Таниқли шахс номидан келган хабар сизни тузоққа тушириши мумкин!

·0·Техно
Таниқли шахс номидан келган хабар сизни тузоққа тушириши мумкин!

Ижтимоий тармоқларда машҳур инсонлар номидан очилган сохта саҳифалар орқали одамларни алдаш ҳолатлари кўпаймоқда. Бундай профиллар ташқи кўриниши билан асл аккаунтдан деярли фарқ қилмаслиги мумкин.

Фирибгарлар фойдаланувчиларга шахсий хабар юбориб, турли баҳоналар билан пул сўрайди. Айрим ҳолларда эса зарарли ҳаволаларни очишга ундайди ва шу йўл билан шахсий ёки банк маълумотларини қўлга киритишга ҳаракат қилади.

Шунинг учун хабар юборган саҳифанинг номи, белгиси ва аввалги фаолиятини синчиклаб текшириш зарур. Номаълум шахсга карта маълумотлари, парол ёки телефонга келган махфий кодни айтиш хавфли.

Сохта аккаунт аниқланса, уни дарҳол блоклаш ва платформага шикоят қилиш лозим. Шубҳали ҳаволаларни очмаслик ҳам фирибгарликдан ҳимояланишнинг асосий чораларидан бири ҳисобланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro Max рекорд даражадаги аккумулятор билан жиҳозланиши маълум бўлдиiPhone 18 Pro Max рекорд даражадаги аккумулятор билан жиҳозланиши маълум бўлдиБугун, 16:23Япония 2040 йилгача 10 миллион ақлли робот ишга туширадиЯпония 2040 йилгача 10 миллион ақлли робот ишга туширадиБугун, 15:45Samsung шахсий маълумотлар ҳимоясида инқилоб қилмоқчи: Привакй Дисплай барча Galaxy S27 флагманларига ўрнатиладиSamsung шахсий маълумотлар ҳимоясида инқилоб қилмоқчи: Привакй Дисплай барча Galaxy S27 флагманларига ўрнатиладиБугун, 15:22Tesla ҳайдовчи шахсини текшириш тизимини жорий этмоқда: ФСД фаоллашуви ўзгарадиTesla ҳайдовчи шахсини текшириш тизимини жорий этмоқда: ФСД фаоллашуви ўзгарадиБугун, 14:26Tesla Optimus ишлаб чиқаришга тайёр: Илон Маск дунёдаги энг илғор робот заводини очдиTesla Optimus ишлаб чиқаришга тайёр: Илон Маск дунёдаги энг илғор робот заводини очдиБугун, 13:51Elon Musk Neuralink ва Optimus орқали фалажланган инсонларни оёққа турғизмоқчиElon Musk Neuralink ва Optimus орқали фалажланган инсонларни оёққа турғизмоқчиБугун, 13:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди