Электромобилларга ўтиш даври: Флот менежерлари орасида руҳий толиқиш ҳолатлари кўпаймоқда

·19·Авто
Электромобилларга ўтиш даври: Флот менежерлари орасида руҳий толиқиш ҳолатлари кўпаймоқда

Глобал автомобил саноатининг электромобилларга (EV) ўтиши нафақат технологик инқилобни, балки ушбу жараённи бошқараётган мутахассислар учун жиддий психологик ва профессионал босимни ҳам келтириб чиқармоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, автопаркларни бошқариш тизимидаги мураккабликларнинг ортиши соҳа ходимлари орасида "бурноут" ёки касбий толиқиш ҳолатларининг кескин кўпайишига сабаб бўлди. Бу ҳолат келажакда малакали кадрлар етишмовчилигига олиб келиши мумкинлиги ҳақида жиддий огоҳлантиришлар янграмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Autocar нашрининг хабар беришича, Флот мутахассислари ассоциацияси (AFP) вакиллари ҳозирги вазиятни ўта мураккаб деб баҳоламоқда. Илгари флот менежерининг вазифаси ҳайдовчига оддийгина дизел автомобили калитини топшириш ва техник хизмат кўрсатишни назорат қилиш билан чекланган бўлса, бугун вазият тубдан ўзгарган. Эндиликда мутахассислар аккумуляторлар кимёси, электр таъминоти инфратузилмаси ва доимий ўзгариб турувчи қонунчилик талабларини чуқур ўрганишга мажбур бўлмоқдалар.

Технология ва энергия чорраҳасидаги қийинчиликлар

AFP раиси ўринбосари Лорна МкАтеарнинг таъкидлашича, флот менежерлари айни пайтда учта алоҳида соҳа — технология, транспорт ва энергетика чорраҳасида қолиб кетишган. Улар нафақат анъанавий сервис ва таъмирлаш ишларини бошқариши, балки ҳайдовчиларга электромобиллардан фойдаланиш сирларини ўргатиши, зарядлаш станциялари муаммоларини ҳал қилиши ва янги дастурий таъминотларни тестдан ўтказиши лозим. Бу эса иш вақтидан ташқари қўшимча меҳнат ва доимий стрессни келтириб чиқармоқда.

Маълумотларга кўра, Буюк Британия каби ривожланган бозорларда корпоратив автопаркларнинг электромобиллашуви умумий бозордан анча илгарилаб кетган. Масалан, 2025-йил охирига келиб, ижара асосида хизмат кўрсатувчи бизнес автомобилларининг қарийб 47 фоизини тўлиқ электр қуввати билан ишлайдиган транспорт воситалари ташкил этган. Бу деярли ярим миллион дона электромобил деганидир. Бироқ, бундай тезкор ўсиш бошқарув ходимларининг иш юкламасини бир неча баробарга ошириб юборди.

Янги муаммолар ва кадрлар танқислиги хавфи

Соҳа мутахассислари дуч келаётган асосий муаммолардан бири — бу автомобил ишлаб чиқарувчиларнинг янги моделларни жуда қисқа муддатларда бозорга чиқариши. Натижада, флот менежерлари кўпинча хомаки дастурий таъминотга эга автомобилларни "бета-тестер" сифатида синаб кўришга мажбур бўлмоқдалар. Дастурий хатоларни тузатиш учун масофавий янгиланишларни (ОТА) кутиш ва ҳайдовчиларнинг тунги вақтдаги мурожаатларига жавоб бериш одатий ҳолга айланган.

Пандемия, энергия нархларининг ўйнаши ва ярим ўтказгичлар танқислиги каби йиллик инқирозлар фонида, ходимларнинг дам олиш кунлари ва кечалари ҳам ишлашга мажбур бўлаётгани уларнинг соғлиғига салбий таъсир кўрсатмоқда. Кўплаб компанияларда касаллик таътилига чиққан менежер ўрнини босадиган бошқа мутахассиснинг йўқлиги вазиятни янада оғирлаштирмоқда.

Ўзбекистон бозорида ҳам электромобиллар сони жадал суръатлар билан ортиб бораётганини ҳисобга олсак, маҳаллий корпоратив автопарклар ва логистика компаниялари ҳам тез орада шундай муаммоларга дуч келиши тайин. Мутахассисларнинг фикрича, соҳада кадрлар етишмовчилигининг олдини олиш учун бошқарув тизимини автоматлаштириш ва ходимларни тайёрлаш методикасини қайта кўриб чиқиш зарур.

ЭлектромобилАвтопаркЛогистикаТехнологияМашинасозлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Renault 5 Турбо 3E: Ғилдирак ичидаги моторлар технологиясида инқилобRenault 5 Турбо 3E: Ғилдирак ичидаги моторлар технологиясида инқилобБугун, 12:51Тошкентдаги даҳшатли ЙТҲда Lacetti иккига бўлиниб кетди (Видео)Тошкентдаги даҳшатли ЙТҲда Lacetti иккига бўлиниб кетди (Видео)Бугун, 12:38Ёқилғи нархини назорат қилиш тизими: Британия тажрибаси кутилган натижани бермоқдами?Ёқилғи нархини назорат қилиш тизими: Британия тажрибаси кутилган натижани бермоқдами?Бугун, 10:57JLR Хитой бозорида қандай қилиб BMW ва Porsche каби гигантлардан ўзиб кетмоқдаJLR Хитой бозорида қандай қилиб BMW ва Porsche каби гигантлардан ўзиб кетмоқдаБугун, 06:55Jeep Европа бозори учун учта янги йўлтанламас, жумладан Хитой билан ҳамкорликдаги моделни тақдим этадиJeep Европа бозори учун учта янги йўлтанламас, жумладан Хитой билан ҳамкорликдаги моделни тақдим этадиКеча, 23:58Porsche янги 520 от кучи ва 375 минг долларлик пойга автомобили яратдиPorsche янги 520 от кучи ва 375 минг долларлик пойга автомобили яратдиКеча, 20:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик