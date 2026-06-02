Warum hat Lamine Yamal bei der spanischen Nationalmannschaft nicht die Nummer 10 übernommen?

Barcelona-Star Dani Olmo hat den Gerüchten über angebliche interne Spannungen innerhalb der spanischen Nationalmannschaft nach der Bekanntgabe der Rückennummern für die Weltmeisterschaft 2026 ein Ende gesetzt. Trotz seines Status als globaler Superstar wird das Teenager-Talent Lamine Yamal beim Turnier in Nordamerika nicht das ikonische Trikot mit der Nummer 10 tragen. Dies berichtet Goal.com .

Während sich La Roja auf die Jagd nach dem nächsten Weltmeistertitel vorbereitet, hat die Verteilung der Nummern für hitzige Diskussionen bei Fans und Medien gesorgt. Viele hatten erwartet, dass Lamine Yamal die prestigeträchtige 10 übernehmen würde, doch sie blieb bei Dani Olmo. Der 18-jährige Flügelstürmer entschied sich für die Nummer 19, die er auch auf Vereinsebene trägt.

Während einer Pressekonferenz betonte Dani Olmo, dass diese Entscheidung ohne internen Konflikt getroffen wurde und die Stimmung in der Kabine weiterhin hervorragend sei. "Hinter den Kulissen gibt es keine Probleme, es gab keinen Streit um die Nummer 10. Das alles sind nur haltlose Gerüchte von außen", sagte der Mittelfeldspieler von Barcelona.

Für Olmo ist das Beibehalten der Nummer 10 eine Frage der persönlichen Vorliebe und Gewohnheit. Er war eine zentrale Figur beim Sieg Spaniens bei der Euro 2024, und da das Team von Luis de la Fuente zur Weltmeisterschaft fährt, sah er keinen Grund, etwas zu ändern. "Es ist die Nummer, die ich schon früher getragen habe, mit der wir Europameister geworden sind. Ich mag diese Nummer, warum sollte ich sie ändern, wenn alles gut läuft?", fügte er hinzu.

Während Lamine Yamals Verbleib bei der 19 das Hauptthema war, sorgten auch andere Nummern in den sozialen Medien für Überraschung. Insbesondere Mittelfeldspieler Gavi erhielt die ikonische Nummer 9. Diese Nummer, die normalerweise reinen Stürmern wie Fernando Torres vorbehalten ist, wird nun vom kampfstarken Mittelfeldmotor des FC Barcelona getragen.