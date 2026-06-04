Der Londoner Klub Chelsea hat nach dem Tod von Bobby Tambling, einem der größten Stürmer in seiner Geschichte, Trauer angekündigt. Die Legende von Stamford Bridge und ehemaliger englischer Nationalspieler verstarb im Alter von 84 Jahren. Fast ein halbes Jahrhundert lang hielt er den Rekord als bester Torschütze des Klubs. Dies berichtet Goal.com Bericht .

Tambling wurde in den 1960er Jahren zum Hauptstar und zur Ikone des Chelsea-Teams. Er bestritt insgesamt 370 Spiele für den Klub und erzielte 202 Tore. Dieser Rekord wurde erst 2013 von Frank Lampard gebrochen. Dennoch bleibt Tambling mit 164 Toren der beste Torschütze des Klubs in der heimischen Liga.

In der offiziellen Erklärung des Klubs heißt es: "Der Chelsea Football Club gibt mit tiefer Trauer den Verlust eines seiner legendärsten Spieler, Bobby Tambling, bekannt." Berichten zufolge litt der ehemalige Stürmer in den letzten Jahren an Demenz.

Bobby Tambling begann seine glänzende Karriere 1959 im Alter von 17 Jahren mit einem Tor bei seinem Debüt gegen West Ham. 1965 erzielte er im Finale des Ligapokals gegen Leicester City ein Tor und half seinem Team, den Titel zu gewinnen. Außerdem stellte er 1966 in einem Spiel gegen Aston Villa mit fünf Toren einen einzigartigen Klubrekord auf.

In seiner Autobiografie bezeichnete Frank Lampard Tambling als wahren Gentleman und Botschafter des Klubs. Tambling spielte nicht nur auf Klubebene, sondern auch für die englische Nationalmannschaft, wo er gegen Frankreich traf. Er erwarb sich großen Respekt in der Fußballwelt durch seine Bescheidenheit und sein hohes Können.