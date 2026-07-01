Lamborghini ўз тарихидаги энг кучли кроссовер — Урус SE Перформанте моделини тақдим этди

·18·Авто
Lamborghini ўз тарихидаги энг кучли кроссовер — Урус SE Перформанте моделини тақдим этди

Италиянинг ҳашаматли автомобиллар ишлаб чиқарувчиси Lamborghini компанияси ўзининг энг машҳур кроссовери — Урус моделининг янги, янада қувватли ва такомиллашган Урус SE Перформанте версиясини кенг жамоатчиликка намойиш этди. Ушбу янги модел нафақат Lamborghini оиласидаги, балки жаҳон бозоридаги энг тезкор ва технологик жиҳатдан бойитилган гибрид кроссоверлардан бири бўлишга даъвогарлик қилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Автомобилнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи 4,0 литрли, икки турбали V8 двигатели ҳамда битта электр мотордан иборат гибрид тизимга асосланган. Умумий ҳисобда ушбу агрегат 800 от кучи ва 737 лб-фт айлантирувчи моментни ҳосил қилади. Двигател бошқаруви дастурий таъминотининг қайта ишланиши ва янги газ чиқариш тизими эвазига қувват кўрсаткичи оддий SE моделига нисбатан 11 от кучига ошган.

Енгил вазн ва аэродинамик ютуқлар

Lamborghini муҳандислари автомобилнинг умумий вазнини камайтиришга алоҳида эътибор қаратишган. Янги Урус SE Перформанте корпусида углеродли тола (карбонфибре) материалидан кенг фойдаланилган. Хусусан, капот, том, қанотлар ва орқа диффузор айнан шу материалдан ишланган. Шунингдек, Акраповик компаниясининг алюминийдан тайёрланган янги газ чиқариш тизими аввалги тизимга қараганда 10 кг енгилроқдир.

Ички салонда ҳам вазнни тежаш чоралари кўрилган. Чарм қопламалар ўрнига янги "Корса Тех" Динамика матосидан фойдаланиш 2,7 кг, шовқин изоляциясини енгиллаштириш эса яна 3 кг вазнни тежаш имконини берди. Натижада, Перформанте версияси стандарт Урус SE моделидан 32 кг енгилроқ бўлиб, унинг умумий вазни 2473 кг ни ташкил этмоқда.

Бошқарув ва технологик янгиликлар

Янги кроссовер Lamborghini Темерарио суперкарида дебют қилган илғор "6Д" борт компьютери билан жиҳозланган. Ушбу тизим автомобилнинг барча ўқлари бўйича тезланишини, шунингдек, бурилиш ва тебраниш кўрсаткичларини сониянинг улушларида ҳисоблаб боради. Бу эса ҳайдовчига динамик ҳолатни янада аниқроқ назорат қилиш имконини беради.

Аэродинамика соҳасида ҳам сезиларли ўзгаришлар мавжуд. Янги сплиттерлар ва спойлерлар мажмуаси туфайли автомобилнинг пастга босиш кучи (довнфорсе) 23 фоизга ошган. Олд бампер ва капот орқали ўтувчи С-канали юқори тезликда автомобилнинг олд қисмини ерга маҳкамроқ ёпиштиришга хизмат қилади. Шу билан бирга, ҳаво қаршилиги коэффициенти ҳам 5 фоизга яхшиланган.

Автомобил оламидаги сўнгги тенденцияларга кўра, Lamborghini Урус SE Перформанте нафақат спорт кўрсаткичлари, балки гибрид технологиялари билан ҳам ажралиб туради. Бу модел бренднинг электрлаштириш стратегиясида муҳим қадам бўлиб, кроссоверлар сегментида янги стандартларни белгилаши кутилмоқда.

LamborghiniУрус SE ПерформантеКроссоверГибридАвто-олам
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Geely ЭХ2 кроссовери Европа бозорига чиқмоқда: Renault ва Volkswagen учун янги рақибGeely ЭХ2 кроссовери Европа бозорига чиқмоқда: Renault ва Volkswagen учун янги рақибБугун, 14:57Alfa Romeo 155 ДТМ афсонаси қайтди: 740 от кучига эга янги супер-седан тақдим этилдиAlfa Romeo 155 ДТМ афсонаси қайтди: 740 от кучига эга янги супер-седан тақдим этилдиБугун, 13:552026-йилнинг энг яхши кроссовер ва йўлтанламаслари: Экспертлар рейтинги эълон қилинди2026-йилнинг энг яхши кроссовер ва йўлтанламаслари: Экспертлар рейтинги эълон қилиндиБугун, 12:52Volkswagen Гольф дизел двигателлардан воз кечмоқда: Афсонавий давр якуниVolkswagen Гольф дизел двигателлардан воз кечмоқда: Афсонавий давр якуниБугун, 08:56Дизел даври якунланмоқда: Volkswagen афсонавий Гольф моделининг дизел версиясидан воз кечдиДизел даври якунланмоқда: Volkswagen афсонавий Гольф моделининг дизел версиясидан воз кечдиБугун, 07:52Дасиа Спринг нархи пасайтирилди: Буюк Британиядаги энг арзон электромобил унвони қайтарилдиДасиа Спринг нархи пасайтирилди: Буюк Британиядаги энг арзон электромобил унвони қайтарилдиБугун, 04:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди