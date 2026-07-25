Автомобил саноати тарихидаги энг ғалати ва унутилган аксессуарлар

·82·Авто
Автомобил саноати тарихидаги энг ғалати ва унутилган аксессуарлар

Бугунги кунда ҳайдовчилар хавфсизлик, қулайлик ва ишончлиликни замонавий автомобилларнинг ажралмас қисми сифатида қабул қилишади. Бироқ, бир неча ўн йиллар муқаддам автомобил эгалари ҳаётини осонлаштириш ва сафарларни мароқли қилиш учун бугунги кунда ғалати ва ҳатто кулгили кўринадиган турли мосламаларга пул сарфлашган. Ушбу аксессуарларнинг аксарияти вақт синовидан ўта олмаган бўлса-да, улар автомобил маданияти ривожланишининг қизиқарли босқичларини акс эттиради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ўтмишдаги энг ноодатий ихтиролардан бири Беркелей компанияси томонидан ишлаб чиқарилган Караветте тиркамаси эди. Замонавий ихчам тиркамаларнинг аждодларидан бири бўлган ушбу мослама ўз даврида анча қиммат турган. Ҳозирги нархларда ҳисоблаганда қарийб 2500 фунт стерлингга тушадиган ушбу тиркама ўша пайтдаги Mini каби кичик автомобиллар учун мўлжалланган эди. Гарчи у жуда содда ва бироз қўрқинчли кўринса-да, саёҳат ишқибозлари орасида ўз ўрнига эга бўлган.

Саёҳат ва қулайлик учун ғалати ечимлар

Йўл тирбандлигида чой ичишни хуш кўрувчилар учун Брехтон компанияси махсус қисқичли столларни таклиф қилган. Ушбу столча ёрдамида ҳайдовчи ёки йўловчи чинни финжонларда бемалол чой ичиши мумкин эди. Бу бугунги кундаги стакан ушлагичларнинг (подстаканник) ўта мураккаб ва ноқулай аждоди бўлган десак муболаға бўлмайди. Шунингдек, юmsҳоқ ўриндиқларни хуш кўрувчилар учун Моселй компанияси пуфланадиган ёстиқларни ишлаб чиқарган. Ушбу ёстиқлар қулайликни оширган бўлса-да, ҳар қандай ўткир буюм уларнинг "умрини" қисқартириши мумкин эди.

Қуёшдан ҳимояланиш масаласи ҳам ўзига хос тарзда ҳал қилинган. Қуёш кўзойнаклари ёки қорайтирилган ойналар ўрнига, автомобил томига улкан қанотлар (визорлар) ўрнатилган. Масалан, Аустин A35 каби моделларга ўрнатилган бундай қанотлар нафақат кўзни қуёшдан ҳимоя қилган, балки автомобилга қўшимча аэродинамик босим бериши тахмин қилинган. Амалда эса бу мосламалар кўпроқ ёқилғи сарфини оширишга хизмат қилган, холос.

Хавфсизлик ва назоратнинг илк қадамлари

Ҳозирги вақтда Левис Ҳамилтон каби юлдузларнинг оддий автомобил тозалаш воситаларини реклама қилишини тасаввур қилиш қийин. Бироқ, ўз даврининг афсонавий пойгачиси Стирлинг Мосс турли мойлар, кийимлар ва ҳатто автомобил артадиган оддий латталарни ҳам тарғиб қилган. У ўзининг реклама кампанияларида ушбу тозалаш воситалари унинг байрам совғалари рўйхатида биринчи ўринда туришини таъкидлаган.

Автомобилнинг техник ҳолатини кузатиш учун эса Бовмонк Дйнометер каби асбоблар ишлатилган. Панелга ёпиштириб қўйиладиган ушбу қурилма тормоз тизими қанчалик самарали ишлаётганини ва ёқилғи сарфини кўрсатиши керак эди. Албатта, унинг аниқлиги бугунги борт компьютерлари билан солиштирганда жуда паст бўлган. Шунингдек, Триумпҳ Ҳералд каби эшиклари осон ечиладиган машиналарда ҳайдовчилар бурилишларда йиқилиб тушмасликлари учун Деланей Галлей хавфсизлик камарларини ўрнатиш тавсия этилган.

Бугунги кунда биз фойдаланадиган кўплаб қулайликлар, жумладан, юкхоналар (Монсалл ҳолдалл каби), хавфсизлик камарлари ва ўриндиқлар мана шундай ғалати ва баъзан самарасиз тажрибалар натижасида шаклланган. Ушбу аксессуарлар автомобил саноати қанчалик узоқ йўлни босиб ўтганини яна бир бор эслатиб туради.

АвтомобилТарихАксессуарларСтирлинг МоссТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Geely Monjaro тарихий натижани қайд этди: Кроссовер сотувлари 1 миллиондан ошдиGeely Monjaro тарихий натижани қайд этди: Кроссовер сотувлари 1 миллиондан ошдиКеча, 21:56Фестивал оф те Унехсептионал: Оддий автомобилларнинг ноёб байрами қайтмоқдаФестивал оф те Унехсептионал: Оддий автомобилларнинг ноёб байрами қайтмоқдаКеча, 11:24Lada Vesta НГ янги босқичда: 180 от кучига эга турбо двигател ва механик узатмалар қутисиLada Vesta НГ янги босқичда: 180 от кучига эга турбо двигател ва механик узатмалар қутисиКеча, 04:27Geely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини тақдим этдиGeely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини тақдим этди24.07, 22:50Volkswagen Груп инқироздан чиқиш учун автомобиллар қаторини 50 фоизга қисқартирадиVolkswagen Груп инқироздан чиқиш учун автомобиллар қаторини 50 фоизга қисқартиради24.07, 15:57Zeekr 9X Қозоғистонда «кўр» бўлиб қолди: Хитойдан ташқарида функциялар блокландиZeekr 9X Қозоғистонда «кўр» бўлиб қолди: Хитойдан ташқарида функциялар блокланди24.07, 14:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан