2026-йилнинг энг яхши кроссовер ва йўлтанламаслари: Экспертлар рейтинги эълон қилинди
Автомобил бозорида кроссовер ва йўлтанламаслар (СУВ) сегментининг ҳукмронлиги янги босқичга чиқди. Сўнгги ўн йилликда харидорларнинг танлови кескин ўзгариб, амалиёт ва қулайлик уйғунлиги ушбу турдаги транспорт воситаларини савдо хитларига айлантирди. What Car? нашри мутахассислари 2026-йил учун энг яхши деб топилган СУВ моделларини саралаб, уларнинг ўзига хос жиҳатларини таҳлил қилиб чиқди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Саноатдаги ўзгаришлар шунчалик шиддатлики, агар бундан ўн йил аввал энг кўп сотиладиган ўнта машинадан фақат биттаси СУВ бўлган бўлса, бугунги кунда ушбу рўйхатнинг еттитасини айнан баланд клиренсли моделлар ташкил этмоқда. Бу тенденция нафақат Европа, балки Ўзбекистон бозорида ҳам яққол кўзга ташланмоқда. Замонавий СУВлар кенг салон, юқори хавфсизлик даражаси ва илғор рақамли технологиялари билан анъанавий седанларни сиқиб чиқармоқда.
Рейтинг етакчилари ва техник хилма-хилликЭкспертлар хулосасига кўра, Range Rover Sport модели жорий йилнинг энг мукаммал йўлтанламаси деб топилди. Ушбу автомобил ҳам асфальт йўлда, ҳам йўлсизлик шароитида ўзини бирдек ишончли тутиши, шунингдек, ҳашаматли интерери билан ажралиб туради. Муҳими, модел бензинли, дизелли ва замонавий плуг-ин ҳйбрид (ташқи тармоқдан қувватланувчи) двигателлар билан таклиф этилмоқда.
Шу билан бирга, рейтингда турли эҳтиёжлар учун мослаштирилган бошқа моделлар ҳам ўрин олган. Масалан, оилавий сафарлар учун кенг ҳажмли Hyundai Santa Fe энг мақбул вариант сифатида кўрсатилган. Электр транспорти ишқибозлари учун эса Kia EV9 ўзининг кўп функциялилиги ва инновацион қувват тизими билан юқори баҳоланган. Ҳамёнбоплик нуқтаи назаридан Дасиа Дустер (айрим бозорларда Renault Duster) ўз позициясини мустаҳкам сақлаб қолмоқда.
СУВ сегментининг келажаги ва танлов мезонлариМутахассисларнинг таъкидлашича, ҳозирги СУВ бозори "бир қолипдаги" автомобиллардан иборат эмас. Харидорлар ихчам шаҳар кроссоверларидан тортиб, йирик етти ўринли гигантларгача, тўлиқ электрли моделлардан тортиб гибридларгача бўлган кенг танловга эга. Бу хилма-хиллик ҳар қандай бюджет ва турмуш тарзига мос автомобил топиш имконини беради.
Рейтингни тузишда қуйидаги асосий жиҳатларга алоҳида эътибор қаратилган:
- Амалийлик ва юкхона ҳажми;
- Ҳайдовчи ва йўловчилар учун хавфсизлик рейтинглари;
- Рақамли технологиялар ва мультимедиа тизимларининг қулайлиги;
- Ёқилғи тежамкорлиги ва экологик кўрсаткичлар.
…