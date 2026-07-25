Канада Арктика учун микроядровий реакторлар яратишга 40,5 миллион доллар ажратди
Канада ҳукумати мамлакатнинг шимолий ҳудудларида энергетика мустақиллигини таъминлаш ва узоқ ўлкаларни барқарор иссиқлик ҳамда электр қуввати билан тўйинтириш мақсадида йирик лойиҳани бошлади. Хусусан, Канадиан Стратегик Миссионс Корпоратион (КСМК) компанияси Арктика шароитида ишлашга мўлжалланган микроядровий реакторларни лойиҳалаштириш учун катта миқдордаги молиявий кўмакка эга бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ФедДев Онтарио агентлиги томонидан ажратилган 4,5 миллион доллар миқдоридаги маблағ лойиҳанинг техник чизмаларини якунлаш ва ядро ёқилғиси билан ишлайдиган илк намуна (прототип)ни яратишга йўналтирилади. Ушбу сармоя Канада ҳукуматининг жами 40,5 миллион долларлик йирик стратегик пакетининг бир қисми бўлиб, у соҳадаги 23 та ташкилот ўртасида тақсимланган. Бу ҳақда ixbt.com нашри маълумот бермоқда.
Шимолий ҳудудлар учун инновацион ечимАрктика каби узоқ ва иқлими ўта оғир ҳудудларга анъанавий дизел ёқилғисини етказиб бериш ҳам моддий, ҳам логистик жиҳатдан жуда қимматга тушади. Микроядровий реакторлар эса бу муаммони тубдан ҳал қилиши кутилмоқда. Улар автоном тарзда ишлаб, ҳам фуқаролик, ҳам ҳарбий инфратузилма объектларини узоқ вақт давомида узлуксиз энергия билан таъминлай олади.
КСМК компанияси ўз ишланмаларини 2030-йилга қадар тижорий бозорга олиб чиқишни режалаштирган. Мазкур технология Канададаги мавжуд тадқиқот реакторлари базасида шакллантирилмоқда. Бу эса янги қурилмаларни сертификатлаш ва тартибга солувчи органлардан рухсат олиш жараёнини сезиларли даражада тезлаштиради.
Коинот орқали бошқариладиган энергетикаЛойиҳа нафақат энергетик, балки юқори технологик ечимларни ҳам ўз ичига олади. КСМК аллақачон Телесат сунъий йўлдош алоқа оператори билан ҳамкорлик меморандумини имзолаган. Унга кўра, Арктикадаги микроядровий реакторларни масофадан туриб назорат қилиш ва бошқариш учун Lightsпеед паст орбитали сунъий йўлдошлар туркумидан фойдаланилади.
Ушбу ҳимояланган алоқа канали орқали мутахассислар минглаб километр узоқликда жойлашган энергетик қурилмаларнинг ҳолатини реал вақт режимида кузатиб боришлари мумкин бўлади. Бу эса инсон омили кам бўлган ҳудудларда хавфсизликни энг юқори даражага кўтаради.
Мутахассисларнинг фикрича, ушбу технологиянинг муваффақиятли татбиқ этилиши келажакда бошқа мамлакатларнинг узоқ ва бориш қийин бўлган ҳудудларида ҳам қўлланилиши мумкин. Канада ҳукумати томонидан ажратилган маблағ лойиҳани назарий босқичдан амалий намойиш даражасига олиб чиқишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
…