443 метр баландликдаги никоҳ таклифи жуфтликнинг полиция бўлимида якунланди

·4·Дунё
443 метр баландликдаги никоҳ таклифи жуфтликнинг полиция бўлимида якунланди

Нью-Йоркда экстремал блогер Иван Биркус севгилиси Анжела Николага ғайриоддий тарзда турмуш қуришни таклиф қилди. Бунинг учун жуфтлик Empire State Building биносининг қарийб 443 метр баландликдаги юқори қисмига чиқди.

Улар бинода "Муҳаббат кучи ҳокимиятга бўлган муҳаббатдан устун келганда, дунё тинчликни топади" деган баннерни очди. Севги изҳори тасвирга ҳам олинган.

Жуфтлик ерга қайтгач, уларни полиция кутиб турган эди. Иван ва Анжела ноқонуний равишда ҳудудга кириш, хавфсизлик талабларини бузиш ҳамда бошқа ҳолатлар бўйича ушланган.

Энди уларга нисбатан суд жараёни ўтказилади. Шу сабабли жуфтликнинг никоҳ ва асал ойи режалари ҳуқуқий жараёндан кейинга қолиши мумкин.

443 метр баландликдаги никоҳ таклифи жуфтликнинг полиция бўлимида якунланди

Иван Биркус ва Анжела Никола аввал ҳам турли давлатлардаги баланд биноларга чиқишган. Уларнинг хавфли саёҳатлари асосида ҳужжатли фильм ҳам ишланган.

Иван БиркусАнжела НиколаEmpire State BuildingНью-Йорк
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Севги йўлида 443 метрга чиққан жуфтлик ҳибсга олиндиСевги йўлида 443 метрга чиққан жуфтлик ҳибсга олиндиБугун, 16:17Қозоғистонда қарийб бир миллион жарима бекор қилинадиҚозоғистонда қарийб бир миллион жарима бекор қилинадиБугун, 15:17Озарбайжонда аёл 63 ёшида илк бор она бўлдиОзарбайжонда аёл 63 ёшида илк бор она бўлдиБугун, 15:11Таиландда пикап роҳибларни уриб кетди, саккиз киши ҳалок бўлдиТаиландда пикап роҳибларни уриб кетди, саккиз киши ҳалок бўлдиБугун, 14:57Бир хонада яширилган 16 нафар бола қутқарилдиБир хонада яширилган 16 нафар бола қутқарилдиБугун, 14:40Германияда Александр Пушкиннинг бронза ҳайкали сирли равишда йўқолдиГерманияда Александр Пушкиннинг бронза ҳайкали сирли равишда йўқолдиБугун, 14:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди