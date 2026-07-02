iPhone 18 Pro Max рекорд даражадаги аккумулятор билан жиҳозланиши маълум бўлди
Apple компаниясининг бўлажак флагмани — iPhone 18 Pro Max модели смартфонлар тарихидаги энг сиғимли аккумуляторга эга бўлиши кутилмоқда. Охирги вақтларда тармоқларда тарқалган сиздирилган маълумотлар шуни кўрсатмоқдаки, янги қурилма аввалги авлодларга қараганда анча узоқроқ автоном иш вақтини тақдим этади. Бу янгилик, айниқса, смартфондан фаол фойдаланувчилар ва мобил ўйин ишқибозлари учун муҳим аҳамиятга эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, iPhone 18 Pro Max аккумуляторининг сиғими у сотиладиган минтақага қараб фарқ қилиши мумкин. Бу ҳолат қурилманинг ички тузилиши ва ундаги жисмоний компонентлар билан бевосита боғлиқ. Хусусан, жисмоний нано-СИМ карта уясига эга бўлган глобал ва Европа версиялари 5235 мА/соат сиғимли батарея билан таъминланади. Бу кўрсаткич кутилаётган iPhone 17 Pro Max моделига нисбатан қарийб 8,5 фоизга кўпроқдир.
СИМ-карта уяси ва ички бўшлиқ муаммосиҚизиқарли жиҳати шундаки, фақат эСИМ технологиясидан фойдаланадиган Америка бозори учун мўлжалланган модификация янада каттароқ аккумуляторга эга бўлади. Ундаги батарея сиғими 5425 мА/соатни ташкил этиши айтилмоқда. Муҳандислар жисмоний СИМ-карта слотидан воз кечиш ҳисобига бўшаган жойни батарея ҳажмини оширишга йўналтиришган. Бу iPhone линияси тарихидаги энг юқори кўрсаткич бўлиб, аввалги авлодга нисбатан 6,6 фоизли ўсишни англатади.
Манбаларга кўра, ушбу маълумотлар Apple етказиб бериш занжиридаги инсайдерлар томонидан илгари сурилган тахминларга тўла мос келади. Pro Max серияси ўз тарихида илк бор 5000 мА/соатлик довондан ўтиши кутилмоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун одатда глобал ва Осиё бозорига мўлжалланган моделлар келтирилишини инобатга олсак, бизнинг ҳудудда жисмоний СИМ-картали, аммо бироз кичикроқ ҳажмли батареяга эга версиялар оммалашиши эҳтимоли юқори.
Рақобат ва бозор тенденциялариГарчи Apple ўз стандартлари бўйича катта сакрашни амалга ошираётган бўлса-да, Хитой смартфон ишлаб чиқарувчилари бу борада анча илгарилаб кетган. Масалан, яқинда Хитой бозорида сотувга чиққан Honor X80 Pro Max модели 11 000 мА/соат сиғимли улкан аккумулятор билан жиҳозланган. Шунингдек, у 90 В қувватга эга тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди.
Apple компанияси эса ҳар доим батарея ҳажмидан кўра, дастурий таъминот ва процессор энергия самарадорлигига кўпроқ урғу бериб келади. iPhone 18 Pro Max моделидаги янги чиплар ва оптималлаштирилган iOS тизими ушбу батарея қувватидан максимал даражада фойдаланиш имконини беради. Ҳозирча бу маълумотлар расман тасдиқланмаган бўлса-да, технологик гигантнинг энергия мустақиллигини оширишга бўлган интилиши яққол кўриниб турибди.
…