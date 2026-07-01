2026-йилнинг энг яхши кроссовер ва йўлтанламаслари: Экспертлар рейтинги эълон қилинди

·0·Авто
2026-йилнинг энг яхши кроссовер ва йўлтанламаслари: Экспертлар рейтинги эълон қилинди

Автомобил бозорида кроссовер ва йўлтанламаслар (СУВ) сегментининг ҳукмронлиги янги босқичга чиқди. Сўнгги ўн йилликда харидорларнинг танлови кескин ўзгариб, амалиёт ва қулайлик уйғунлиги ушбу турдаги транспорт воситаларини савдо хитларига айлантирди. What Car? нашри мутахассислари 2026-йил учун энг яхши деб топилган СУВ моделларини саралаб, уларнинг ўзига хос жиҳатларини таҳлил қилиб чиқди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Саноатдаги ўзгаришлар шунчалик шиддатлики, агар бундан ўн йил аввал энг кўп сотиладиган ўнта машинадан фақат биттаси СУВ бўлган бўлса, бугунги кунда ушбу рўйхатнинг еттитасини айнан баланд клиренсли моделлар ташкил этмоқда. Бу тенденция нафақат Европа, балки Ўзбекистон бозорида ҳам яққол кўзга ташланмоқда. Замонавий СУВлар кенг салон, юқори хавфсизлик даражаси ва илғор рақамли технологиялари билан анъанавий седанларни сиқиб чиқармоқда.

Рейтинг етакчилари ва техник хилма-хиллик

Экспертлар хулосасига кўра, Range Rover Sport модели жорий йилнинг энг мукаммал йўлтанламаси деб топилди. Ушбу автомобил ҳам асфальт йўлда, ҳам йўлсизлик шароитида ўзини бирдек ишончли тутиши, шунингдек, ҳашаматли интерери билан ажралиб туради. Муҳими, модел бензинли, дизелли ва замонавий плуг-ин ҳйбрид (ташқи тармоқдан қувватланувчи) двигателлар билан таклиф этилмоқда.

Шу билан бирга, рейтингда турли эҳтиёжлар учун мослаштирилган бошқа моделлар ҳам ўрин олган. Масалан, оилавий сафарлар учун кенг ҳажмли Hyundai Santa Fe энг мақбул вариант сифатида кўрсатилган. Электр транспорти ишқибозлари учун эса Kia EV9 ўзининг кўп функциялилиги ва инновацион қувват тизими билан юқори баҳоланган. Ҳамёнбоплик нуқтаи назаридан Дасиа Дустер (айрим бозорларда Renault Duster) ўз позициясини мустаҳкам сақлаб қолмоқда.

СУВ сегментининг келажаги ва танлов мезонлари

Мутахассисларнинг таъкидлашича, ҳозирги СУВ бозори "бир қолипдаги" автомобиллардан иборат эмас. Харидорлар ихчам шаҳар кроссоверларидан тортиб, йирик етти ўринли гигантларгача, тўлиқ электрли моделлардан тортиб гибридларгача бўлган кенг танловга эга. Бу хилма-хиллик ҳар қандай бюджет ва турмуш тарзига мос автомобил топиш имконини беради.

Рейтингни тузишда қуйидаги асосий жиҳатларга алоҳида эътибор қаратилган:

  • Амалийлик ва юкхона ҳажми;
  • Ҳайдовчи ва йўловчилар учун хавфсизлик рейтинглари;
  • Рақамли технологиялар ва мультимедиа тизимларининг қулайлиги;
  • Ёқилғи тежамкорлиги ва экологик кўрсаткичлар.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, СУВ сегментининг ўсиши шунчаки вақтинчалик мода эмас, балки автомобил саноатининг эволюцион ривожланиш босқичидир. Range Rover Sport каби премиум моделлар ёки Kia EV9 каби электромобиллар бугунги кун ҳайдовчисининг барча талабларига жавоб бера оладиган даражага етган.

СУВАвтомобилРейтингRange RoverKia
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Volkswagen Гольф дизел двигателлардан воз кечмоқда: Афсонавий давр якуниVolkswagen Гольф дизел двигателлардан воз кечмоқда: Афсонавий давр якуниБугун, 08:56Дизел даври якунланмоқда: Volkswagen афсонавий Гольф моделининг дизел версиясидан воз кечдиДизел даври якунланмоқда: Volkswagen афсонавий Гольф моделининг дизел версиясидан воз кечдиБугун, 07:52Дасиа Спринг нархи пасайтирилди: Буюк Британиядаги энг арзон электромобил унвони қайтарилдиДасиа Спринг нархи пасайтирилди: Буюк Британиядаги энг арзон электромобил унвони қайтарилдиБугун, 04:52Volkswagen янги ИД. ЭРА 5С седанини тақдим этди: бир марта ёнилғи қуйиб 2000 км йўлVolkswagen янги ИД. ЭРА 5С седанини тақдим этди: бир марта ёнилғи қуйиб 2000 км йўлБугун, 03:51Автосаноатда мис даври якунланмоқда: Ferrari ва BMW арзонроқ муқобилга ўтмоқдаАвтосаноатда мис даври якунланмоқда: Ferrari ва BMW арзонроқ муқобилга ўтмоқдаБугун, 01:53Янги авлод BMW X5 тақдим этилди: Тарихдаги илк электр версия ва инқилобий дизайнЯнги авлод BMW X5 тақдим этилди: Тарихдаги илк электр версия ва инқилобий дизайнБугун, 01:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди