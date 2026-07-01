Lamborghini ўз тарихидаги энг кучли кроссовер — Урус SE Перформанте моделини тақдим этди
Италиянинг ҳашаматли автомобиллар ишлаб чиқарувчиси Lamborghini компанияси ўзининг энг машҳур кроссовери — Урус моделининг янги, янада қувватли ва такомиллашган Урус SE Перформанте версиясини кенг жамоатчиликка намойиш этди. Ушбу янги модел нафақат Lamborghini оиласидаги, балки жаҳон бозоридаги энг тезкор ва технологик жиҳатдан бойитилган гибрид кроссоверлардан бири бўлишга даъвогарлик қилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Автомобилнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи 4,0 литрли, икки турбали V8 двигатели ҳамда битта электр мотордан иборат гибрид тизимга асосланган. Умумий ҳисобда ушбу агрегат 800 от кучи ва 737 лб-фт айлантирувчи моментни ҳосил қилади. Двигател бошқаруви дастурий таъминотининг қайта ишланиши ва янги газ чиқариш тизими эвазига қувват кўрсаткичи оддий SE моделига нисбатан 11 от кучига ошган.
Енгил вазн ва аэродинамик ютуқларLamborghini муҳандислари автомобилнинг умумий вазнини камайтиришга алоҳида эътибор қаратишган. Янги Урус SE Перформанте корпусида углеродли тола (карбонфибре) материалидан кенг фойдаланилган. Хусусан, капот, том, қанотлар ва орқа диффузор айнан шу материалдан ишланган. Шунингдек, Акраповик компаниясининг алюминийдан тайёрланган янги газ чиқариш тизими аввалги тизимга қараганда 10 кг енгилроқдир.
Ички салонда ҳам вазнни тежаш чоралари кўрилган. Чарм қопламалар ўрнига янги "Корса Тех" Динамика матосидан фойдаланиш 2,7 кг, шовқин изоляциясини енгиллаштириш эса яна 3 кг вазнни тежаш имконини берди. Натижада, Перформанте версияси стандарт Урус SE моделидан 32 кг енгилроқ бўлиб, унинг умумий вазни 2473 кг ни ташкил этмоқда.
Бошқарув ва технологик янгиликларЯнги кроссовер Lamborghini Темерарио суперкарида дебют қилган илғор "6Д" борт компьютери билан жиҳозланган. Ушбу тизим автомобилнинг барча ўқлари бўйича тезланишини, шунингдек, бурилиш ва тебраниш кўрсаткичларини сониянинг улушларида ҳисоблаб боради. Бу эса ҳайдовчига динамик ҳолатни янада аниқроқ назорат қилиш имконини беради.
Аэродинамика соҳасида ҳам сезиларли ўзгаришлар мавжуд. Янги сплиттерлар ва спойлерлар мажмуаси туфайли автомобилнинг пастга босиш кучи (довнфорсе) 23 фоизга ошган. Олд бампер ва капот орқали ўтувчи С-канали юқори тезликда автомобилнинг олд қисмини ерга маҳкамроқ ёпиштиришга хизмат қилади. Шу билан бирга, ҳаво қаршилиги коэффициенти ҳам 5 фоизга яхшиланган.
Автомобил оламидаги сўнгги тенденцияларга кўра, Lamborghini Урус SE Перформанте нафақат спорт кўрсаткичлари, балки гибрид технологиялари билан ҳам ажралиб туради. Бу модел бренднинг электрлаштириш стратегиясида муҳим қадам бўлиб, кроссоверлар сегментида янги стандартларни белгилаши кутилмоқда.
…