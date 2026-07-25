НМ-Тех микросхемаларни корпуслаш бўйича ўз ишлаб чиқариш линиясини ишга туширади
Россиянинг микроэлектроника соҳасидаги етакчи корхоналаридан бири бўлган “НМ-Тех” компанияси чипларни ишлаб чиқаришнинг якуний ва энг муҳим босқичларидан бири — корпуслаш жараёнини ўзлаштиришга тайёргарлик кўрмоқда. Бу қадам компанияга тўлиқ сиклли ишлаб чиқариш занжирини яратиш ва хорижий технологияларга боғлиқликни камайтириш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
КНевс нашрининг соҳадаги топ-менежерларга таяниб хабар беришича, компания айни пайтда тегишли ишлаб чиқаришни ташкил этиш учун етакчи муҳандис-технологларни ишга қабул қилишни бошлаган. Вакансия тавсифига кўра, янги мутахассислар технологик жараёнларни тайёрлашдан тортиб, микросхемаларни йиғиш, синовдан ўтказиш ва ярим ўтказгичли пластиналарни қирқишгача бўлган барча вазифалар билан шуғулланади.
Корпуслаш жараёнининг аҳамиятиКорпуслаш — микросхема ишлаб чиқаришнинг финал босқичи бўлиб, унда ярим ўтказгичли кристалл махсус ҳимоя қобиғига жойлаштирилади ва электр чиқишларига уланади. Бу жараён чипни намлик, чанг ва механик шикастланишлардан ҳимоя қилиш билан бирга, уни электрон қурилмаларга ўрнатиш имкониятини беради. Ҳозирда кўплаб компаниялар кристалларни тайёрлаб, уларни корпуслаш учун учинчи томон заводларига юборади, бу эса таннархнинг ошишига олиб келади.
Маълумотларга кўра, “НМ-Тех” биринчи босқичда янги линияни ташқи буюртмалар учун эмас, балки ўзининг ички эҳтиёжларини қондириш учун йўналтиради. Корхонада флип-чип, БГА ва симли монтаж технологияларини ўзлаштириш режалаштирилган. Катта эҳтимол билан, гап пластик корпуслар ҳақида бормоқда, бу эса оммавий ишлаб чиқариш учун энг мақбул ечим ҳисобланади.
Соҳадаги рақобат ва истиқболларРоссия бозорида микросхемаларни шартнома асосида корпуслаш хизматини таклиф қилувчи “Микрон”, “Миландр” ва ГС Груп каби корхоналар мавжуд бўлса-да, уларнинг аксарияти кичик ҳажмларда ишлайди. Улар ҳозирча таннарх бўйича Осиёнинг гигант ишлаб чиқарувчилари билан рақобатлаша олмайди. “НМ-Тех”нинг ушбу йўналишга кириб келиши бозордаги таклифни ошириши кутилмоқда.
“НМ-Тех” айни пайтда 28 нанометрли технологик жараён асосида чиплар ишлаб чиқарадиган завод қурилишида ҳам иштирок этмоқда. Шунингдек, компания давлат томонидан ташкил этилаётган Бирлашган микроэлектроника компанияси таркибига кириши кутилмоқда. Ушбу стратегик лойиҳани ривожлантириш учун 2030-йилгача тахминан 1 триллион рубл йўналтирилиши режалаштирилган.
Компаниянинг ўзи лойиҳа тафсилотларини ҳозирча очиқламаяпти. Расмий вакилларнинг таъкидлашича, тижорат режалари ва ҳамкорлар билан келишувлар махфийлик шартномаси билан ҳимояланган, бироқ корхона ривожланишнинг турли стратегик йўналишларини кўриб чиқишда давом этмоқда.
…