3 июль учун валюта курслари эълон қилинди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
• Евро 2,99 сўмга арзонлаб, 13 588,92 сўмга тушди.
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 3 июль куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 24,58 сўмга арзонлаб, 11 909,66 сўмга тушди.
• Евро 2,99 сўмга арзонлаб, 13 588,92 сўмга тушди.
• Россия рубли 0,7 сўмга арзонлаб, 152,28 сўмга тушди.
• Фунт стерлинг 79,39 сўмга қимматлаб, 15 888,68 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,54 сўмга қимматлаб, 73,88 сўмни ташкил этди.
• Швейцария франки 64,56 сўмга қимматлаб, 14 789,10 сўм бўлди.
• Хитой юани 2,23 сўмга арзонлаб, 1 754,23 сўмга тушди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…