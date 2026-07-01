Арсенал юлдузи Деклан Рисе дунёнинг энг яхши футболчиси бўлишга даъвогарлик қилмоқда
Лондоннинг Арсенал клуби ва Англия терма жамоаси ярим ҳимоячиси Деклан Рисе ўзининг юксак маҳорати ва етакчилик қобилияти билан жаҳон футболи элитаси қаторидан мустаҳкам ўрин эгаллади. Сўнгги йилларда кўрсатаётган барқарор ўйини туфайли 25 ёшли футболчи нафақат жамоасининг двигатели, балки келажакда нуфузли “Олтин тўп” соврини учун асосий даъвогарлардан бири сифатида эътироф этилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Арсеналнинг собиқ ярим ҳимоячиси Штефан Счварз Goal.com нашрига берган интервюсида Деклан Рисе аллақачон “дунё даражасидаги” ўйинчига айланиб бўлганини таъкидлади. Унинг фикрича, инглиз футболчисининг асосий кучи нафақат индивидуал маҳоратида, балки майдонда жамоадошларининг ўйинини кучайтира олиш қобилиятидадир. Бу сифат эса замонавий футболда энг ноёб хусусиятлардан бири ҳисобланади.
Етакчилик ва жамоавий таъсир2023-йилда Вест Хемдан рекорд даражадаги 105 миллион фунт стерлинг эвазига Арсенал сафига қўшилган Деклан Рисе қисқа вақт ичида Микел Артета жамоасининг ажралмас бўлагига айланди. Унинг майдондаги интизоми, тўпни олиб қўйишдаги аниқлиги ва ҳужумларни ташкил қилишдаги фаоллиги “тўпчилар”нинг ўйинини янги босқичга олиб чиқди. Штефан Счварзнинг сўзларига кўра, Рисе фақат ўзи учун ўйнамайди, балки ўзининг етакчилик ва коммуникация қобилияти орқали атрофидаги шерикларини ҳам яхшироқ ўйнашга мажбур қилади.
Деклан Рисе фаолияти давомида совринлар ютишга бўлган чанқоқлигини яширмайди. Вест Хем билан Конференциялар лигасида ғолиб чиққан футболчи, Арсенал таркибида Англия Премер-лигаси ва Чемпионлар лигаси каби энг нуфузли турнирларда зафар қучишни мақсад қилган. Мутахассислар унинг бу интилиши ва барқарорлиги “Олтин тўп” пойгасида ҳал қилувчи омил бўлишини башорат қилмоқдалар.
Афсоналар билан қиёсАнглия терма жамоасининг собиқ аъзоси Петер Реид ҳам Деклан Рисе ҳақида юқори фикрда. У ёш юлдузни инглиз футболи афсонаси Брян Робсон билан бир қаторга қўйди. Реиднинг таъкидлашича, Рисе майдонда улкан таъсир кучига эга ва унинг ўйин услуби ўтмишдаги буюк ярим ҳимоячиларнинг энг яхши жиҳатларини ўзида мужассам этган. Ҳозирда у Гарри Кейн ортидан терма жамоа сардорлиги учун асосий номзод сифатида кўрилмоқда.
Агар Деклан Рисе Англия терма жамоаси билан Шимолий Америкада бўлиб ўтадиган Жаҳон чемпионатида ғолиб чиқса, унинг дунёнинг энг яхши футболчиси деб топилиши эҳтимоли кескин ортади. Ҳозирда у нафақат ҳимоявий ҳаракатлари, балки муҳим паллаларда гол уриш ва голли узатмаларни амалга ошириш қобилияти билан ҳам ажралиб турибди. Бу эса уни замонавий “бох-то-бох” ярим ҳимоячисининг идеал намунасига айлантиради.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Деклан Рисе каби универсал футболчиларнинг ўйинини кузатиш катта қизиқиш уйғотади. Англия Премер-лигасининг ўйин суръати ва жисмоний курашларига тўла баҳсларида Рисе ўзининг чидамлилиги билан ажралиб туради. Унинг Арсенал сафидаги ҳар бир ҳаракати жамоанинг чемпионлик пойгасидаги имкониятларини белгилаб бермоқда.
…