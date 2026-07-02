iPhone 18 Pro Max рекорд даражадаги аккумулятор билан жиҳозланиши маълум бўлди

·0·Техно
iPhone 18 Pro Max рекорд даражадаги аккумулятор билан жиҳозланиши маълум бўлди

Apple компаниясининг бўлажак флагмани — iPhone 18 Pro Max модели смартфонлар тарихидаги энг сиғимли аккумуляторга эга бўлиши кутилмоқда. Охирги вақтларда тармоқларда тарқалган сиздирилган маълумотлар шуни кўрсатмоқдаки, янги қурилма аввалги авлодларга қараганда анча узоқроқ автоном иш вақтини тақдим этади. Бу янгилик, айниқса, смартфондан фаол фойдаланувчилар ва мобил ўйин ишқибозлари учун муҳим аҳамиятга эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, iPhone 18 Pro Max аккумуляторининг сиғими у сотиладиган минтақага қараб фарқ қилиши мумкин. Бу ҳолат қурилманинг ички тузилиши ва ундаги жисмоний компонентлар билан бевосита боғлиқ. Хусусан, жисмоний нано-СИМ карта уясига эга бўлган глобал ва Европа версиялари 5235 мА/соат сиғимли батарея билан таъминланади. Бу кўрсаткич кутилаётган iPhone 17 Pro Max моделига нисбатан қарийб 8,5 фоизга кўпроқдир.

СИМ-карта уяси ва ички бўшлиқ муаммоси

Қизиқарли жиҳати шундаки, фақат эСИМ технологиясидан фойдаланадиган Америка бозори учун мўлжалланган модификация янада каттароқ аккумуляторга эга бўлади. Ундаги батарея сиғими 5425 мА/соатни ташкил этиши айтилмоқда. Муҳандислар жисмоний СИМ-карта слотидан воз кечиш ҳисобига бўшаган жойни батарея ҳажмини оширишга йўналтиришган. Бу iPhone линияси тарихидаги энг юқори кўрсаткич бўлиб, аввалги авлодга нисбатан 6,6 фоизли ўсишни англатади.

Манбаларга кўра, ушбу маълумотлар Apple етказиб бериш занжиридаги инсайдерлар томонидан илгари сурилган тахминларга тўла мос келади. Pro Max серияси ўз тарихида илк бор 5000 мА/соатлик довондан ўтиши кутилмоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун одатда глобал ва Осиё бозорига мўлжалланган моделлар келтирилишини инобатга олсак, бизнинг ҳудудда жисмоний СИМ-картали, аммо бироз кичикроқ ҳажмли батареяга эга версиялар оммалашиши эҳтимоли юқори.

Рақобат ва бозор тенденциялари

Гарчи Apple ўз стандартлари бўйича катта сакрашни амалга ошираётган бўлса-да, Хитой смартфон ишлаб чиқарувчилари бу борада анча илгарилаб кетган. Масалан, яқинда Хитой бозорида сотувга чиққан Honor X80 Pro Max модели 11 000 мА/соат сиғимли улкан аккумулятор билан жиҳозланган. Шунингдек, у 90 В қувватга эга тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди.

Apple компанияси эса ҳар доим батарея ҳажмидан кўра, дастурий таъминот ва процессор энергия самарадорлигига кўпроқ урғу бериб келади. iPhone 18 Pro Max моделидаги янги чиплар ва оптималлаштирилган iOS тизими ушбу батарея қувватидан максимал даражада фойдаланиш имконини беради. Ҳозирча бу маълумотлар расман тасдиқланмаган бўлса-да, технологик гигантнинг энергия мустақиллигини оширишга бўлган интилиши яққол кўриниб турибди.

AppleiPhoneАккумуляторТехнологияСмартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Таниқли шахс номидан келган хабар сизни тузоққа тушириши мумкин!Таниқли шахс номидан келган хабар сизни тузоққа тушириши мумкин!Бугун, 16:25Япония 2040 йилгача 10 миллион ақлли робот ишга туширадиЯпония 2040 йилгача 10 миллион ақлли робот ишга туширадиБугун, 15:45Samsung шахсий маълумотлар ҳимоясида инқилоб қилмоқчи: Привакй Дисплай барча Galaxy S27 флагманларига ўрнатиладиSamsung шахсий маълумотлар ҳимоясида инқилоб қилмоқчи: Привакй Дисплай барча Galaxy S27 флагманларига ўрнатиладиБугун, 15:22Tesla ҳайдовчи шахсини текшириш тизимини жорий этмоқда: ФСД фаоллашуви ўзгарадиTesla ҳайдовчи шахсини текшириш тизимини жорий этмоқда: ФСД фаоллашуви ўзгарадиБугун, 14:26Tesla Optimus ишлаб чиқаришга тайёр: Илон Маск дунёдаги энг илғор робот заводини очдиTesla Optimus ишлаб чиқаришга тайёр: Илон Маск дунёдаги энг илғор робот заводини очдиБугун, 13:51Elon Musk Neuralink ва Optimus орқали фалажланган инсонларни оёққа турғизмоқчиElon Musk Neuralink ва Optimus орқали фалажланган инсонларни оёққа турғизмоқчиБугун, 13:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди