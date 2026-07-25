Сунъий интеллект оламида янги гигант: Прентис лабораторияси 100 миллион доллар жалб қилмоқда
Сунъий интеллект технологиялари жадал ривожланаётган бир пайтда, соҳанинг таниқли вакиллари Реид Ҳоффман ва Марк Пинкус томонидан асос солинган Прентис лабораторияси инвесторлар эътиборини тортмоқда. TechCrunch нашри маълумотларига кўра, мазкур стартап 1 миллиард долларлик баҳо билан 100 миллион доллар миқдорида инвестиция жалб қилиш бўйича музокаралар олиб бормоқда. Компания асосан офис ходимларининг кундалик иш жараёнларини автоматлаштиришга қодир бўлган махсус агентларни яратишга ихтисослашган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Жорий йилнинг апрель ойида фаолият бошлаган Прентис, компьютерлардан фойдаланиш моделларини (компутер усе моделс) ўқитиш билан шуғулланади. Ушбу технология сунъий интеллектга ҳужжатлар билан ишлаш, турли тизимларда ҳаракатланиш ва инсон аралашувисиз мураккаб вазифаларни бажариш имконини беради. Масалан, суғурта даъволарини кўриб чиқиш ёки божхона тўловларини қайтариш каби кўп вақт талаб қиладиган жараёнлар тўлиқ автоматлаштирилиши кутилмоқда.
Рақобатчилардан устунлик ва иқтисодий самарадорликПрентис вакилларининг таъкидлашича, уларнинг Ҳиве-32B модели WindowsАгентАрена ва СкреэнSpot-v2 каби тестларда OpenAI ва Anthropic каби гигантларнинг маҳсулотларидан юқори натижа кўрсатган. Хусусан, компания ўз моделининг GPT-5.4 ва Claude Опус 4.6 моделларига қараганда аниқроқ ва тезроқ эканини даъво қилмоқда. Бу эса стартапга бозорда кучли позицияни эгаллаш имконини беради.
Компаниянинг асосий устунликларидан бири бу хизмат таннархининг пастлигидир. Прентис ўз моделларини рақобатчиларникидан 10 баробар арзонроқ эканини айтиб, бу кундалик иш оқимларида оммавий қўллаш учун энг қулай ечим эканини таъкидламоқда. Ҳозирда стартап бир қанча йирик ишлаб чиқариш ва соғлиқни сақлаш компаниялари билан умумий қиймати 50 миллион долларга тенг шартномалар имзолашга муваффақ бўлган.
Ританкар Дас: Ёш даҳо бошчилигидаги жамоаЛойиҳа раҳбари Ританкар Дас технология оламида ўзига хос обрўга эга. 31 ёшли тадбиркор ўз вақтида Беркли университетининг энг ёш битирувчиси бўлган ва Оксфорд ҳамда Кембриж университетларида таҳсил олган. У Прентис лабораториясини Титан ҳолдинги таркибида ривожлантирмоқда. Даснинг мақсади — сунъий интеллектни фақат код ёзиш билан чекламай, уни офис ишларининг ажралмас қисмига айлантиришдир.
Шуни таъкидлаш жоизки, ушбу йўналишда рақобат ниҳоятда кучли. Ҳозирда нафақат OpenAI ва Anthropic, балки Мира Мурати томонидан асос солинган Тинкинг Мачинес лабораторияси ҳам компьютерни бошқара оладиган сунъий интеллект агентлари устида ишламоқда. Прентис эса ўзининг ихчам ва арзон моделлари билан ушбу пойгада ғолиб чиқишни кўзлаган.
Ўзбекистон бозорида ҳам сунъий интеллект ёрдамида иш жараёнларини оптималлаштиришга қизиқиш ортиб бормоқда. Прентис каби лабораториялар таклиф қилаётган ечимлар келгусида маҳаллий корхоналарда ҳам қоғозбозлик ва рутинали вазифаларни камайтиришга хизмат қилиши мумкин. Ҳозирча лойиҳа инвестиция босқичида бўлса-да, унинг молиявий кўрсаткичлари йил якунига қадар 75 миллион долларлик даромад даражасига чиқиши прогноз қилинмоқда.
…