Электромобилларга ўтиш даври: Флот менежерлари орасида руҳий толиқиш ҳолатлари кўпаймоқда
Глобал автомобил саноатининг электромобилларга (EV) ўтиши нафақат технологик инқилобни, балки ушбу жараённи бошқараётган мутахассислар учун жиддий психологик ва профессионал босимни ҳам келтириб чиқармоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, автопаркларни бошқариш тизимидаги мураккабликларнинг ортиши соҳа ходимлари орасида "бурноут" ёки касбий толиқиш ҳолатларининг кескин кўпайишига сабаб бўлди. Бу ҳолат келажакда малакали кадрлар етишмовчилигига олиб келиши мумкинлиги ҳақида жиддий огоҳлантиришлар янграмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Autocar нашрининг хабар беришича, Флот мутахассислари ассоциацияси (AFP) вакиллари ҳозирги вазиятни ўта мураккаб деб баҳоламоқда. Илгари флот менежерининг вазифаси ҳайдовчига оддийгина дизел автомобили калитини топшириш ва техник хизмат кўрсатишни назорат қилиш билан чекланган бўлса, бугун вазият тубдан ўзгарган. Эндиликда мутахассислар аккумуляторлар кимёси, электр таъминоти инфратузилмаси ва доимий ўзгариб турувчи қонунчилик талабларини чуқур ўрганишга мажбур бўлмоқдалар.
Технология ва энергия чорраҳасидаги қийинчиликларAFP раиси ўринбосари Лорна МкАтеарнинг таъкидлашича, флот менежерлари айни пайтда учта алоҳида соҳа — технология, транспорт ва энергетика чорраҳасида қолиб кетишган. Улар нафақат анъанавий сервис ва таъмирлаш ишларини бошқариши, балки ҳайдовчиларга электромобиллардан фойдаланиш сирларини ўргатиши, зарядлаш станциялари муаммоларини ҳал қилиши ва янги дастурий таъминотларни тестдан ўтказиши лозим. Бу эса иш вақтидан ташқари қўшимча меҳнат ва доимий стрессни келтириб чиқармоқда.
Маълумотларга кўра, Буюк Британия каби ривожланган бозорларда корпоратив автопаркларнинг электромобиллашуви умумий бозордан анча илгарилаб кетган. Масалан, 2025-йил охирига келиб, ижара асосида хизмат кўрсатувчи бизнес автомобилларининг қарийб 47 фоизини тўлиқ электр қуввати билан ишлайдиган транспорт воситалари ташкил этган. Бу деярли ярим миллион дона электромобил деганидир. Бироқ, бундай тезкор ўсиш бошқарув ходимларининг иш юкламасини бир неча баробарга ошириб юборди.
Янги муаммолар ва кадрлар танқислиги хавфиСоҳа мутахассислари дуч келаётган асосий муаммолардан бири — бу автомобил ишлаб чиқарувчиларнинг янги моделларни жуда қисқа муддатларда бозорга чиқариши. Натижада, флот менежерлари кўпинча хомаки дастурий таъминотга эга автомобилларни "бета-тестер" сифатида синаб кўришга мажбур бўлмоқдалар. Дастурий хатоларни тузатиш учун масофавий янгиланишларни (ОТА) кутиш ва ҳайдовчиларнинг тунги вақтдаги мурожаатларига жавоб бериш одатий ҳолга айланган.
Пандемия, энергия нархларининг ўйнаши ва ярим ўтказгичлар танқислиги каби йиллик инқирозлар фонида, ходимларнинг дам олиш кунлари ва кечалари ҳам ишлашга мажбур бўлаётгани уларнинг соғлиғига салбий таъсир кўрсатмоқда. Кўплаб компанияларда касаллик таътилига чиққан менежер ўрнини босадиган бошқа мутахассиснинг йўқлиги вазиятни янада оғирлаштирмоқда.
Ўзбекистон бозорида ҳам электромобиллар сони жадал суръатлар билан ортиб бораётганини ҳисобга олсак, маҳаллий корпоратив автопарклар ва логистика компаниялари ҳам тез орада шундай муаммоларга дуч келиши тайин. Мутахассисларнинг фикрича, соҳада кадрлар етишмовчилигининг олдини олиш учун бошқарув тизимини автоматлаштириш ва ходимларни тайёрлаш методикасини қайта кўриб чиқиш зарур.
…