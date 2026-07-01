Арсенал юлдузи Деклан Рисе дунёнинг энг яхши футболчиси бўлишга даъвогарлик қилмоқда

·26·Спорт
Арсенал юлдузи Деклан Рисе дунёнинг энг яхши футболчиси бўлишга даъвогарлик қилмоқда

Лондоннинг Арсенал клуби ва Англия терма жамоаси ярим ҳимоячиси Деклан Рисе ўзининг юксак маҳорати ва етакчилик қобилияти билан жаҳон футболи элитаси қаторидан мустаҳкам ўрин эгаллади. Сўнгги йилларда кўрсатаётган барқарор ўйини туфайли 25 ёшли футболчи нафақат жамоасининг двигатели, балки келажакда нуфузли “Олтин тўп” соврини учун асосий даъвогарлардан бири сифатида эътироф этилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Арсеналнинг собиқ ярим ҳимоячиси Штефан Счварз Goal.com нашрига берган интервюсида Деклан Рисе аллақачон “дунё даражасидаги” ўйинчига айланиб бўлганини таъкидлади. Унинг фикрича, инглиз футболчисининг асосий кучи нафақат индивидуал маҳоратида, балки майдонда жамоадошларининг ўйинини кучайтира олиш қобилиятидадир. Бу сифат эса замонавий футболда энг ноёб хусусиятлардан бири ҳисобланади.

Етакчилик ва жамоавий таъсир

2023-йилда Вест Хемдан рекорд даражадаги 105 миллион фунт стерлинг эвазига Арсенал сафига қўшилган Деклан Рисе қисқа вақт ичида Микел Артета жамоасининг ажралмас бўлагига айланди. Унинг майдондаги интизоми, тўпни олиб қўйишдаги аниқлиги ва ҳужумларни ташкил қилишдаги фаоллиги “тўпчилар”нинг ўйинини янги босқичга олиб чиқди. Штефан Счварзнинг сўзларига кўра, Рисе фақат ўзи учун ўйнамайди, балки ўзининг етакчилик ва коммуникация қобилияти орқали атрофидаги шерикларини ҳам яхшироқ ўйнашга мажбур қилади.

Деклан Рисе фаолияти давомида совринлар ютишга бўлган чанқоқлигини яширмайди. Вест Хем билан Конференциялар лигасида ғолиб чиққан футболчи, Арсенал таркибида Англия Премер-лигаси ва Чемпионлар лигаси каби энг нуфузли турнирларда зафар қучишни мақсад қилган. Мутахассислар унинг бу интилиши ва барқарорлиги “Олтин тўп” пойгасида ҳал қилувчи омил бўлишини башорат қилмоқдалар.

Афсоналар билан қиёс

Англия терма жамоасининг собиқ аъзоси Петер Реид ҳам Деклан Рисе ҳақида юқори фикрда. У ёш юлдузни инглиз футболи афсонаси Брян Робсон билан бир қаторга қўйди. Реиднинг таъкидлашича, Рисе майдонда улкан таъсир кучига эга ва унинг ўйин услуби ўтмишдаги буюк ярим ҳимоячиларнинг энг яхши жиҳатларини ўзида мужассам этган. Ҳозирда у Гарри Кейн ортидан терма жамоа сардорлиги учун асосий номзод сифатида кўрилмоқда.

Агар Деклан Рисе Англия терма жамоаси билан Шимолий Америкада бўлиб ўтадиган Жаҳон чемпионатида ғолиб чиқса, унинг дунёнинг энг яхши футболчиси деб топилиши эҳтимоли кескин ортади. Ҳозирда у нафақат ҳимоявий ҳаракатлари, балки муҳим паллаларда гол уриш ва голли узатмаларни амалга ошириш қобилияти билан ҳам ажралиб турибди. Бу эса уни замонавий “бох-то-бох” ярим ҳимоячисининг идеал намунасига айлантиради.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Деклан Рисе каби универсал футболчиларнинг ўйинини кузатиш катта қизиқиш уйғотади. Англия Премер-лигасининг ўйин суръати ва жисмоний курашларига тўла баҳсларида Рисе ўзининг чидамлилиги билан ажралиб туради. Унинг Арсенал сафидаги ҳар бир ҳаракати жамоанинг чемпионлик пойгасидаги имкониятларини белгилаб бермоқда.

АрсеналДеклан РисеАнглияОлтин ТўпФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливерпул ҳимоя чизиғини кучайтирди: Жеремй Жакқует трансфери расман эълон қилиндиЛиверпул ҳимоя чизиғини кучайтирди: Жеремй Жакқует трансфери расман эълон қилиндиБугун, 16:11Вилли Санёл: “Агар Майкл Олисе Олтин тўпни олмаса, футболда нимадир нотўғри кетмоқда”Вилли Санёл: “Агар Майкл Олисе Олтин тўпни олмаса, футболда нимадир нотўғри кетмоқда”Бугун, 15:55Беҳруз Каримов Европа таклифлари ва «Реал» орзуси ҳақидаБеҳруз Каримов Европа таклифлари ва «Реал» орзуси ҳақидаБугун, 15:52Ал-Аҳли Муҳаммад Салах трансфери учун ҳаракат бошлади: Марез ўрнига мисрлик юлдузАл-Аҳли Муҳаммад Салах трансфери учун ҳаракат бошлади: Марез ўрнига мисрлик юлдузБугун, 15:15Ламине Ямал Хулиан Альвареснинг Барселонага ўтиши ҳақида: Мен унинг ўрнида бўлсам келардимЛамине Ямал Хулиан Альвареснинг Барселонага ўтиши ҳақида: Мен унинг ўрнида бўлсам келардимБугун, 14:58Ҳаманн Германия фожиасида Нагельсманни асосий айбдор деб атадиҲаманн Германия фожиасида Нагельсманни асосий айбдор деб атадиБугун, 14:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди