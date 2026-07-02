Ўзбекистон терма жамоаси пойтахт аэропортида тантанали кутиб олинди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
2026 йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этган Ўзбекистон миллий терма жамоаси Тошкентга қайтиб келди. Футболчилар пойтахт аэропортида мухлислар ва жамоатчилик вакиллари томонидан тантанали равишда кутиб олинди.
Терма жамоа мусобақадаги иштирокини гуруҳ босқичида якунлаган бўлса-да, аэропортга келган мухлислар футболчиларни олқишлар билан қарши олди. Улар жамоанинг мамлакат шарафини муносиб ҳимоя қилганини таъкидлаб, футболчиларга қўллаб-қувватлов билдирди.
Тадбир давомида терма жамоа аъзоларига миннатдорлик изҳор қилинди. Мухлислар футболчилар билан учрашиб, уларни Жаҳон чемпионатидаги иштирокидан сўнг юртга қайтиши билан табриклади.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…