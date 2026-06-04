Auf den europäischen Rasen ist die heiße Atmosphäre des Transferfensters bereits spürbar. Bernardo Silva, der vielseitige Mittelfeldspieler von Manchester City und der portugiesischen Nationalmannschaft, hat eine wichtige Entscheidung bezüglich seiner Zukunft getroffen. Laut dem bekannten Insider und Sportjournalisten Fernando Polo auf seinen offiziellen Social-Media-Seiten hat der versierte Spielmacher seine bevorzugte Priorität für die Fortsetzung seiner Karriere identifiziert.

Der Quelle zufolge möchte der erfahrene Fußballer eine scharfe Wende in seiner Karriere vollziehen und ist sehr daran interessiert, in die spanische La Liga zu wechseln.

Barcelona ist Silvas Hauptziel

Der portugiesische Star, der im Zentrum der Transfergerüchte steht, bevorzugt es mehr als alles andere, das Trikot des katalanischen Klubs Barcelona zu tragen. Dieser Transfer könnte jedoch nicht einfach zustande kommen, da andere spanische Giganten nicht tatenlos zusehen:

Real Madrid schätzt seine Spielübersicht hoch und hofft, ihn zu verpflichten;

Atletico Madrid prüft die Option Silva ernsthaft, um den Wettbewerb in der Mittelfeldreihe zu verstärken.

Dennoch neigt Bernardos Herz mehr zum Camp Nou und den Blaugrana.

Langjährige Karriere und Statistik bei Manchester City

Zur Erinnerung: Dieser versierte Fußballer ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des Systems der Citizens:

Klubgeschichte: Seit 2017 hat er die Farben von Manchester City ehrenvoll vertreten und unter Pep Guardiola zahlreiche Trophäen gewonnen.

Transferwert: Seriöse Analyseportale schätzen seinen Marktwert derzeit auf 22 Millionen Euro .

In den vergangenen Spielen der englischen Premier League (EPL) war Bernardo Silva die treibende Kraft des Teams und stand in fast allen Partien auf dem Platz. Er nahm an insgesamt 38 Spielen in der EPL teil, erzielte 2 Tore und bereitete 4 Vorlagen für seine Teamkollegen vor. Außerdem erhielt er 10 gelbe Karten von den Schiedsrichtern während intensiver Zweikämpfe und Defensivarbeit.

Ein interessanter Moment für Fans: Die katalanische Führung möchte das offensive Potenzial des Teams durch die Verpflichtung von Bernardo Silva auf ein neues Niveau heben. Wir werden in den kommenden Tagen gemeinsam beobachten, wie diese Transfer-Saga endet.

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