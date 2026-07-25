НМ-Тех микросхемаларни корпуслаш бўйича ўз ишлаб чиқариш линиясини ишга туширади

·49·Техно
НМ-Тех микросхемаларни корпуслаш бўйича ўз ишлаб чиқариш линиясини ишга туширади

Россиянинг микроэлектроника соҳасидаги етакчи корхоналаридан бири бўлган “НМ-Тех” компанияси чипларни ишлаб чиқаришнинг якуний ва энг муҳим босқичларидан бири — корпуслаш жараёнини ўзлаштиришга тайёргарлик кўрмоқда. Бу қадам компанияга тўлиқ сиклли ишлаб чиқариш занжирини яратиш ва хорижий технологияларга боғлиқликни камайтириш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

КНевс нашрининг соҳадаги топ-менежерларга таяниб хабар беришича, компания айни пайтда тегишли ишлаб чиқаришни ташкил этиш учун етакчи муҳандис-технологларни ишга қабул қилишни бошлаган. Вакансия тавсифига кўра, янги мутахассислар технологик жараёнларни тайёрлашдан тортиб, микросхемаларни йиғиш, синовдан ўтказиш ва ярим ўтказгичли пластиналарни қирқишгача бўлган барча вазифалар билан шуғулланади.

Корпуслаш жараёнининг аҳамияти

Корпуслаш — микросхема ишлаб чиқаришнинг финал босқичи бўлиб, унда ярим ўтказгичли кристалл махсус ҳимоя қобиғига жойлаштирилади ва электр чиқишларига уланади. Бу жараён чипни намлик, чанг ва механик шикастланишлардан ҳимоя қилиш билан бирга, уни электрон қурилмаларга ўрнатиш имкониятини беради. Ҳозирда кўплаб компаниялар кристалларни тайёрлаб, уларни корпуслаш учун учинчи томон заводларига юборади, бу эса таннархнинг ошишига олиб келади.

Маълумотларга кўра, “НМ-Тех” биринчи босқичда янги линияни ташқи буюртмалар учун эмас, балки ўзининг ички эҳтиёжларини қондириш учун йўналтиради. Корхонада флип-чип, БГА ва симли монтаж технологияларини ўзлаштириш режалаштирилган. Катта эҳтимол билан, гап пластик корпуслар ҳақида бормоқда, бу эса оммавий ишлаб чиқариш учун энг мақбул ечим ҳисобланади.

Соҳадаги рақобат ва истиқболлар

Россия бозорида микросхемаларни шартнома асосида корпуслаш хизматини таклиф қилувчи “Микрон”, “Миландр” ва ГС Груп каби корхоналар мавжуд бўлса-да, уларнинг аксарияти кичик ҳажмларда ишлайди. Улар ҳозирча таннарх бўйича Осиёнинг гигант ишлаб чиқарувчилари билан рақобатлаша олмайди. “НМ-Тех”нинг ушбу йўналишга кириб келиши бозордаги таклифни ошириши кутилмоқда.

“НМ-Тех” айни пайтда 28 нанометрли технологик жараён асосида чиплар ишлаб чиқарадиган завод қурилишида ҳам иштирок этмоқда. Шунингдек, компания давлат томонидан ташкил этилаётган Бирлашган микроэлектроника компанияси таркибига кириши кутилмоқда. Ушбу стратегик лойиҳани ривожлантириш учун 2030-йилгача тахминан 1 триллион рубл йўналтирилиши режалаштирилган.

Компаниянинг ўзи лойиҳа тафсилотларини ҳозирча очиқламаяпти. Расмий вакилларнинг таъкидлашича, тижорат режалари ва ҳамкорлар билан келишувлар махфийлик шартномаси билан ҳимояланган, бироқ корхона ривожланишнинг турли стратегик йўналишларини кўриб чиқишда давом этмоқда.

ТехнологияЧипМикроэлектроникаНМ-ТехРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб