Автомобил саноати тарихидаги энг ғалати ва унутилган аксессуарлар
Бугунги кунда ҳайдовчилар хавфсизлик, қулайлик ва ишончлиликни замонавий автомобилларнинг ажралмас қисми сифатида қабул қилишади. Бироқ, бир неча ўн йиллар муқаддам автомобил эгалари ҳаётини осонлаштириш ва сафарларни мароқли қилиш учун бугунги кунда ғалати ва ҳатто кулгили кўринадиган турли мосламаларга пул сарфлашган. Ушбу аксессуарларнинг аксарияти вақт синовидан ўта олмаган бўлса-да, улар автомобил маданияти ривожланишининг қизиқарли босқичларини акс эттиради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ўтмишдаги энг ноодатий ихтиролардан бири Беркелей компанияси томонидан ишлаб чиқарилган Караветте тиркамаси эди. Замонавий ихчам тиркамаларнинг аждодларидан бири бўлган ушбу мослама ўз даврида анча қиммат турган. Ҳозирги нархларда ҳисоблаганда қарийб 2500 фунт стерлингга тушадиган ушбу тиркама ўша пайтдаги Mini каби кичик автомобиллар учун мўлжалланган эди. Гарчи у жуда содда ва бироз қўрқинчли кўринса-да, саёҳат ишқибозлари орасида ўз ўрнига эга бўлган.
Саёҳат ва қулайлик учун ғалати ечимларЙўл тирбандлигида чой ичишни хуш кўрувчилар учун Брехтон компанияси махсус қисқичли столларни таклиф қилган. Ушбу столча ёрдамида ҳайдовчи ёки йўловчи чинни финжонларда бемалол чой ичиши мумкин эди. Бу бугунги кундаги стакан ушлагичларнинг (подстаканник) ўта мураккаб ва ноқулай аждоди бўлган десак муболаға бўлмайди. Шунингдек, юmsҳоқ ўриндиқларни хуш кўрувчилар учун Моселй компанияси пуфланадиган ёстиқларни ишлаб чиқарган. Ушбу ёстиқлар қулайликни оширган бўлса-да, ҳар қандай ўткир буюм уларнинг "умрини" қисқартириши мумкин эди.
Қуёшдан ҳимояланиш масаласи ҳам ўзига хос тарзда ҳал қилинган. Қуёш кўзойнаклари ёки қорайтирилган ойналар ўрнига, автомобил томига улкан қанотлар (визорлар) ўрнатилган. Масалан, Аустин A35 каби моделларга ўрнатилган бундай қанотлар нафақат кўзни қуёшдан ҳимоя қилган, балки автомобилга қўшимча аэродинамик босим бериши тахмин қилинган. Амалда эса бу мосламалар кўпроқ ёқилғи сарфини оширишга хизмат қилган, холос.
Хавфсизлик ва назоратнинг илк қадамлариҲозирги вақтда Левис Ҳамилтон каби юлдузларнинг оддий автомобил тозалаш воситаларини реклама қилишини тасаввур қилиш қийин. Бироқ, ўз даврининг афсонавий пойгачиси Стирлинг Мосс турли мойлар, кийимлар ва ҳатто автомобил артадиган оддий латталарни ҳам тарғиб қилган. У ўзининг реклама кампанияларида ушбу тозалаш воситалари унинг байрам совғалари рўйхатида биринчи ўринда туришини таъкидлаган.
Автомобилнинг техник ҳолатини кузатиш учун эса Бовмонк Дйнометер каби асбоблар ишлатилган. Панелга ёпиштириб қўйиладиган ушбу қурилма тормоз тизими қанчалик самарали ишлаётганини ва ёқилғи сарфини кўрсатиши керак эди. Албатта, унинг аниқлиги бугунги борт компьютерлари билан солиштирганда жуда паст бўлган. Шунингдек, Триумпҳ Ҳералд каби эшиклари осон ечиладиган машиналарда ҳайдовчилар бурилишларда йиқилиб тушмасликлари учун Деланей Галлей хавфсизлик камарларини ўрнатиш тавсия этилган.
Бугунги кунда биз фойдаланадиган кўплаб қулайликлар, жумладан, юкхоналар (Монсалл ҳолдалл каби), хавфсизлик камарлари ва ўриндиқлар мана шундай ғалати ва баъзан самарасиз тажрибалар натижасида шаклланган. Ушбу аксессуарлар автомобил саноати қанчалик узоқ йўлни босиб ўтганини яна бир бор эслатиб туради.
…