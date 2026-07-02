443 метр баландликдаги никоҳ таклифи жуфтликнинг полиция бўлимида якунланди
Нью-Йоркда экстремал блогер Иван Биркус севгилиси Анжела Николага ғайриоддий тарзда турмуш қуришни таклиф қилди. Бунинг учун жуфтлик Empire State Building биносининг қарийб 443 метр баландликдаги юқори қисмига чиқди.
Улар бинода "Муҳаббат кучи ҳокимиятга бўлган муҳаббатдан устун келганда, дунё тинчликни топади" деган баннерни очди. Севги изҳори тасвирга ҳам олинган.
Жуфтлик ерга қайтгач, уларни полиция кутиб турган эди. Иван ва Анжела ноқонуний равишда ҳудудга кириш, хавфсизлик талабларини бузиш ҳамда бошқа ҳолатлар бўйича ушланган.
Энди уларга нисбатан суд жараёни ўтказилади. Шу сабабли жуфтликнинг никоҳ ва асал ойи режалари ҳуқуқий жараёндан кейинга қолиши мумкин.
Иван Биркус ва Анжела Никола аввал ҳам турли давлатлардаги баланд биноларга чиқишган. Уларнинг хавфли саёҳатлари асосида ҳужжатли фильм ҳам ишланган.
…