина концепциясини тақдим этди. Ушбу тўрт ўринли митти электромобил бренднинг 1950-йиллардаги классик моделларидан илҳомланган бўлиб, компаниянинг микромобиллик соҳасидаги янги стратегик қадами ҳисобланади. Янги модел нафақат ретро дизайни, балки замонавий электр технологиялари билан ҳам эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ватикан шаҳрида бўлиб ўтган тадбирда намойиш этилган Мультиплина Концепт 2028-йилда серияли ишлаб чиқаришга чиқарилиши режалаштирилган. Stellantis алянси таркибига кирувчи Fiat раҳбари Оливиер Франчоиснинг сўзларига кўра, ушбу автомобил бренднинг икки ўринли Тополино модели ва анъанавий Fiat 500 хетчбеки ўртасидаги бўшлиқни тўлдирувчи муҳим бўғинга айланади.
Ретро дизайн ва замонавий технологиялар уйғунлигиЯнги Мультиплина ўз номини 1956-йилдаги машҳур 600 Мультипла моделидан олган. Ўша даврда ушбу модел "илк оилавий автомобил" сифатида танилган эди. Ташқи кўринишидан янги концепт вертикал бурун қисми, думалоқ фаралари ва ўзига хос силуэти билан ўтмишдаги аждодини эслатади. Бироқ, унинг техник имкониятлари бутунлай замонавий талабларга жавоб беради.
Autocar нашри хабарига кўра, автомобил Л7 квадрисикллар тоифасига киради. Бу эса унга амалдаги Тополино моделига қараганда анча кучлироқ ва тезроқ бўлиш имконини беради. Агар Тополино соатига 45 км тезлик билан чекланган бўлса, Мультиплина соатига 90 км тезликка чиқа олади. Бу эса уни нафақат тор шаҳар кўчаларида, балки шаҳар атрофи йўлларида ҳам бемалол ҳайдаш имконини беради.
Техник кўрсаткичлар ва қулайликМультиплина модели Тополино ва Трис тижорат автомобили билан бир хил платформада қурилади, бироқ муҳандислар уни кенгроқ салон ва каттароқ аккумулятор сиғими учун сезиларли даражада қайта ишлашган. Fiat вакиллари янги моделнинг бир қувватланишдаги масофаси (ранге) сезиларли даражада оширилишини таъкидламоқда.
Автомобилнинг ўзига хос жиҳатлари қуйидагилардан иборат:
- Узунлиги 3 метрдан кам бўлган ихчам ўлчам;
- Тўрт кишилик тўлиқ салон сиғими;
- Соатига 90 км гача бўлган максимал тезлик;
- Кенгайтирилган масофа захираси ва такомиллаштирилган аккумулятор тизими.
Янги электромобилнинг якуний дизайни ва барча техник тафсилотлари жорий йилнинг октябрь ёки ноябрь ойларида расман эълон қилиниши кутилмоқда. Fiat ушбу модел орқали шаҳар ичида тежамкор ва экологик тоза ҳаракатланишни янги босқичга олиб чиқишни мақсад қилган.
…