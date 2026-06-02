Warum hat Lamine Yamal bei der spanischen Nationalmannschaft nicht die Nummer 10 übernommen?

·60·Sport
Warum hat Lamine Yamal bei der spanischen Nationalmannschaft nicht die Nummer 10 übernommen?

Barcelona-Star Dani Olmo hat den Gerüchten über angebliche interne Spannungen innerhalb der spanischen Nationalmannschaft nach der Bekanntgabe der Rückennummern für die Weltmeisterschaft 2026 ein Ende gesetzt. Trotz seines Status als globaler Superstar wird das Teenager-Talent Lamine Yamal beim Turnier in Nordamerika nicht das ikonische Trikot mit der Nummer 10 tragen. Dies berichtet Goal.com .

Während sich La Roja auf die Jagd nach dem nächsten Weltmeistertitel vorbereitet, hat die Verteilung der Nummern für hitzige Diskussionen bei Fans und Medien gesorgt. Viele hatten erwartet, dass Lamine Yamal die prestigeträchtige 10 übernehmen würde, doch sie blieb bei Dani Olmo. Der 18-jährige Flügelstürmer entschied sich für die Nummer 19, die er auch auf Vereinsebene trägt.

Während einer Pressekonferenz betonte Dani Olmo, dass diese Entscheidung ohne internen Konflikt getroffen wurde und die Stimmung in der Kabine weiterhin hervorragend sei. "Hinter den Kulissen gibt es keine Probleme, es gab keinen Streit um die Nummer 10. Das alles sind nur haltlose Gerüchte von außen", sagte der Mittelfeldspieler von Barcelona.

Für Olmo ist das Beibehalten der Nummer 10 eine Frage der persönlichen Vorliebe und Gewohnheit. Er war eine zentrale Figur beim Sieg Spaniens bei der Euro 2024, und da das Team von Luis de la Fuente zur Weltmeisterschaft fährt, sah er keinen Grund, etwas zu ändern. "Es ist die Nummer, die ich schon früher getragen habe, mit der wir Europameister geworden sind. Ich mag diese Nummer, warum sollte ich sie ändern, wenn alles gut läuft?", fügte er hinzu.

Während Lamine Yamals Verbleib bei der 19 das Hauptthema war, sorgten auch andere Nummern in den sozialen Medien für Überraschung. Insbesondere Mittelfeldspieler Gavi erhielt die ikonische Nummer 9. Diese Nummer, die normalerweise reinen Stürmern wie Fernando Torres vorbehalten ist, wird nun vom kampfstarken Mittelfeldmotor des FC Barcelona getragen.

SpanienLamine YamalDani OlmoBarcelonaWeltmeisterschaft
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Borussia Dortmund verpflichtet neuen Star, um Serhou Guirassy zu haltenHeute, 08:17Portugal will die WM für Cristiano Ronaldo gewinnenHeute, 07:55FC Barcelona vor Einigung mit Al-Hilal über Joao-Cancelo-TransferHeute, 07:51Wechselt Robert Lewandowski zu Manchester United? Saha äußert sichHeute, 07:40Real Madrid vor Überraschungstransfers: Zwei Stars vor dem WechselHeute, 07:34
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Husanovs Bewertung nach dem Spiel Everton gegen Manchester City bekannt gegeben
Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Europäische Spitzenklubs zeigen Interesse an Abdukodir Khusanov
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Warum hat Harry Kane den Elfmeter verschossen? "Schmutziges Spiel" aufgedeckt