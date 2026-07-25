Сунъий интеллект оламида янги гигант: Прентис лабораторияси 100 миллион доллар жалб қилмоқда

·51·Техно
Сунъий интеллект оламида янги гигант: Прентис лабораторияси 100 миллион доллар жалб қилмоқда

Сунъий интеллект технологиялари жадал ривожланаётган бир пайтда, соҳанинг таниқли вакиллари Реид Ҳоффман ва Марк Пинкус томонидан асос солинган Прентис лабораторияси инвесторлар эътиборини тортмоқда. TechCrunch нашри маълумотларига кўра, мазкур стартап 1 миллиард долларлик баҳо билан 100 миллион доллар миқдорида инвестиция жалб қилиш бўйича музокаралар олиб бормоқда. Компания асосан офис ходимларининг кундалик иш жараёнларини автоматлаштиришга қодир бўлган махсус агентларни яратишга ихтисослашган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Жорий йилнинг апрель ойида фаолият бошлаган Прентис, компьютерлардан фойдаланиш моделларини (компутер усе моделс) ўқитиш билан шуғулланади. Ушбу технология сунъий интеллектга ҳужжатлар билан ишлаш, турли тизимларда ҳаракатланиш ва инсон аралашувисиз мураккаб вазифаларни бажариш имконини беради. Масалан, суғурта даъволарини кўриб чиқиш ёки божхона тўловларини қайтариш каби кўп вақт талаб қиладиган жараёнлар тўлиқ автоматлаштирилиши кутилмоқда.

Рақобатчилардан устунлик ва иқтисодий самарадорлик

Прентис вакилларининг таъкидлашича, уларнинг Ҳиве-32B модели WindowsАгентАрена ва СкреэнSpot-v2 каби тестларда OpenAI ва Anthropic каби гигантларнинг маҳсулотларидан юқори натижа кўрсатган. Хусусан, компания ўз моделининг GPT-5.4 ва Claude Опус 4.6 моделларига қараганда аниқроқ ва тезроқ эканини даъво қилмоқда. Бу эса стартапга бозорда кучли позицияни эгаллаш имконини беради.

Компаниянинг асосий устунликларидан бири бу хизмат таннархининг пастлигидир. Прентис ўз моделларини рақобатчиларникидан 10 баробар арзонроқ эканини айтиб, бу кундалик иш оқимларида оммавий қўллаш учун энг қулай ечим эканини таъкидламоқда. Ҳозирда стартап бир қанча йирик ишлаб чиқариш ва соғлиқни сақлаш компаниялари билан умумий қиймати 50 миллион долларга тенг шартномалар имзолашга муваффақ бўлган.

Ританкар Дас: Ёш даҳо бошчилигидаги жамоа

Лойиҳа раҳбари Ританкар Дас технология оламида ўзига хос обрўга эга. 31 ёшли тадбиркор ўз вақтида Беркли университетининг энг ёш битирувчиси бўлган ва Оксфорд ҳамда Кембриж университетларида таҳсил олган. У Прентис лабораториясини Титан ҳолдинги таркибида ривожлантирмоқда. Даснинг мақсади — сунъий интеллектни фақат код ёзиш билан чекламай, уни офис ишларининг ажралмас қисмига айлантиришдир.

Шуни таъкидлаш жоизки, ушбу йўналишда рақобат ниҳоятда кучли. Ҳозирда нафақат OpenAI ва Anthropic, балки Мира Мурати томонидан асос солинган Тинкинг Мачинес лабораторияси ҳам компьютерни бошқара оладиган сунъий интеллект агентлари устида ишламоқда. Прентис эса ўзининг ихчам ва арзон моделлари билан ушбу пойгада ғолиб чиқишни кўзлаган.

Ўзбекистон бозорида ҳам сунъий интеллект ёрдамида иш жараёнларини оптималлаштиришга қизиқиш ортиб бормоқда. Прентис каби лабораториялар таклиф қилаётган ечимлар келгусида маҳаллий корхоналарда ҳам қоғозбозлик ва рутинали вазифаларни камайтиришга хизмат қилиши мумкин. Ҳозирча лойиҳа инвестиция босқичида бўлса-да, унинг молиявий кўрсаткичлари йил якунига қадар 75 миллион долларлик даромад даражасига чиқиши прогноз қилинмоқда.

Сунъий ИнтеллектПрентисТехнологияOpenAIСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб