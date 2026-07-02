Япония 2040 йилгача 10 миллион ақлли робот ишга туширади

·28·Техно
Япония 2040 йилгача 10 миллион ақлли робот ишга туширади

Япония ишчи кучи танқислигини бартараф этиш мақсадида 2040 йилгача сунъий интеллект билан ишлайдиган 10 миллион роботни иқтисодиётнинг 18 та муҳим соҳасига жорий этишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда мамлакат Иқтисодиёт, савдо ва саноат вазирлиги маълум қилди.

Янги стратегияга кўра, ақлли роботлар саноат, соғлиқни сақлаш, инфратузилмани таъмирлаш, кексаларни парвариш қилиш, фавқулодда вазиятларни бартараф этиш ҳамда мудофаа тизимларида фаолият юритади.

Шунингдек, ҳукумат нафақат рақамли, балки реал муҳитда ҳам мустақил ишлай оладиган сунъий интеллект тизимларини яратиш учун 380 миллиард иена (қарийб 2,3 миллиард доллар) ажратишни режалаштирган.

Расмийлар таъкидлашича, Япония робототехника учун сунъий интеллект ишлаб чиқиш бўйича дунёдаги етакчи давлатлардан бирига айланишни мақсад қилган ва бу борадаги тайёргарлик ишлари аллақачон бошланган.

ЯпонияМинистерство экономикиторговли и промышленностиЯпонияЯпония
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung шахсий маълумотлар ҳимоясида инқилоб қилмоқчи: Привакй Дисплай барча Galaxy S27 флагманларига ўрнатиладиSamsung шахсий маълумотлар ҳимоясида инқилоб қилмоқчи: Привакй Дисплай барча Galaxy S27 флагманларига ўрнатиладиБугун, 15:22Tesla ҳайдовчи шахсини текшириш тизимини жорий этмоқда: ФСД фаоллашуви ўзгарадиTesla ҳайдовчи шахсини текшириш тизимини жорий этмоқда: ФСД фаоллашуви ўзгарадиБугун, 14:26Tesla Optimus ишлаб чиқаришга тайёр: Илон Маск дунёдаги энг илғор робот заводини очдиTesla Optimus ишлаб чиқаришга тайёр: Илон Маск дунёдаги энг илғор робот заводини очдиБугун, 13:51Elon Musk Neuralink ва Optimus орқали фалажланган инсонларни оёққа турғизмоқчиElon Musk Neuralink ва Optimus орқали фалажланган инсонларни оёққа турғизмоқчиБугун, 13:28Samsung компанияси 6 йиллик янгиланишга эга ҳамёнбоп Galaxy Жумп 5 моделини тақдим этдиSamsung компанияси 6 йиллик янгиланишга эга ҳамёнбоп Galaxy Жумп 5 моделини тақдим этдиБугун, 12:53Samsung Galaxy З Фолд 8 илк бор Galaxy S26 Ultra билан таққосландиSamsung Galaxy З Фолд 8 илк бор Galaxy S26 Ultra билан таққосландиБугун, 12:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди