Канада Арктика учун микроядровий реакторлар яратишга 40,5 миллион доллар ажратди

·50·Техно
Канада Арктика учун микроядровий реакторлар яратишга 40,5 миллион доллар ажратди

Канада ҳукумати мамлакатнинг шимолий ҳудудларида энергетика мустақиллигини таъминлаш ва узоқ ўлкаларни барқарор иссиқлик ҳамда электр қуввати билан тўйинтириш мақсадида йирик лойиҳани бошлади. Хусусан, Канадиан Стратегик Миссионс Корпоратион (КСМК) компанияси Арктика шароитида ишлашга мўлжалланган микроядровий реакторларни лойиҳалаштириш учун катта миқдордаги молиявий кўмакка эга бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ФедДев Онтарио агентлиги томонидан ажратилган 4,5 миллион доллар миқдоридаги маблағ лойиҳанинг техник чизмаларини якунлаш ва ядро ёқилғиси билан ишлайдиган илк намуна (прототип)ни яратишга йўналтирилади. Ушбу сармоя Канада ҳукуматининг жами 40,5 миллион долларлик йирик стратегик пакетининг бир қисми бўлиб, у соҳадаги 23 та ташкилот ўртасида тақсимланган. Бу ҳақда ixbt.com нашри маълумот бермоқда.

Шимолий ҳудудлар учун инновацион ечим

Арктика каби узоқ ва иқлими ўта оғир ҳудудларга анъанавий дизел ёқилғисини етказиб бериш ҳам моддий, ҳам логистик жиҳатдан жуда қимматга тушади. Микроядровий реакторлар эса бу муаммони тубдан ҳал қилиши кутилмоқда. Улар автоном тарзда ишлаб, ҳам фуқаролик, ҳам ҳарбий инфратузилма объектларини узоқ вақт давомида узлуксиз энергия билан таъминлай олади.

КСМК компанияси ўз ишланмаларини 2030-йилга қадар тижорий бозорга олиб чиқишни режалаштирган. Мазкур технология Канададаги мавжуд тадқиқот реакторлари базасида шакллантирилмоқда. Бу эса янги қурилмаларни сертификатлаш ва тартибга солувчи органлардан рухсат олиш жараёнини сезиларли даражада тезлаштиради.

Коинот орқали бошқариладиган энергетика

Лойиҳа нафақат энергетик, балки юқори технологик ечимларни ҳам ўз ичига олади. КСМК аллақачон Телесат сунъий йўлдош алоқа оператори билан ҳамкорлик меморандумини имзолаган. Унга кўра, Арктикадаги микроядровий реакторларни масофадан туриб назорат қилиш ва бошқариш учун Lightsпеед паст орбитали сунъий йўлдошлар туркумидан фойдаланилади.

Ушбу ҳимояланган алоқа канали орқали мутахассислар минглаб километр узоқликда жойлашган энергетик қурилмаларнинг ҳолатини реал вақт режимида кузатиб боришлари мумкин бўлади. Бу эса инсон омили кам бўлган ҳудудларда хавфсизликни энг юқори даражага кўтаради.

Мутахассисларнинг фикрича, ушбу технологиянинг муваффақиятли татбиқ этилиши келажакда бошқа мамлакатларнинг узоқ ва бориш қийин бўлган ҳудудларида ҳам қўлланилиши мумкин. Канада ҳукумати томонидан ажратилган маблағ лойиҳани назарий босқичдан амалий намойиш даражасига олиб чиқишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

КанадаАрктикаЭнергетикаЯдро ТехнологиялариИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб