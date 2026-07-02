Сониясига 30 та чивин: Хитойда чивинларни лазер билан йўқ қиладиган қурилма яратилди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Хитойнинг сунъий интеллект соҳасида ишлайдиган стартапи чивинларга қарши янги қурилма ишлаб чиқди. Тизим ҳашаротларни автоматик тарзда топади ва лазер нури орқали йўқ қилади.
Ушбу лойиҳа учун тахминан 3 миллион доллар сармоя тўпланган. Уни дунёнинг 50 дан ортиқ мамлакатида яшовчи 4 мингдан зиёд фойдаланувчи қўллаб-қувватлаган.
Қурилма нейрон тармоқ орқали ҳаводаги ҳаракатларни сканерлайди. Чивиннинг жойлашуви аниқлангач, унга лазер нури йўналтирилади. Ишлаб чиқувчилар ускуна уйда ва ташқи муҳитда ишлашини айтмоқда.
Маълумотларга кўра, тизим сониясига 30 тагача чивинни йўқ қила олади. Қурилманинг таъсир доираси 3 метргача бўлган масофани қамраб олади.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…